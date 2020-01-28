Разоблачение Инглиизма и лжеволхвов: Хиневича, Трехлебова, Левашова, Куровского.

<<Народ, которого опаивают эзотерически-шизофренической блевотиной всякие олеги торсуновы, сергеи серебриковы и алексеи трехлебовы, не способен рождать героев и мыслителей. Он будет плодить только инфантильных придурков и чокнутых дамочек>>.

Журналист Александр Колоев

Много породили слухов, искажений, откровенной лжи, последователи отца Александра Хиневича! Инглиизм – это религиозное образование конца 90-х годов 20 века, и сейчас характеризуется как псевдоязычество. Но расскажем о нём поподробнее.

Вся серьёзная критика проводилась в 2002 и 2004 годах, но сегодня эта проблема не менее актуальна. Сегодня можно наблюдать в Интернете её закат и агонию. Руководителем этой секты является Александр Хиневич (Патер Дий Александр). Им, или в соавторстве, была выпущена серия книг: «Книга света», «Инглиизм», «Веды Перуна» и прочие. В Омске работала духовная академия и капище Перуна. Серия лекций, ныне запрещённых, ходила по рукам, и иногда распространялась через общественную организацию КПЕ (видимо до видеообращения генерала Петрова с темой «провокаторы в славянстве»). Курс лекций на цифровых носителях составлял заочный курс. Правда, 2 курса нам не доводилось встречать, но молвят, был оный. Патер Дий засветился в нескольких документальных фильмах: «осознание знания», «Игры богов» «Вече староверов» и многие другие. Бурная деятельность псевдоязыческой секты Хиневича, дала бурный, живой интерес в 1999-2000 и 2005-2006 в среде Родноверия. На 2009 году апогей информационного вранья этой секты, так от них исходил призыв уходить в общины и готовиться к прилёту Перуна на Вайтмаре в 2012 году. Такой откровенный эсхатологический поворот, стал искрой, для самой конструктивной критики всего спектра деятельности этой секты. Ранее виделось некая просветительская стезя в их работе, но отзывы участников инглиистической секты, о культе личности А. Хиневича, этот миф развеяли окончательно. В 2010-11 годах Прилёт Перуна уже не интересовал последователей. Все ждали прилёта ящеров для захвата землян. Ознакомится с этим материалом поближе, может прочитать вот эту статью via-midgard.info/news/article/8912-kratkij-obzor-proshlogo-nastoyashhego-budushhego.html

Долгое время не хотел пачкаться об критику столь явного деструктивного явления, но постоянные статьи в Интернете и постоянные конфликты на просторах сети, дали нам почву для размышлений и осознания проблемы.

Проблема громадна! И Асовское фантазии меркнут, перед деятельностью Омской школы. Всё поставлено с ног на голову, продолжается втягивание неокрепших, романтически настроенных умов, в эту идеологическую систему. Невооружённым глазом видно, что это секта скандинаво-индийско-славянской направленности с уфологическим и эзотерическим уклоном. Мы детально рассмотрим многие аспекты идеологии инглиизма. Посмотрим, почему и зачем делят власть лидеры инглиизма. Покажем несостоятельность идей и докажем, что инглиизм не относится к славянскому родноверию никоем образом.

Инглиистические Руны

В своих лекциях и книгах А. Хиневич, правда безрезультатно, пытается нам преподнести несколько Славяно-Арийских рунических футарков (на момент написания статьи их уже 9, хотя ранее он говорил о 3-х). Всё это он преподносит как различные виды рунического письма. В этих футарках встречаются руны – слоги-образы. Это всем известные Ра, Ве, Изм, Фаш и прочие. Трактовка у новодельных рун строго обрядовая. Более 24 рун нам не удалось найти. Не о каких 144 рунах не может быть и речи. А заявленная слоговая образная система русского языка, в древнерусском языке, породила лишь изыскания Задорного и окончательную популяризацию темы. Лексический анализ показал, что семантика слоговой образной системы не раскрывает глубинную сущность слов, и носит лишь обрядовое значение или духовное величие Славян-Ариев. По факту, нет графической системы, лексика хромает на одну ногу. И самое главное, хотя с этого нужно начинать, нет археологических и иных данных хотя бы косвенно указывающих на наличие такого футарка у какого-либо народа, не говоря уже про славянский. Эту идею поддержали последователи всеясветной (Они графически предпочитают это слово писать так: «ВсеЯСветная»), что породило сотни трактовок, вариаций и прочего лингвистического чудачества. Например, нужно тогда выводить не слоговое письмо, а идеографическое. Но для этого 144 (у Свеясветлых -147) рун (букв) крайне мало для создания лексики. Это лишь породило полисемию трактовок, не соблюдения единого метода (например, то принимается обычная морфологическая система и вычленяется корень слова, то в другом примере каждая буква – слово, а в следующем слове всё распадается на слоги, есть и смешанные типы). Это приводит к разнообразным трактовкам и порождает путаницу даже в рядах самих лингвофриков. Думаю, примеры необходимы:

