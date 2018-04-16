Власти поручили судебным приставам зачистить Рунет
10:14. 16 апреля 2018 Просмотров - 166 2 коммент. Опубликовал: brahman
Госдума приняла закон о специальной процедуре блокировки доступа к сайтам, распространяющим информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. Решения о блокировке таких сайтов будут принимать судебные приставы на основании судебных актов.
Госдума начала борьбу с компроматом в интернете
Государственная Дума одобрила в третьем, окончательном чтении, закон об удалении из интернета сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию граждан или юридических лиц. Документ был внесен 17 депутатами от «Единой России», включая председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.
Документ представляет из себя поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «Об исполнительном производстве», предоставляющие судебным приставам полномочия по блокировке доступа к интернет-сайтам, порочащих чью-либо честь и достоинство.
К блокировкам интернет-сайтов подключились судебные приставы
Согласно закону, сначала судебный пристав в исполнительном документе предоставляет должнику срок на добровольное удаление указанной информации. Если в течение данного срока удаления информации не происходит, судебный пристав выносит постановление об ограничении доступа к соответствующему сайту и списывает с должника исполнительный сбор.
Постановление пристава в течение одного рабочего дня направляется в Роскомнадзор. Данное ведомство осуществляет ограничение доступа к указанному сайту.
Авторы документа в пояснительной записке указывают, что Гражданский кодекс уже позволяет гражданам и юридическим лицам добиваться удаления и опровержения недостоверной информации, распространяемой о них в сети интернет. Но до сих пор в законодательстве отсутствовали специальные механизмы для исполнения соответствующих судебных решений, что «является необходимым для реализации конституционных прав на судебную защиту».
Как до сих пор блокировали сайты с компроматом
Напомним, Роскомнадзор занимается блокировкой сайтов по различным основаниям с 2012 г. В том числе с 2014 г. в создаваемый ведомством Реестр запрещенных сайтов стали вносится ресурсы, признанные незаконными решениями различных судов.
С тех пор было немало прецедентов, когда ограничивался доступ к сайтам по решениям судов о защите деловой репутации либо в связи с нарушением персональных данных лиц, против которых распространяется компромат. Для блокировки сайта необходимо вступившее в силу решение суда.
После получения судебного решения Роскомнадзор предоставляет владельцу ресурса три дня на удаление спорной информации. В случае отказа удалять информацию доступ к сайту блокируется. Таким образом были заблокированы сайты, известные «коллекционированием» компромата: «Компромат.ру», Moscow Post, Crime Russia и другие.
С учетом срока разбирательства в суде и времени на подачу апелляции, блокировка сайта по судебному решению может занимать около полугода. Существует более быстрый вариант с вынесением судом обеспечительных мер на время рассмотрения иска.
На вынесение такого определения у суда уходит примерно неделя. Но, как ранее рассказывали CNews в юридической компании «Ильяшев и партнеры», Роскомнадзор все равно не быстро исполняет такие определения, на это уходит около месяца.
Правда, все зависит от ситуации. Например, недавно Роскомнадзор в течение нескольких дней исполнил определение Усть-Улыбинского районного суда Красноярского края о блокировании сайтов, распространивших видеоролик блогера Алексея Навального о владельце «Русала» Олеге Дерипаске.
Мнения юристов о новом законе
Относительно нового закона юрист московского офиса «Ильяшев и партнеры» Максимилиан Гришин отмечает, что судебные приставы смогут действовать только на основании каких-либо судебных актов. Причем теоретически по новому механизму можно будет заблокировать сайт с порочащей информацией на основании не только вступившего в силу решения суда, но и временно – на основании обеспечительных мер.
«После вступления в силу нового закона Роскомнадзор вряд ли будет работать быстрее – ни одно ведомство не ускоряется от увеличения объема работы, – добавляет Гришин. – Но откроется огромный новый пласт практики, и юристам, защищающим клиентов, не придется больше изобретать велосипед. Сейчас заблокировать сайт, распространяющий порочащие сведения, в реальности можно в основном из-за распространения персональных данных. Теперь бороться с «грязью» станет немного проще. По сути, новый закон – это отличный механизм для людей, которые хотят не допустить распространения каких-то сведений о себе».
