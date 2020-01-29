Кто и зачем организует “либеральные протесты” ?

Общим местом стало обозначение отечественных либералов-западников как «несистемной оппозиции». Как сами либералы, так и «охранители» упорно навязывают одну и ту же точку зрения: власть борется против либералов, а либералы — против власти. В зависимости от аудитории «легенда» варьирует: то ли они действуют по заказу «Госдепа» и воюют не только против путинской власти, но и против России как таковой, то ли, наоборот, они борются против этой власти в интересах народа (только глупый народ этого почему-то не понимает). Но у думающих людей вопросы ко всей этой навязываемой картине мира возникли ещё лет десять назад.

Действительно, до 2001 года либеральные партии были главной опорой власти. В 1996 году они активно поддерживали Ельцина, в 2000-м — Путина.

( В правительстве либералы сидят и до сих пор, причём именно они определяют социально-экономический курс власти.)

И вдруг в 2001 году эти самые либералы (конечно, кроме тех, что остались в правительстве) внезапно переходят в «оппозицию» и начинают регулярно проводить антипутинские митинги. Как предлог для первых акций была использована ситуация вокруг НТВ.

За прошедшие 18 лет эти акции стали привычными. Интерес к ним подогревают и события в бывших республиках СССР — «майданы» на Украине, «революция роз» в Грузии, попытки аналогичных действий в Белоруссии, Молдавии и так далее. Время от времени либеральные «майданы» в России становятся довольно многочисленными и позволяют властям и их пропагандистам заявлять об «оранжевой угрозе», как, например, зимой 2011-2012 гг.

Но, что удивительно, каждый раз все эти «российские майданы» заканчиваются не падением режима и не его ослаблением, а наоборот, укреплением по сравнению с «домайданной» ситуацией. Так произошло в 2012 году, когда Путин без симулирования «угрозы майдана» на Болотной площади (и «ответа» на неё в виде «Поклонной горы») вряд ли смог бы победить на президентских выборах. Кстати, сразу после этой мнимой «победы над либералами» победители втянули Россию в ВТО, что как раз и было настоящей победой либеральной идеологии.

В 2014 году кремлёвское руководство заняло крайне странную позицию в связи с «майданом» в Киеве. Вместо того чтобы поддержать в этом кризисе законного президента Януковича, который имел полное право силой подавить выступление путчистов (а в случае поддержки России был бы ей обязан всем, и мы получили бы под боком дружественное и союзное государство), Кремль отказал ему в помощи, признал новое киевское руководство, за что, похоже, и получил Крым в качестве «отступного». До сих пор не признаны Москвой и провозглашённые на Донбассе народные республики — ДНР и ЛНР.

У российской патриотической общественности были все основания протестовать против двурушнической линии Кремля. Но в это самое время либералы опять устроили митинги, обвинив российскую власть в «агрессии против Украины», «захвате Крыма» и т. п. Распространение этого бреда «от противного» и привело к тому, что о реальных претензиях к власти общество практически забыло, а рейтинг снова Путина взлетел до небес.

И эта ситуация повторяется раз за разом. Либералы устраивают «протесты» с такой повесткой, что она отталкивает от них широкие массы и бросает эти массы в объятия Кремля. Было бы странно предполагать, что они делают это бессознательно, по глупости, что они на самом деле искренне хотят бороться против Путина, но объективно ему помогают. Как «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» (ну или наоборот, в зависимости от точки зрения). И делают это, ничему не учась, уже почти два десятилетия.

Гораздо логичней предположить, что роль либералов в нынешней политической системе как раз в том и состоит, что они в нужный момент появляются как «очень плохая оппозиция», чтобы власть на этом фоне казалась не такой уж и плохой. Этим объясняется и процветание либеральных «вождей», и присутствие их единомышленников в правительстве, и постоянное их мелькание в СМИ. Они просто выполняют функции «отдела по делам оппозиции» в пропагандистском аппарате власти.

И этому нисколько не противоречит роль во всех этих событиях «Госдепа» и в целом Запада. Нынешняя российская власть полностью зависима от Запада, и у последнего нет никакой необходимости её свергать. Разве что в том случае, если она потеряет последние остатки доверия со стороны населения, и тогда действительно понадобятся новые ставленники, готовые её заменить. Но это повестка не сегодняшнего и не завтрашнего дня (хотя, возможно, уже «послезавтрашнего»).

