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Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в соревнованиях пар на чемпионате Европы

18:27. 25 января 2020 70 просмотров Один комментарий Опубликовал:
по фигурному катанию в Австрии


Золото выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые накануне установили мировой рекорд в короткой программе. За произвольный прокат они получили 152,24 балла и набрали в сумме 234,58.

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64). Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53) замкнули тройку лидеров, пишет ТАСС.


Ранее 24 января сообщалось, что россиянка Алена Косторная стала лидером после короткой программы, набрав 84,92 балла.

Второе и третье места также заняли Анна Щербакова (77,95) и Александра Трусова (74,95).

Накануне российские фигуристы Дмитрий Алиев и Артур Даниелян выиграли золото и серебро ЧЕ соответственно.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9698063.html

Метки: Европа, Россия, спорт, фигурное катание

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 24873 21633
    Вячеслав 25 января 2020 в 18:51

    Что выиграли, то хорошо… Но не нужно столько трезвонить… Каких-то фигуристов или гимнастов с хоккеистами – вон как привечают, какие деньжища, с квартирами да машинами, им отваливают… А тех ребят, которые выигрывают международные соревнования в интеллектуальных состязаниях, что-то не очень-то и поздравляют, так, письнут строчку-другу и – тишина… Вот и думай, кто больше стране нужен – акробаты с шутами или высокоинтеллектуальная молодёжь…

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