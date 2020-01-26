О том, как работают судебные приставы

После назначения руководителя Федеральной налоговой службы М.В. Мишустина главой нового правительства даже те, кто не знал ранее на личном опыте, узнали, что ФНС в нашей стране работает слаженно и хорошо.

Между тем в России есть сферы, которые далеки от того, чтобы их работу можно было назвать не то, что эффективной, а даже удовлетворительной.

Речь о судебных приставах.

Для тех, кто вообще не в курсе, как это работает и зачем нужно. После каждого суда встает вопрос выполнения его решений – занимается этим именно служба судебных приставов.

Согласно закону, заявление взыскателя и исполнительный документ передаются судебному приставу-исполнителю в трехдневный срок со дня их поступления в подразделение судебных приставов. Получив исполнительный лист с решением суда, судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного производства, либо об отказе в возбуждении исполнительного производства. Содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства.

Что же происходит на самом деле, можно продемонстрировать на конкретном примере. Единомышленники и читатели блога nstarikov.ru регулярно оповещались о выигранных судах. С момента попытки перехвата управления в «Партии Великое Отечество», которая состоялась в сентябре 2017 года, нами были выиграны уже пять судов! Все они касались защиты чести и достоинства, прекращения распространения не соответствующей действительности информации и т.д. и т.п.

Вот на примере реализации уже вынесенного судом решения мы и посмотрим, как работает система судебных приставов.

«Речь идет о деле № 2-1288/2018 в Невском районным суде города Санкт-Петербурга, где было в полном объеме было отказано в удовлетворении требований со стороны Шеренко В.Ю., Бойкова О.А., Наливайко Д.В., Озерова А. Н., Торопилиной М.Е. к Старикову Н.В. о защите чести, достоинства и деловой репутации. Исковые требования бывших членов партии, а также Шеренко В.Ю. были признаны судом необоснованными по всем многочисленным заявленным требованиям».

После проигранного суда наступает неприятная для проигравшей стороны необходимость:

выполнять решение суда;

выплачивать судебные издержки, погашая расходы того, кто выиграл суд.

В данном деле № 2-1288/2018 группа лиц проиграла мне суд о защите чести, достоинства и деловой репутации, все их требования были признаны необоснованными. Суд присудил к выплате со стороны этой группы лиц суммы в 50.000 рублей в качестве погашения судебных издержек.

Это произошло 07.02.2019.

Далее, согласно закона, судебные приставы ОБЯЗАНЫ начать производство в срок до 6 дней.

Чтобы упростить дело, я решил взыскать все судебные издержки с одного из проигравших суд. А именно – с Андрея Николаевича Озерова (который, к слову, поменял четыре партии, четыре партийные принадлежности за три года). Закон дает такую возможность – далее пусть проигравшие истцы разбираются уже между собой, это уже их проблемы.

Поскольку зарегистрирован данный гражданин в Ленинградской области, то в июле месяце 2019 года моим адвокатом был подан исполнительный лист во Всеволожский отдел судебных приставов УФССП.

Несмотря на процессуальные действия и неоднократные визиты адвоката в город Всеволожск, где расположен отдел службы судебных приставов, добиться открытия дела удалось лишь… в ЯНВАРЕ 2020 года!

Из вышеуказанной ситуации можно предположить лишь две причины столь нерадивой работы службы судебных приставов Ленобласти:

либо эта служба вообще не эффективно работает и её деятельность вообще сложно назвать «работой»;

либо существует иная причина, которая активно мешает сотрудникам службы судебных приставов выполнять свои служебные обязанности, что в свою очередь дает А.Н. Озерову не выполнять решение суда, не выплачивать всю сумму судебных издержек.

Для справки: согласно данным Центральной Избирательной Комиссии Республики Башкортостан в 2018 г., где Андрей Николаевич Озеров пытался баллотироваться в региональный парламент, он работает в «обществе с ограниченной ответственностью Охранное предприятие «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ», региональным директором».

Мы можем только предполагать, оказывает ли место работы ли Андрея Николаевича Озерова некое влияние на расторопность службы судебных приставов.

Однако, пусть и медленно, крайне медленно, со скрипом, машина правосудия в Ленинградской области все же начинает выполнять свою работу.

Вот такие дела судебные. Вот такие дела «судебно-приставные»…

Источник: https://nstarikov.ru/o-tom-kak-rabotajut-sudebnye-pristavy-112628