— “РазбиратьСя” – разбирать себя; «БоРода» – Богатство рода

— В слове «ПОТОК» видны такие буковы:

Покой кОло Твердо кОло Како

ПО ТО(мыслете) Како

Покой ОТ и (весьма и очень красивая) букова ОК

Всё ПРОСТО.

Покой РОСТ О. Успокойся, и рост О сам начнётся, как трава растёт.

— РаДуГа – Свет РА в движении

Естественно, без единоначатия мы имеем множество трактовок и мнений, порой кардинально противоположных. А манеру письма заборчиком, перенял Волхв Всея Руси Богумил 2 Голяк, но мы немного отвлеклись. Хотя обратим Ваше внимание на различное прочтение фестского диска В. Чудиновым и Г. Гриневичем. Этот пример показателен.

Хиневич дал сырой материал, который похож на скандинавские руны и индийское линейное начертание букв (правда, Хиневичу неведомо, что горизонтальное начертание появилось в средние века), дал духовную насыщенность этих рун и включил в руны свастику, дабы подогреть интерес у публики. А варианты чтения и начертания графем, в всеясветной грамоте, вообще превосходит все допустимые нормы, там солярные символы трактуются как буквы. Второй момент, доказывающий ложность футарка, служит отсутствие первоисточника, а фраза Хиневича о том, «что все народы берегут свои духовные книги», это не аргумент, это лишь красивая отговорка. Так, ни Миролюбов, ни Асов не иже с ними, до сих пор и не предоставили ни одного источника. Проверить наши слова легко, берите источники по Инглиизму (ссылка на первоисточники narod.yandex.ru/100.xhtml?chertogisva.narod.ru/links/inglingi_mat.zip), выписывайте руны, считайте их, попробуйте из них составить слова. И всё встанет на свои места. Недаром все попытки создать язык искусственно не увенчались успехом. Ведь язык это динамическая структура, которая живёт и развивается в этноментальной среде. И самое главное, в создании всех этих псевдорун, не учитывается историческая грамматика. А это приводит к курьёзам, но это забавно только лингвистам, остальные не знают эти законы, вот этим незнанием и пользуются инглинги.

История Славяно-Ариев

Хиневич, работая в ключе исторического ревизионизма, утверждает, что история Славян насчитывает тысячелетия, а то и сотни тысяч лет. Пользуясь полной исторической безграмотностью своих учеников, которые не понимают даже элементарного, что Инглиизм – это слово, характеризующее шведскую правящею династию.

Вот цитата из Википедии (Если для кого это не достоверный источник, читайте А.А. Хлевова: ulfdalir.narod.ru/literature/Hlevov_A_Predvestniki/1realn_epingl.htm):

«Инглинги – наиболее древняя и влиятельная династия стран Скандинавии, представители которой стали первыми историческими королями Швеции и Норвегии. В «Саге об Инглингах» Снорри Стурлусон повествует о них как о потомках Одина и приводит подробные родословные. Упоминаются они и в древнейшем англосаксонском эпосе, «Беовульфе». Столицей 1-й династии шведских Инглингов (которые полулегендарны) являлась Старая Уппсала. В историческое время конунги из дома Инглингов правили в Швеции (первая половина IX века — 1060 год) и Норвегии (первая половина IX века — 1319 год). «Саги об исландцах» рассказывают о ряде представителей династии, обосновавшихся в Исландии и ставших частью местной аристократии («люди из Лососьей Долины» и др.).»

