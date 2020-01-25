Секреты концентрации внимания древнерусских волхвов.

Вот, что поведал о техниках концентрации внимания, лежащих в основе многих магических феноменов, один из таких волхвов российскому путешественнику, биологу, антропологу Г. Сидорову:

"Что ты должен знать о концентрации? Начинается она с простого внимания. Ты рассматриваешь какой-либо предмет, изучаешь его со всех сторон и находишь в нём каждый раз что-то новое. Но вот ты его изучил, и интерес к нему у тебя пропал. Предмет стал тебе не нужен. И ты переключился на другое. Такой вид концентрации – временный и поверхностный. Обычные люди только им и пользуются. Им его вполне хватает. Ты, я думаю, должен знать, что во время созерцания мы передаем часть своей энергии…

– Я это знаю.

– Вот и хорошо. Но эта сила передаётся визуально. Она действует только через глаза. Нас же должно интересовать другое. Мысленное погружение в предмет изучения. Попытка понять его суть. И не столько ментально, сколько напрямую – интуитивно или чувственно. Такое отношение к изучаемому предмету можно назвать первым уровнем концентрации. Второй уровень концентрации, когда информационно чувственный план начинает анализировать логическое, т.е. включается в действие не только правое полушарие, но и левое.

Последнее же всегда выступает как дополнение к работе интуитивного. Оно проводит чувственную информацию через лексику в форму, доступную нашему сознанию. Третий же вид концентрации принято называть сверхконцентрацией. Что он из себя представляет? Это когда человек, работая с предметом, воздействует на него не только посредством чувственного и ментального, но и через включение всей своей психической энергии. Фактически в такие секунды он сам для себя исчезает. Вся его сила передаётся предмету и удерживается в его границах. Заметь, я всё время говорю о гипотетическом предмете. Но если подобная концентрация будет осуществлена на образе, что получится? Особенно сейчас, когда твоё сознание связано с силой всех пяти стихий?

– Думаю, что образ начнёт материализовываться…

– Не начнёт, а сразу же материализуется. Пасечник что-нибудь материализовывал при тебе?

– Да, он на моих глазах сотворил серебряную ложку и подарил её мне.

– Береги эту ложку, как зеницу ока, тебе пока не понять, какой ты получил подарок, но когда-нибудь поймёшь. Это не ложка, мой друг, это талисман, но разобраться в нём ты должен сам. Теперь ты понимаешь, какое тебя ждёт могущество, если ты освоишь сверхконцентрацию? Страшно даже представить! Но, слава Роду, далеко не всем людям дано постичь дисциплину своего ума. От природы не дано это эгоистам, подлецам и дуракам. А у тебя, – посмотрел мне в глаза белый волхв, – может получиться. Поэтому и послал тебя к нам наш общий учитель.

– Но с чего начать?

– Начинать надо всегда с нравственности, друг мой.

Я заметил, что жрец вот уже два раза подряд назвал меня своим другом.

«Значит, он мне доверяет», – подумал я.

– Да, доверяю! – засмеялся волхв. – Потому и раскрываю тебе знания, надо сказать, серьёзные. А начинать осваивать сверхконцентрацию надо с нравственности, потому что этот процесс в человеке контролируется его многомерной сущностью. Чем выше нравственность, тем больше способностей по усвоению техники сверхконцентрации. Одно с другим связано. Это своего рода закон.

А насчёт самой технической стороны, я тебе уже поведал. В ней нет ничего сложного. Начни с удержания своего внимания в границах изучаемого предмета. Потом сам догадаешься, что делать дальше. Запомни, всё зависит от твоего потенциала любви. Чем он будет у тебя выше, тем глубже ты продвинешься в постижении техники сверхконцентрации. Откуда такая зависимость, объяснять не стану. Думаю, без меня догадаешься. Миром правит любовь. Что она собой представляет? Лад, связь, единство всего сущего! Вот и весь ответ".

Древнерусские волхвы никогда не использовали свои магические способности ради бахвальства или для нанесения сознательного вреда окружающим людям. Вот почему в этой традиции такое большое значение уделяется нравственности. Ну и наконец, вывод о том, что миром правит любовь и что только посредством ее можно достичь состояния сверхконцентрации, явно свидетельствует о том, что древнерусская ведическая цивилизация, как и цивилизация ее предков с арктической прародины, гармонично сосуществовали с окружающей природой и живыми существами не в пример нашей деградирующей технократической цивилизации.