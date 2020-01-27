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Категорически отказался начинать пораженческую войну

12:48. 27 января 2020 116 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Показания командарма Федько о вредительской деятельности маршала Блюхера, которые Берия передал лично товарищу Сталину.
В показаниях Федько описано, как участники военного заговора втягивали Блюхера в свою деятельность.



















РГАСПИ Ф. 17, Оп. 171, Д. 366 Л. 40-48

http://istmat.info/files/uploads/62309/rgaspi._f.17._op.171._d.366_pokazaniya_fedko.pdf – скан документа
http://istmat.info/node/62309 – цинк
http://istmat.info/node/62315 – Записка Льва Мехлиса с приложением писем найденных 6 октября 1938 года в сейфе Блюхера после его ареста

Федько расстреляли в 1939 году, а при Хрущеве реабилитировали. Блюхер умер в тюрьме из-за остановки сердца. Посмертно осужден и столь же посмертно реабилитирован, опять же при Хрущеве.
Стоит отметить, что когда органы НКВД после ареста Блюхера начали проверять его биографию с начала XX века, они не смогли достоверно установить, чем будущий маршал Блюхер занимался до 1917 года http://istmat.info/files/uploads/62045/rgaspi._f.17._op.171._d.365_spravka_o_blyuhere.pdf, натолкнувшись на практически полное отсутствие подтвержденных данных о дореволюционной жизни Блюхера, что мягко говоря странно, на фоне масштабных дореволюционных биографий других видных деятелей Октябрьской революции и гражданской войны.


Раритеные фотографии из Уссурийска – https://periskop.su/1886706.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5596451.html

Метки: 1938, 30-е, берия, блюхер, Дальний Восток, документы, история, нквд, репрессии, ркка, ссср, сталин, федько

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1453 1023
    Игорь 27 января 2020 в 14:43

    Мне во всех этих историях другое интересно… Осудили, этапировали, расстреляли, не того, не тот миллион человек, ну тысяч сто палачей работало на эти дела. Ни одного не осудили, пенсию ни у одного не отобрали за невинные жертвы. Всё чисто, и вывод простой – жизнь сурова.

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    -1

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