Пример по календарю. Или, если угодно, Кроголёту Числобога. Свой “да’арийский” календарь, как утверждают инглинги, был взят из книги Жаравы “Круголетъ Числобога” (1888). Но такой книги не существует в природе. Но если уж Вам нечем заняться, попробуйте поискать, хотя бы одно упоминание об этой книге в сторонних источниках или найти книгу в оригинале. А опытному глазу сразу заметен Photoshop (различие шрифтов, цвета и т.п). Исследования уже проводились, но для неверующих, вот книга из коллекции А. Хиневича:

Реальная книга:

А вот упомянутый фотошоп:

Даже шрифты не трогайте, просто посмотрите на пятна и помятости на обоих примерах. Сразу всё встанет на свои места. Первая книга реально существует, второй нет в природе.

Но приведу коллективное исследование на эту тему, которое систематизировал Артём Винокуров:

1. Фактура шрифта заголовка не выдержана, кроме того, слишком «хорошо пропечатанные» тёмные и контрастные буквы по сравнению с остальным текстом. Попавшее на складку название не деформировано.

2. Шрифт заголовка церковно-славянский, а не светский (ср. например, начертание прописной буквы “А” с той же буквой на штампе и других надписях)

3. Шрифт заголовка вообще не является типографским шрифтом 19 века (образцы см. www.whitemouse.ru/font/rus13.wmb ) ни по начертанию букв, ни по стандартам соотношения высоты/ширины букв и межбуквенных пространств.

4. Абсолютно идентичная вплоть до расположения помятостей текстура бумаги по отношению к оригиналу.

5. Искажен (сплющен) библиотечный штамп при повороте.

6. На титульном листе 19 века славянская фамилия автора должна склоняться по правилам 1-го склонения и стоять в родительном падеже: “А.А. Жаравы”. Если даже вообразить, что фамилия иностранная (где-то на Барбадосе действительно есть фамилия Jarava, а на латыни jarava – это ковыль), то всё равно мужская фамилия должна склоняться как русская, и надо придумывать объяснение, почему некая жительница Барбадоса писала про “Круголет Числобога”… Впрочем, учитывая, что сам г-н Хиневич говорит о «книге ЖаравЫ», это объяснение инглингам не потребуется – автор фотомонтажа просто не знал, что фамилии автора на титульных листах 19 века ставились в родительном падеже.

7. Инициалы автора с абсолютно идентичными потертостями и текстурой на двух буквах “А” были явно получены благодаря функции COPY+PASTE, а не типографским набором.

8. Неестестественные контраст и яркость изображения наводят на мысль о редактировании, скрывающем наложение элементов монтажа на оригинал.

9. Буква «Ж» в фамилии автора получена путем копирования прописной буквы «К» в слове «Карышева» оригинала. Отсюда и странное расхождение в начертании между строчной и прописной буквами «ж».

Но давайте пройдёмся по сущности этого календаря. Посмотрим на него со стороны.

Адептам говорится, что 7715 или 16-17 лето, это дата от сотворения великого мира с китайским народом в звёздном храме (С.М.В.Х.). Не много не мало, но у нас, оказывается, было, великое сражение с китайским (гуннами?) народом приблизительно 7700 лет назад. Ради интереса загляните в учебники для вузов по истории древнего мира и почитайте главы по Египту и Междуречью. Там описываются события 5-5.5 тыс. летней давности. Ни Славян не собственно гуннов, тогда и в помине не было. Это тысячи и тысячи исследований по археологии, антропологии, истории и смежных дисциплин. Мы находимся несколько в растерянности, так как для подтверждения наших слов нужно давать тысячи различных публикаций по разным дисциплинам. Но зная тезис инглингов о том, что история не раз переписывалась, а учёные скрывают правду, так как бояться лишиться своих мест. Это фундамент последователей исторического ревизионизма, которые даже не всегда имеют высшее образование по истории, и, естественно, не могут ориентироваться в исторических вопросах. Но Фоменко и Носовский, делают своё дело и нам приходится каждый раз просить людей ознакомится сначала с официальной теорией, а потом уже читать Фоменко и Носовского… Еще из ярких, запоминающихся образов представленных Хиневичем, это князь Сканд. Он тоже, естественно, славянин. И не кого не волнует, что есть древнескандинавская “Сага об Инглингах”, которая говорит совершенно о другом (ссылку на Хлевова мы дали выше. Там об этом подробно написано). А скотты, оказывается, происходит от названия скотьего бога Велеса (Уэ?льс англ.Wales). Это отличные поэтические приёмы, которые используются с применением псевдолингвистики. А. Хиневич красиво рассказывает эту легенду, и слушатели, попадая по воздействие его харизматической личности, даже не сомневаются в словах. Все ссылки даны, сделать выводы несложно. Но можно рассмотреть межзвёздные воины древних славянских Богов и прилёт ящериц – «серых» для порабощения землян. Сценарий можно потом выслать Д. Лукасу. Как опровергать это просто ума не приложим. Это Уфология и фэнтази…Тут можно анализировать выразительно-изобразительные стороны, авторский метод. Но как подойти к этой проблеме с научной точки зрения, это уже вопрос.

