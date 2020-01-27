Категорически отказался начинать пораженческую войну
12:48. 27 января 2020 116 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Показания командарма Федько о вредительской деятельности маршала Блюхера, которые Берия передал лично товарищу Сталину.
В показаниях Федько описано, как участники военного заговора втягивали Блюхера в свою деятельность.
РГАСПИ Ф. 17, Оп. 171, Д. 366 Л. 40-48
http://istmat.info/files/uploads/62309/rgaspi._f.17._op.171._d.366_pokazaniya_fedko.pdf – скан документа
http://istmat.info/node/62309 – цинк
http://istmat.info/node/62315 – Записка Льва Мехлиса с приложением писем найденных 6 октября 1938 года в сейфе Блюхера после его ареста
Федько расстреляли в 1939 году, а при Хрущеве реабилитировали. Блюхер умер в тюрьме из-за остановки сердца. Посмертно осужден и столь же посмертно реабилитирован, опять же при Хрущеве.
Стоит отметить, что когда органы НКВД после ареста Блюхера начали проверять его биографию с начала XX века, они не смогли достоверно установить, чем будущий маршал Блюхер занимался до 1917 года http://istmat.info/files/uploads/62045/rgaspi._f.17._op.171._d.365_spravka_o_blyuhere.pdf, натолкнувшись на практически полное отсутствие подтвержденных данных о дореволюционной жизни Блюхера, что мягко говоря странно, на фоне масштабных дореволюционных биографий других видных деятелей Октябрьской революции и гражданской войны.
Раритеные фотографии из Уссурийска – https://periskop.su/1886706.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5596451.html
Мне во всех этих историях другое интересно… Осудили, этапировали, расстреляли, не того, не тот миллион человек, ну тысяч сто палачей работало на эти дела. Ни одного не осудили, пенсию ни у одного не отобрали за невинные жертвы. Всё чисто, и вывод простой – жизнь сурова.