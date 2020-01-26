5 января 2020 г. на сайте издания «Новая газета» была опубликована статья историка Павла Поляна «Переписка ценой в два миллиона жизней». Данная публикация является практически дословным повторением нескольких публицистических статей Павла Поляна, опубликованных без малого 15 лет назад, и вызвавших ряд критических замечаний коллег. Мы сочли необходимым перепечатать одно из таких критических замечаний, опубликованное в 2006 г. старшим научным сотрудником Института российской истории РАН, д. и.н. Геннадием Костырченко.

Геннадий Костырченко

Мог ли Сталин предотвратить холокост?

Об одной несостоявшейся «сенсации»

Когда началась Вторая мировая война, то за счет присоединения восточнопольских земель еврейское население СССР возросло примерно на 1,5 млн. чел, из которых примерно 150 тыс. были беженцами с территории. захваченной немцами. К лету 1940 года, когда в состав СССР вошли прибалтийские государства, Бессарабия и Сев. Буковина, количество новых советских граждан из числа евреев превысило 2 млн., а всего в СССР численность евреев превысила 5 млн. человек.

В последнее время некоторые исследователи стали утверждать, что Сталин мог, но не захотел предотвратить холокост европейских евреев. В обоснование этого утверждения приводится документ, точнее, записка начальника Переселенческого управления при СНК СССР Евгения Чекменева председателю Совета народных комиссаров Вячеславу Молотову от 9 февраля 1940 г.

В ней говорится:

«Переселенческим управлением при Совете народных комиссаров Советского Союза получено два письма из Берлинского и Венского переселенческих бюро по вопросу организации переселения еврейского населения из Германии в СССР — конкретно в Биробиджан и Западную Украину. По соглашению правительства СССР с Германией об эвакуации населения на территорию СССР эвакуации подлежат лишь украинцы, белорусы и русские. Считаем, что предложения указанных переселенческих бюро не могут быть приняты. Прошу указаний.

Приложение: на 6 листах» (Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М., 2001. С. 181).

Известный популяризатор исторических знаний Павел Полян несколько месяцев тому назад попытался широко представить этот документ в российской и европейской прессе и интернете как сенсационную архивную находку последнего времени, как некий ранее неизвестный проект возможного спасения большого количества восточноевропейских евреев (более 2 млн. чел.!!!), который был провален по вине Сталина. Полян так и пишет: суть немецкого письма ясна: Гитлер предлагает Сталину принять всех евреев, которые в то время находились в Германии. И письмо Чекменева содержит лаконичный ответ на этот вопрос: «Принять этих евреев мы не можем, у нас и своих предостаточно» .

На самом деле, данный документ не позволяет делать такие далеко идущие выводы. Во-первых, наверняка Сталин даже не знал о его существовании. Ведь на документе имеется делопроизводственная помета «Архив», означающая, что сразу же по ознакомлении с этим посланием Молотов, восприняв его как сугубо информационно-рутинное и не требующее принятия каких-либо решений, вряд ли докладывал о нем Сталину, а направил его в архивное досье.

Во-вторых, до сих пор не найдены сами обращения Берлинского и Венского переселенческих бюро. Поэтому Полян вынужден предполагать, что эти обращения могли подписать от Берлинского бюро Адольфа Эйхман, а от Венского — то ли Франц Вальтер Штальэккер, то ли Алоиз Бруннер (в разных статьях по-разному).

В-третьих, если, согласно Поляну, речь шла о крупном проекте переселения в СССР всех центрально- и восточноевропейских евреев, то почему он решался не на соответствующем политическом уровне (не руководителями государств или хотя бы внешнеполитических ведомств), а на уровне каких-то второстепенных чиновников (даже не руководителем РСХА Р. Гейдрихом или непосредственным начальником Эйхмана — начальником IV управления РСХА, шефом Гестапо Г. Мюллером)? Так что, вопреки утверждению Поляна, не только Сталин, но и Гитлер, скорей всего, не знал об этом проекте.

