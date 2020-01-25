Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в соревнованиях пар на чемпионате Европы
18:27. 25 января 2020 70 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
по фигурному катанию в Австрии
Золото выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые накануне установили мировой рекорд в короткой программе. За произвольный прокат они получили 152,24 балла и набрали в сумме 234,58.
Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64). Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53) замкнули тройку лидеров, пишет ТАСС.
Ранее 24 января сообщалось, что россиянка Алена Косторная стала лидером после короткой программы, набрав 84,92 балла.
Второе и третье места также заняли Анна Щербакова (77,95) и Александра Трусова (74,95).
Накануне российские фигуристы Дмитрий Алиев и Артур Даниелян выиграли золото и серебро ЧЕ соответственно.
Золото выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые накануне установили мировой рекорд в короткой программе. За произвольный прокат они получили 152,24 балла и набрали в сумме 234,58.
Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64). Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53) замкнули тройку лидеров, пишет ТАСС.
Ранее 24 января сообщалось, что россиянка Алена Косторная стала лидером после короткой программы, набрав 84,92 балла.
Второе и третье места также заняли Анна Щербакова (77,95) и Александра Трусова (74,95).
Накануне российские фигуристы Дмитрий Алиев и Артур Даниелян выиграли золото и серебро ЧЕ соответственно.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9698063.html
Что выиграли, то хорошо… Но не нужно столько трезвонить… Каких-то фигуристов или гимнастов с хоккеистами – вон как привечают, какие деньжища, с квартирами да машинами, им отваливают… А тех ребят, которые выигрывают международные соревнования в интеллектуальных состязаниях, что-то не очень-то и поздравляют, так, письнут строчку-другу и – тишина… Вот и думай, кто больше стране нужен – акробаты с шутами или высокоинтеллектуальная молодёжь…