Переклик «двух башен»

В зависимости от аудитории легенда варьирует: то ли они действуют по заказу Госдепа и воюют не только против путинской власти, но и против России как таковой, то ли, наоборот, они борются против этой власти в интересах народа (только глупый народ этого почему-то не понимает). Но у думающих людей вопросы ко всей этой навязываемой картине мира возникли еще лет десять назад.

Действительно, до 2001 года либеральные партии были главной опорой власти. В 1996 году они активно поддерживали Ельцина, в 2000-м – Путина. В правительстве либералы сидят и до сих пор, причем составляют ядро, именно они определяют социально-экономический курс власти. И вдруг в 2001 году эти самые либералы (конечно, кроме тех, что остались в правительстве) внезапно переходят в «оппозицию» и начинают регулярно проводить антипутинские митинги. Как предлог для первых акций была использована ситуация вокруг НТВ.

За прошедшие 18 лет эти акции стали привычными. Интерес к ним подогревают и события в бывших республиках СССР — «майданы» на Украине, «революция роз» в Грузии, попытки аналогичных действий в Белоруссии, Молдавии и так далее. Время от времени либеральные «майданы» в России становятся довольно многочисленными и позволяют властям и их пропагандистам заявлять об «оранжевой угрозе», как, например, в 2011–2012 годах.

Но, что удивительно, каждый раз все эти «российские майданы» заканчиваются не падением режима и не его ослаблением, а, наоборот, укреплением по сравнению с домайданной ситуацией. Так произошло в 2012 году, когда Путин без симулирования «угрозы майдана» на Болотной площади (и «ответа» на нее в виде «Поклонной горы») вряд ли смог бы эффективно победить на президентских выборах. Кстати, сразу после этой мнимой «победы над либералами» победители втянули Россию в ВТО, что как раз и было настоящей победой либеральной идеологии.

В 2014 году кремлевское руководство заняло крайне странную позицию в связи с майданом в Киеве. Вместо того чтобы поддержать в этом кризисе законного президента Януковича, который имел полное право силой подавить выступление путчистов (а в случае поддержки России был бы ей обязан всем, и мы получили бы под боком дружественное и союзное государство), Кремль отказал ему в помощи, признал новое киевское руководство, за что, похоже, и получил Крым в качестве отступного. До сих пор не признаны Москвой и провозглашенные на Донбассе народные республики – ДНР и ЛНР.

У российской патриотической общественности были все основания протестовать против такой линии Кремля. Но в это самое время либералы опять устроили митинги, обвинив российскую власть в агрессии против Украины, захвате Крыма и т.д. Распространение этого бреда «от противного» и привело к тому, что о реальных претензиях к власти общество практически забыло, а рейтинг Путина снова взлетел до небес.

И эта ситуация повторяется раз за разом. Либералы устраивают протесты с такой повесткой, что она отталкивает от них широкие массы и бросает эти массы в объятия Кремля. Было бы странно предполагать, что они делают это бессознательно, по глупости, что они на самом деле искренне хотят бороться против Путина, но объективно ему помогают. Как «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» (ну или, наоборот, в зависимости от точки зрения). И делают это, ничему не учась, уже почти два десятилетия.

Гораздо логичнее предположить, что роль либералов в нынешней политической системе как раз в том и состоит, что они в нужный момент появляются как «очень плохая оппозиция» (типа «плохой полицейский»), чтобы власть на этом фоне казалась не такой уж и плохой. Этим объясняется и процветание либеральных «вождей», и присутствие их единомышленников в правительстве, и постоянное их мелькание в СМИ. Они просто выполняют функции «отдела по делам оппозиции» в пропагандистском аппарате власти.

И этому нисколько не противоречит роль во всех этих событиях Госдепа и в целом Запада. Нынешняя российская власть полностью зависима от Запада, и у последнего нет никакой необходимости ее свергать. Разве что в том случае, если она потеряет последние остатки доверия со стороны населения, и тогда действительно понадобятся новые ставленники, готовые ее заменить. Но это повестка не сегодняшнего и не завтрашнего дня (хотя, возможно, уже послезавтрашнего).

