Нацисты спланировали блокаду Ленинграда в мае 1941 года, — историк

Блокада Ленинграда была спланирована нацистской Германией до начала войны с Советским Союзом, главной целью было намеренное уничтожение голодом жителей города.

Об этом РИА Новости рассказал директор фонда «Историческая память», научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков.

«Блокада Ленинграда была спланирована нацистами в мае 1941 года еще до нападения Германии на Советский Союз. Главной целью было не принуждение города к капитуляции, а намеренное уничтожение голодом его жителей.

В целом ряде исторических документов, связанных с экономическим планированием нацистской войны, говорится о планах уничтожения голодом жителей Москвы и Ленинграда. Впоследствии они были сформулированы в целом ряде приказов, которые опубликованы и хорошо известны как российским, так и зарубежным историкам», — рассказал Дюков.

Историк уточнил, что блокада Ленинграда — это заранее спланированное преступление нацистов против человечности и пример нацистской политики геноцида народов Советского Союза.

Санкт-Петербург 27 января отмечает 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

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