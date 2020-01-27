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Нацисты спланировали блокаду Ленинграда в мае 1941 года, — историк

09:45. 27 января 2020 169 просмотров 5 коммент. Опубликовал:
Нацисты спланировали блокаду Ленинграда в мае 1941 года, — историк | Русская весна

Блокада Ленинграда была спланирована нацистской Германией до начала войны с Советским Союзом, главной целью было намеренное уничтожение голодом жителей города.

Об этом РИА Новости рассказал директор фонда «Историческая память», научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков.

«Блокада Ленинграда была спланирована нацистами в мае 1941 года еще до нападения Германии на Советский Союз. Главной целью было не принуждение города к капитуляции, а намеренное уничтожение голодом его жителей.

В целом ряде исторических документов, связанных с экономическим планированием нацистской войны, говорится о планах уничтожения голодом жителей Москвы и Ленинграда. Впоследствии они были сформулированы в целом ряде приказов, которые опубликованы и хорошо известны как российским, так и зарубежным историкам», — рассказал Дюков.

Историк уточнил, что блокада Ленинграда — это заранее спланированное преступление нацистов против человечности и пример нацистской политики геноцида народов Советского Союза.

Санкт-Петербург 27 января отмечает 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1580100350

Метки: Новости

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 13796 1002
    ХОХОЛ 27 января 2020 в 10:46

    Ещё один уродец.
    Блокады НЕ БЫЛО. ВСЕГДА был транспортный коридор через Ладогу.
    По нему ВЫВОЗИЛИ еду и снаряды и ЗАВОЗИЛИ даже УГОЛЬ для Кировского завода.

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    -1
  • 13796 1002
    ХОХОЛ 27 января 2020 в 11:38

    А представляешь армию Паулюса снабжали по воздуху.
    И прежде чем ножкой топать возьми калькулятор и посчитай.
    Сколько в Ленинград ЗАВОЗИЛОСЬ миллионов тонн и сколько из этого было ЕДА.
    Сколько надо Кировскому заводу чтоб танки выпускать и угля и руды и всего остального.
    https://zrada.org/history/10-brehnja-istorikiv/652-proizvodstvo-tankov-i-drugogo-vooruzhenija-v-blokadnom-leningrade-mnenija-istorikov-i-kritikov.html

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    • 771 673
      ФёдорХОХОЛ 27 января 2020 в 11:46

      Армия Паулюса была в окружении 70 дней, с сохранением продовольственных складов и за эти дни немчура стала как скелеты (если интересно можно фото посмотреть).

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      • 13796 1002
        ХОХОЛФёдор 27 января 2020 в 11:56

        Некоторые ленинградцы тоже стали как скелеты а некоторые даже не похудели.
        Кто был НУЖЕН и РАБОТАЛ тот ЕЛ вполне сытно.
        Кто стал не нужен те уимирали.
        И СЫТЫЕ перешагивали на улицах через умерших от голода.
        Вот и вся “блокада” которой не было.
        Голод созданный бестолковостью партийного управления.
        Потом будет Ленинградское дело и концы в воду.

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