«До сих пор судебные приставы не участвовали в процессе блокирования сайтов в интернете, – добавляет юрист Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян. – Сама необходимость принятия нового закона была связана с тем, что суды в резолютивной части своих решений зачастую не писали о признании незаконной информации, порочащей чью-либо честь и достоинство. В связи с чем Роскомнадзор отказывался блокировать сайты с этой информации».
Теперь этот пробел будет устранен. В то же время Дарбинян не считает принятый закон правильным. «Зная, как работает Служба судебных приставов, и насколько перегружены судебные приставы, могу предположить, что выносить постановления о блокировке сайтов с порочащей чью-либо репутацию сайтов они будут очень не быстро, – говорит юрист. – К тому же авторы закона не правы, когда утверждают, что разработанный ими не документ не потребует расходов из федерального бюджета.
Источник: nashaplaneta.su
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
Была в Советском Союзе (СССР)- Инструкция
Судебного Исполнителя,там,кстати – ОПИСАНЫ(регламентированы)
ВСЕ варианты того,ЧТО-и-КАК Должны делать(Исполнять)в своих
делах СУДЕБНЫЕ Исполнители(на основании Исполнительного листа -
РЕШЕНИЯ суда)! Там ВСЁ чётко и конкретно изложено,чем ВСЕГДА
и руководствовались(СТАРАЛИСЬ…) судебные исполнители!
[РЕКОМЕНДАЦИИ ТОЙ Инструкции - Имеют ЮРсилу и по ныне!]
` ` ` ` `
Однако Рекомендации(Законные!)ТОЙ Инструкции – НЫНЕ в России
ПОВСЕМЕСТНО как ИГНОРИРУЮТСЯ,так и НАРУШАЮТСЯ самими-же
судебными исполнителями! Т.К.нынешней “власти” ЭТО выгоДНО…
*Закрыть Интернет в России – НЕ(!!!!!)получится!
И пусть НЫНЕшняя,Т.Н.”власть” – даже НЕ мучится…
* Ни Права,ни Оснований у ЭТОЙ “власти” НЕТ!
Свободный “БОЛТ” ложить хотел – на ИХ желания Рунет…!!!
` ` ` ` `
КРИТИКОВАТЬ власть ЛЮБОЙ страны – люди Право ИМЕЮТ!
и ВСЕ власти запретить “ЭТО” – людям НЕ смеют!
Люди имеют Право – власть КРИТИКОВАТЬ!
И у власти НЕТ права – Это людям запрещать!!!
* В такой Критике Россия – Особенно НУЖДАЕТСЯ!
Ведь Там Власть – народом НЕ уважается!
Российская “власть” – ЭТО коррупционная “Масть”!
Россию “ПОЖИРАЕТ” – коррупционная “ПАСТЬ”!
* Люди в России – имеют Право – Критиковать власть!
Эту структуру,которую ИМЕНУЮТ…Полит–”МАСТЬ”…
` ` ` ` `
Если “власть” в России – Интернет ЗАПРЕЩАЕТ,
З Н А Ч И Т…Интернет,в Критике “власти” России -
ПРАВИЛЬНО и Обоснованно поступает!!!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так –
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 16-4-18.
P.S. Российские РЕАЛИИ(судебные):
—> СТАТЬЯ:Краснодарский край -
территория беззакония. От 16-4-18.
—> САЙТ:http://ru-an.info/news/5884/
““““““““““““““““““`
CТАТЬЯ:Гнило с головы? За что отправили в отставку
генерала Напалкова?
->САЙТ:crimerussia.com Отдел коррупция ОТ 14-4-18;7:00;
“ ` ` ` ` ` ` ` ` ` “
И МАССА всего прочего,что ХАРАКТЕРИЗУЕТ нынешнюю российскую,
Т.Н.”власть-МАСТЬ” — ПАРАЗИТОВ,из-за которых страдает Россия!
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Хотят, как лучше, а получится, как всегда…