Ведь не только имитационные, как в России, но и настоящие «майданы» направлены отнюдь не против правящих элит. Как раз наоборот, эти элиты их и устраивают, когда недовольство народа выплёскивается через край и его приходится направлять в нужное русло. Например, на Украине Компартия после череды провалов на выборах 2000-х годов стала резко наращивать свой рейтинг, на выборах 2012 года получила более 13%, а в восточных регионах — свыше 20% голосов. Выход кандидата от КПУ во второй тур на следующих президентских выборах был вполне реален. И тогда элита сыграла на опережение, устроив «майдан» 2013-2014 гг., который формально был направлен против правящей «Партии регионов», но фактически носил антикоммунистический характер. В результате Компартия была запрещена, а «регионалы», напротив, неплохо вписались в «новую» политическую систему.

Но вернёмся в Россию. Среди политических аналитиков есть точка зрения, что за «либеральной оппозицией» стоит не Кремль в целом, а только часть правящей элиты — так называемая «либеральная башня». Называют фамилии Кириенко, Кудрина, Чубайса: мол, они выводят на улицы своих сторонников, чтобы оказать давление на внутриэлитных оппонентов — «кремлёвских патриотов» или «силовиков». Но эта точка зрения едва ли правильна. Логичней было бы предположить тогда, что это как раз «кремлёвские патриоты» организуют либеральные митинги, чтобы дискредитировать либеральную идею и ослабить позиции своих конкурентов. Однако результат акций «навальных», как уже говорилось, всегда один и тот же — укрепление системы в целом, а не какой-либо из двух «кремлёвских башен», существование которых (конечно, в метафорическом смысле) вообще позволительно поставить под сомнение.

Вот и сегодня либералы выводят толпы людей на митинги в Москве и мегаполисах (таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург и т. п.). Повод, казалось бы, ничтожен: отказ в регистрации ряду либеральных кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Московскую городскую думу. Зачем им отказали? Эти идеи сегодня в стране очень непопулярны. В Москве, конечно, их поддержка выше, но и там либералы могли получить не более 3-5 мандатов из 45, что на общий расклад сил едва бы повлияло.

Значит, отказ в регистрации именно для того и понадобился, чтобы был предлог для протестных митингов. Точно так же, как весной этого года власти умело организовали «протестные выступления» в Екатеринбурге, сделав вид, что собираются строить храм на месте сквера. Если бы действительно собирались, то и построили бы, невзирая ни на какие митинги. Тогда задача была одна — столкнуть лбами верующих и атеистов, а самим на этом фоне выступить в качестве «арбитра».

Ну а для чего власти нужны эти митинги сегодня? Дело в том, что после пенсионной реформы и из-за углубляющегося социально-экономического кризиса в стране возросла популярность левых идей. Уже осенью прошлого года «Единая Россия» потерпела ряд поражений на региональных выборах, проиграв кандидатам от КПРФ и даже ЛДПР. Рейтинги говорят о том, что ситуация повторится и в нынешнем году. Кандидаты , противники нынешней власти , имеют все шансы победить в ряде регионов на губернаторских выборах и на выборах в законодательные органы власти.

Для «Единой России» проблема тут не только в том, что она сама проиграет, но и в том, что проиграет не «социально близким» либералам, рейтинги которых вообще близки к нулю, а именно представителям левых взглядов , которые представляют диаметрально противоположную идеологию и программу.

Значит, надо сделать так, чтобы оппозиционность в глазах значительной части населения стала ассоциироваться с русофобией, западничеством, «Госдепом» и «угрозой майдана». Никаких других козырей у власти просто не осталось, вот она и вывела в очередной раз на улицы либеральных «вождей» (кстати, что символично, под теми же «власовскими» триколорами, под которыми выходят и сами «единороссы»), обеспечив им массированную пропагандистскую кампанию.

Ведь любой пиар полезен, в том числе и «негативный». Чем больше провластные тролли пишут, какие плохие Навальный, Соболь и прочие «госдеповцы» и «подпиндосники», тем больше к ним привлекают внимания. Рядовой обыватель рассуждает, что если их так ругают, значит, чем-то они эту власть «зацепили», чем-то они для неё опасны. А о том, что никаких идеологических различий между либералами во власти и в «оппозиции» нет и быть не может, обыватель не думает.