О Славяно-Арийцах как этносе

Вслед за Асовым (Барашковым), Хиневич начал смешивать Славян и Ариев, если в первых переводах, Асов упоминал «отца Орея», как потомка славян, в своей трактовке ВК, то потом он исправил эту досадную ошибку…

Отождествление Славян и Ариев началось с интерпретации протогородского комплекса Аркаим (естественно в не научно среде), публикаций Асова и Белова. Смею предположить, что они развили гипотезу Дёмина-Жарниковой-Гусевой. Влияние индийской культуры на русскую есть, это видно по языку и названию некоторых Богов. Но дело в том, что инглиизмом утверждается, что Русы повлияли на культуру индии. Всё это Хиневич знал, когда разрабатывал идеологию, и создал свои «Славяно-Арийские Веды», которые максимально удовлетворили всех. Отчасти, по той причине, что в начале своего духовного пути Хиневич пытался создать религию, которая объединяет все известные религиозные учения. Естественно, нет, ни каких археологических и антропологических данных, которые бы позволили отождествлять эти два, совершенно разные, этносы. По данному вопросу говорить можно долго, но Хиневич поделил русских на 4 типа. Отличие только по цвету глаз и роду деятельности, и ввёл свой мифологический ужастик врагов, заменил их эпитетом «серые». Всё это напоминает евгенику 30 годов 20-го века, или, если Вам угодно, окрашенная в тона евгеники попытка сделать кастовое общество на манер индийского. В трактовке Инглингов, это ни чем не прикрытый фашизм, не имеющий отношения к родноверию! За что он, в следствии, и получил несколько уголовных дел.

(Уголовное дело А. Хиневича. Его приговорили к 6 месяцам условно (немного неправильно, приговорили к 1 году и 6 месяцам условно с испытательным сроком 2 года, прим. Collerus) за создание экстремистской организации. 11.04.2011 года судимость была снята.)

Говорить о Славяно-Арийской культуре в полном смысле этого слова просто невообразимо глупо! Есть языковая славянская общность, с конкретными, родственными этносами: русские, белорусы, украинцы… Арийцы не когда не входили в эту языковую общность. А указания на родственность санскрита с русским языком носит не всеобъемлющий характер. Больше совпадений проторусского языка в балтийских языковых корнях… И исследование топонимики и гидромики Дёминым, свидетельствует лишь о том, что пути миграции скотоводов-пахарей – Ариев, проходили через северные земли нашей родины. Возможно, эти племена проходили и через уральские горы. Отождествлять только из за этого нас с Арийцами, то же самое, что отождествлять нас с Татаро-монголами… Хотя некая преемственность культур могла и остаться, а вот эти точки ассимиляции и интересны. Всё остальное ошибочное толкование фактов в угоду националистическим и шовиниским бредням Хиневича. К такой позиции пришла и санскритолог профессор Гусева, когда поняла какую почву для интерпретаций она создала (Гусева Н. Р. Арктическая колыбель? // Родина. – 1997. – № 8. – С. 81-83; Она же. Русские сквозь тысячелетия: Арктическая теория. – М., 1998; Она же. Арктическая родина в Ведах // Кто они и откуда? Древнейшие связи славян и арьев / Н. Р. Гусева (ред.); Ин-т этнологии и антропологии РАН. – М., 1998.).

Открытое письмо Асова к Инглингам

Как не забавно, но Барашков писал Инглингам («Инструкция для создания “поганой” секты с помощью Интернета»). Приводить текст его письма нет необходимости, но основные тезисы назовём. Асов, объявил идеи Ахиневича (Данное словообразование первым ввёл Асов. Курсив мой С.А.), не чем иным как низкопробным плагиатом. Хотя тон открытого письма несколько циничен, но не лишён указания на первоисточники, что хотя бы в этом деле у Асова руки чисты. Кому интересно с текстом можно ознакомиться тут: educatorsoft.com/alexandracov/default.aspx?PageID=77