Ведь не только имитационные, как в России, но и настоящие майданы направлены отнюдь не против правящих элит. Как раз, наоборот, эти элиты их и устраивают, когда недовольство народа выплескивается через край и его приходится направлять в нужное русло. Например, на Украине Компартия после череды провалов на выборах 2000-х годов стала резко наращивать свой рейтинг, на выборах 2012 года получила более 13%, а в восточных регионах – свыше 20% голосов. Выход кандидата от КПУ во второй тур на следующих президентских выборах был вполне реален. И тогда элита сыграла на опережение, устроив майдан 2013–2014 годов, который формально был направлен против правящей Партии регионов, но фактически носил четко выраженный антикоммунистический характер. В результате Компартия сошла со сцены, а регионалы, напротив, неплохо вписались в «новую» политическую систему.

Но вернемся в Россию. Среди политических аналитиков есть точка зрения, что за либеральной оппозицией стоит не Кремль в целом, а только часть правящей элиты – так называемая «либеральная башня». Называют фамилии Кудрина, Чубайса, Кириенко: мол, они выводят на улицы своих сторонников, чтобы оказать давление на внутриэлитных оппонентов – «кремлевских патриотов», или силовиков. Но эта точка зрения едва ли правильна. Логичнее было бы предположить тогда, что это как раз «кремлевские патриоты» организуют либеральные митинги, чтобы дискредитировать либеральную идею и ослабить позиции своих конкурентов. Однако результат акций навальных, как уже говорилось, всегда один и тот же – укрепление системы в целом, а не какой-либо из двух «кремлевских башен», существование которых (конечно, в метафорическом смысле) вообще позволительно поставить под сомнение.

Вот и сегодня либералы выводят толпы людей на митинги в Москве и мегаполисах (таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург и т.п.). Повод, казалось бы, ничтожен: отказ в регистрации ряду либеральных кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Московскую городскую думу. Зачем им отказали? Эти идеи сегодня в стране очень непопулярны. В Москве, конечно, их поддержака выше, но и там либералы могли получить не более 3–5 мандатов из 45, что на общий расклад сил едва бы повлияло. Да и вряд ли эти депутаты по ключевым вопросам поддерживали бы левую оппозицию в лице КПРФ: скорее, наоборот, в основном голосовали бы вместе с представителями «Единой России», будучи, как и она, партиями олигархического и прокапиталистического толка.

Значит, отказ в регистрации именно для того и понадобился, чтобы был предлог для протестных митингов. Точно так же, как весной этого года власти умело организовали протестные выступления в Екатеринбурге, сделав вид, что собираются строить храм на месте сквера. Если бы действительно собирались, то и построили бы, невзирая ни на какие митинги. Тогда задача была одна – столкнуть лбами верующих и атеистов, а самим на этом фоне выступить в качестве арбитра.

Ну а для чего властям нужны эти митинги сегодня? Дело в том, что после пенсионной реформы и из-за углубляющегося социально-экономического кризиса в стране возросла популярность левых идей. Уже осенью прошлого года «Единая Россия» потерпела ряд поражений на региональных выборах, проиграв кандидатам от КПРФ и даже ЛДПР. Рейтинги говорят о том, что ситуация повторится и в нынешнем году. КПРФ имеет все шансы победить в ряде регионов на губернаторских выборах и на выборах в законодательные органы власти.

Для «Единой России» проблема тут не только в том, что она сама проиграет, но и в том, что проиграет не социально близким либералам, рейтинги которых вообще близки к нулю, а именно коммунистам, которые представляют диаметрально противоположную идеологию и программу.