Документально установлено только следующее, что после начала Второй мировой войны Великобритания, опасаясь проникновения враждебных элементов, запретила переселение евреев с территорий, подвластных Германии, в подмандатную Палестину. Тем самым эмиграция центральноевропейских евреев прекратилась. Кстати, проект переселения евреев в Палестину вполне устраивал нацистов, т. к. почти вся организационная работа по его реализации выполнялась руками руководителей еврейских общин в том же Берлине и Вене, а финансировали проект «Джойнт» и сионистские организации.

В результате нацисты вместо эмиграции стали осуществлять депортацию евреев рейха в Люблинский резерват, образованный в» Варшавском генерал-губернаторстве близи новой советской западной границы. Однако из-за отсутствия сколько-нибудь сносных бытовых условий и несоблюдения элементарных санитарно-гигиенических требований там вскоре начались массовые инфекционные заболевания, готовые перекинуться на размещенные поблизости части вермахта. К тому же, вначале декабря 1939 года Джойнт пригрозил прекратить финансирование, если эмиграция не возобновится. Об этом стало известно Эйхману через руководителя венской еврейской общины Рихарда Лёвенхерца, который отвечал за всю подготовительную работу по еврейской эмиграции. Возможно, что именно этот Левенхерц и его берлинский коллега д-р Эпштейн из имперского объединения евреев Германии, понимавшие, что Люблинский резерват это зловещее преддверие массового физического истребления их соплеменников (что на деле и произошло), в поисках их спасения и обратились на свой страх и риск к Чекменеву, поскольку через «Джойнт» могли знать, что тот занимается Биробиджанским проектом в СССР.

Показательно, что Эйхман в ходе допросов в Израиле в начале 1960-х гг. в Израиле совсем не упоминал о «русском проекте», хотя говорил о плане «еврейской автономии» на Мадагаскаре, который, в отличие от первого, действительно в начале 1940 года рассматривался в высших политических инстанциях Рейха.

В общем, современные попытки возложить хотя бы часть ответственности за холокост на СССР, страну, спасшую европейских евреев от полного уничтожения, более чем странны. Ведь ясно, что даже согласись Сталин принять миллионы восточно- и центральноевропейских евреев, многие из них просто из страха не поехали бы в СССР, а если бы и поехали, то, осев скорей всего на Западной Украине, в большинстве своем были бы все равно уничтожены после вторжения гитлеровцев в СССР летом 1941 года.

К тому же, Поляну следовало бы знать, что с середины сентября по конец ноября 1939 года новая советская западная граница была открытой, и ее перешли десятки тысяч еврейских беженцев. Некоторым из них потом удалось спастись: одних ещё в 1940 году выслали на поселения в Северные регионы, другие — в связи с вторжением гитлеровцев в СССР летом 1941 года эвакуировались на восток страны; часть из них в 1942 году выехала на Ближний Восток вместе с армией В. Андерса, а другие в 1945—1946 гг. — обратно в Польшу, а оттуда в Палестину. Правда, в 1939 г. не повезло евреям, находившимся в рядах Польской армии и захваченным в плен Красной армией. Тех из них, кто был родом из отошедшей к рейху центральной и западной Польши, выдали немцам.

И в заключении этого сюжета ещё один штрих: документ, который коллега Полян ныне представил как новейшее научное открытие, был выявлен автором этих строк в бывшем Центральном партийном архиве в Москве ещё в конце 1990-х годов, в 2001-ом полностью опубликован в авторской монографии, а спустя ещё год вновь воспроизведен в книге И.А. Альтмана «Жертвы ненависти». И хотя этот документ в чем- то примечателен, но не более того. Во всяком случае, в погоне за исторической сенсацией ему искусственно придали то важное значение, которому он явно не соответствует.

Публикуется по: Костырченко Г.В. Сталинский Советский Союз и Холокост // Holokauszt: történelem és emlékezet / Холокост: история и память. Budapest, 2006. C. 146-148.

Источник: https://nstarikov.ru/mog-li-stalin-predotvratit-holokost-ob-odnoj-nesostojavshejsja-sensacii-112597