Барашков обвиняет Ахиневича в грубом плагиате его работ, работ Белова и ряда работ профессора М.И. Стеблин-Каменского и О. А. Смирницкой досталось. Правда, Асов не удерживается и критикует издательства, родноверов и превозносит свои труды в частности по дешифровке, хотя, по сути, ни для кого не секрет, что как раз первоисточники по своим работам он не может предоставить. Отличие Асова от Хиневича в том, что Асов хоть немного читает и ссылается на академическую литературу. Хотя его труды официальной наукой не признаны…

Инглиизм и ультраправый национализм

Все уголовные дела по Инглиизму имеют националистический оттенок. Это вызвано рядом факторов. В своих лекциях Хиневич яро стравливает и унижает все религии, кроме веры предков. Превозносит в своих мифологических схемах Славяно-Арийское прошлое, и чётко противопоставляет этносы, за лидирующей позицией славян. Обиднее всего то, что выдуманная семиотическая структура, сейчас самая популярная и востребованная в среде Родноверия! Все «Валькирии» и «Небесные Вепри» и прочие солярные символы, придуман Хиневич. Вряд ли 3-4 символа из всех солярных, имеют археологические и этнографические подтверждения, едва ли 1-2 символа носят то название, какое за ними закрепилось в этнографии. Но Хиневич позиционирует свои символы как великое наследие. И якобы их 144. Безусловно, и безоговорочно, наукой доказано, что у славян присутствовал в различных формах солярный символ, но мы считаем кощунственным придумывать вариации и названия для символов!!! Это унижает нашу культурную память, дискредитирует сегодняшние начинания и откровенно попахивает корыстными целями (Уж очень распространена продажа сувениров с этими символами). Все символы наполнены высокой духовностью и смыслом. Но, не думаю, что авторы сего труда знают отличия символа от знака, и естественно, они не занимались археологией, дабы найти хоть чему-то подтверждение! Данное свастичное разнообразие легла в основу многих политических националистических партий и обществ, эти теорию переняли и другие лидеры Славяно-Арийской идеологии (Трехлебов, Левашов). Всё это просто хамским образом дискредитировало тему славянского язычества. Хиневич даже не представляет, что символы плодородия, играли наиважнейшую роль в быту славян, а что Солнце можно трактовать как зарождающееся, плодородное и т.п. и только исходя из его сезонной активности. Очень сильно оскорбляет Славян вскидывание руки на праздниках, да и вообще, славянам не присущ этот жест (Подробнее тут slaviy.ru/yazycheskoe-mirovozzrenie/kak-zdorovalis-predki-slavyan/), но это не останавливает его от пропаганды этого символа.

Есть признание некогда близкого к Хиневичу человека, который открыто сейчас говорит, что символы, например популярный сегодня символ «Валькирия», разрабатывались в Photoshopе. Это и не удивительно, в начале статьи, мы говорили, что Инглиизм – это секта со скандинаво-индийско-славянским уклоном. Вот почему Валькирия присутствует в символах. А некоторые символы напоминают РНЕшные. Просто ранее, а чуть ниже мы расскажем какая славная история у Омской секты, Хиневич вплотную сотрудничал с РНЕ, и потом уже создал свою духовную школу. Да, и не забываем про Мидгард и его связи со славянами, которых, естественно, нет, но инглиизм то говорит обратное…

Пантеон Богов

Вскрывает суть инглиизма, как секты на основе индийских вед, позволяет пантеон славянских богов. Это и Ра-м-ха и Ингл и Вышень и Крышень (вспомните Вишну и Кришну прим. Collerus), Тара…

Это все выдаётся за чистую монету и Славяно-Арийских Богов! Это просто возмутительно, кощунственно. Часто вступая в споры с адептами секты инглиизма, просим их привести хоть один источник, где упоминаются такие Боги. На это получал ответ, «что нужно верить и тогда всё станет понятно». Всем, тем, кто продолжает верить в этих богов, задаём тот же вопрос: «в каких источниках есть упоминания этих Богов?». Но это ещё не всё, в пантеоне инглиизма встречается Бог Патер Дий, а фотография уж больно напоминает А. Хиневича. Для каких целей это сделано, думаем, и так понятно.

Личность Хиневича

Из биографии мы знаем, что он получил посредственное образование, путешествовал по Европе, был посредственным бардом, занимался эзотерикой, целительством, создал даже храм «Дживы», и был дискжокеем, только потом создал известную нам секту (это случилось после его поездки в США, прим. Collerus). Вот полное описание секты и метания из учения в учение Хиневича:

ukrsekta.info/2008/11/03/dzhivakhram_inglii.html

Вот его афиша в доинглиистический период:

Хиневич курит, пьёт, по свидетельствам очевидцев, домогается до молоденьких девушек, крайне циничен.