Значит, надо сделать так, чтобы оппозиционность в глазах значительной части населения стала ассоциироваться с русофобией, западничеством, Госдепом и угрозой майдана. Никаких других козырей у власти просто не осталось, вот она и вывела в очередной раз на улицы либеральных вождей (кстати, что символично, под теми же власовскими триколорами, под которыми выходят и сами единороссы), обеспечив им массированную пропагандистскую кампанию.

Ведь любой пиар полезен, в том числе и негативный. Чем больше провластные тролли пишут, какие плохие Навальный, Соболь и прочие «госдеповцы» и «подпиндосники», тем больше к ним привлекают внимание. Рядовой обыватель рассуждает, что если их так ругают, значит, чем-то они эту власть зацепили, чем-то они для нее опасны. А о том, что никаких идеологических различий между либералами во власти и в оппозиции нет и быть не может, обыватель не думает.

Коммунистов власти и их СМИ почти не ругают (точнее, это делается, но обычно через «художественные» и «документальные» псевдоисторические фильмы, без прямого обращения к современности), их просто игнорируют, делают вид, что никаких коммунистов в России и в помине нет, а вся борьба ведется между властью и либералами. И именно этот факт и говорит о том, кто для власти главный враг на самом деле, а не в навязанной пропагандой картинке.

Итак, достаточно многочисленные либеральные митинги проходят только в столицах, но благодаря телевизионной картинке и массированной пропаганде в социальных сетях транслируются на всю страну. Тем более что подобные митинги – это шоу, для участия в которых привлекаются приехавшие с Украины бандеровцы, секс-меньшинства с радужными флагами, черные плакаты с требованиями декоммунизации и одновременно – красные флаги некоторых псевдокоммунистических организаций. Чем абсурднее, тем интереснее для массовой аудитории.

Напротив, акции протеста КПРФ проходят повсеместно, по всей стране, но провластные СМИ и якобы оппозиционные блогеры и проплаченные группы в соцсетях, естественно, их игнорируют, пытаясь полностью убрать социально-экономический протест из повестки дня. Чего требуют коммунисты? Отмены пенсионной реформы и прочих людоедских законов? В отличие от феминисток и ЛГБТ, это важно для всех, но это слишком сложно и слишком скучно, это не шоу.

Главная либеральная акция в Москве была явно не случайно проведена за неделю до акции КПРФ. Расчет, прежде всего, был на то, чтобы одни москвичи вышли на протест раньше, а к 17 августа либо испугались полицейских дубинок (вдруг опять будут бить?), либо просто выдохлись. От другой же части аудитории требовалось, чтобы она стала любой протест ассоциировать именно с либеральными, прозападными силами, пресловутым Госдепом, и по этой причине на коммунистический митинг тоже бы не пошла.

Но основная целевая аудитория этой кампании по манипуляции сознанием – не сами участники (или потенциальные участники) протестов, а те, кто сидит перед телевизорами или мониторами компьютеров. Именно для последних старается армия интернетных троллей и продажных блогеров, как открыто провластных, так и оппозиционных. Про КПРФ они по указанным причинам почти не пишут, но если пишут, то обвиняют ее в грехах самых разнообразных – от путинизма и слива протеста до объединения с Навальным и работы на Госдеп. Что характерно, друг с другом эти тролли никогда не спорят, даже если утверждают что-то взаимно противоположное. И понятно почему: хозяева-то одни и те же.

Таким образом, задача нынешней власти – при помощи имитации майдана отвлечь внимание населения от КПРФ, ее программы, ее акций социально-экономического протеста. Снимая с выборов некоторых «самовыдвиженцев», пытаются создать у избирателя представления, что на выборы 8 сентября допущены только провластные кандидаты. А значит, снизить явку и, соответственно, поддержку кандидатов от КПРФ, что и должно, по замыслу организаторов всей этой комбинации, дать шанс «Единой России» сохранить хотя бы какой-то контроль над органами власти.

Либералы в борьбе олигархической власти против коммунистов и в целом народно-патриотических сил – только исполнители, которые создают информационный шум и отвлекают от реального противостояния..