Вот воспоминания очевидца: «А.Хиневич даёт лишь весьма редкие и скудные уроки только для одного 3-его курса, состоящего из 5-6 человек. 2-ой и бывший 1-ый курс, проучившись по кассетам, собрав свои вещи, разъезжаются, по родным краям. Обманутые люди, стремясь получить знания, приезжали на обучение целыми семьями, оставляя родные дома и продавая квартиры и вещи. Но по приезду они сталкивались с настоящим, а не показным А.Хиневичем: к учащимся он проявлял интерес пока у тех не кончались скромные сбережения (немного дольше у него оставался интерес к молоденьким и доверчивым девушкам, иногда, мягко говоря «нездоровым»), дальше он становился к приезжим либо непомерно грубым, либо игнорировал их и «раскидывая» компьютерный покер, пока они ждали ответа о своей дальнейшей судьбе, делал вид, что не замечает обратившихся к нему. Те, кто хоть немного себя уважал, уехали восвояси. Остались лишь те, у кого либо не было денег (их можно пересчитать по пальцам на одной руке), либо те, кто нашёл себя, заискивая перед достойным их лжежрецом, продавая приезжающим безделушки, обдирая их до нитки.

Можно и заканчивать, но как же быть с Трехлебовым, Левашовым, Дариславом, Куровским, Глобой…?

Сейчас А. Хиневич не очень популярен в среде родноверов и чуть больше популярен в, так называемой, среде староверов. Да, он уступает по популярности Трехлебову. Трехлебов сейчас духовный учитель Славян-Ариев. Он более глубоко разрабатывает уфологическую составляющею инглиизма. И пропагандирует, в отличие от А. Хиневича, вегетарианство. Его книга «Кощуны Финиста», это смесь антисемитизма, крышнаизма, и лингвофрикства, которое он почерпнул у Гриневича. Про славян там едва ли наберётся 10 страниц. Но, тем не менее, этот человек, переняв идеологию Хиневича, несёт сейчас в массы уфологию и крышнаизм на славянский лад. Говорит, что у него мама с Сириуса, что нужно зарывать оружие и готовиться к вторжению ящериц. Инглинги даже стали рассуждать, когда прилетят, на чём прилетят и какое вооружение будет у захватчиков. Нужно сказать, что Трехлебов ладит с Хиневичем. Чего нельзя сказать о мнимом академике Левашове (подробнее о его фальсификациях можно почитать тут: www.slovensk.su/msevm/). Этот «пророк» также базируется на идеологии инглиизма, но уже с уклоном в псевдонаучную среду. Выше мы дали ссылку, где очень много критических статей, которые рассматривают его деятельность. И как академик может оказаться в списке экстремистских материалов www.minjust.ru/ru/activity/nko/fedspisok/ (Номер 809)? И с вступлением в игру Левашова, начинается борьба за последователей инглиизма. Но так как, скорее всего Трехлебов и Хиневич договорились, то Левашов пристал к кормушке без их дозволения.

Выводы

Уважающие себя родноверы уже давно начали борьбу с инглиизмом, как со стихийным бедствием, как с провокацией, как и с любой сектой. Часто приходиться слышать довод Инглингов, что родноверам, и им, нечего делить, славянская вера одна и сущность у неё одна! Они пытаются найти компромисс, которого быть не может, так как Инглиизм подменил многие понятия и в итоге перевернул всё с ног на голову. Инглиизм это главный деструктивный элемент, именно по нему и характеризуют любого родновера и отмыться от этой грязи очень и очень сложно, если вообще представляется возможным. Инглиизм не славянское язычество (ими вообще не употребляется это слово, он для них значит инородцев и иноверцев). По ёмкому обозначению Вадима Казакова инглиисты это «Вайтмаранутрые и ракомольцы». По заявлениям родноверов, там, где появляются Инглинги рушится всё, люди в итоге ссорятся, распадаются промысловые артели и общины. То, что по задумке Хиневича должно было объединить Славян, на деле их опорочило и разобщило. А из последних цитат хочется привести слова одного родновера: «Искать рациональные зёрна в инглиизме, это как искать в ночном горшке золото».

Станислав Свиридов.

Источник: http://magspace.ru/blog/blog/222357.html