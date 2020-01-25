Британия покинет ЕС 31 января
17:54. 25 января 2020 193 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Борис Джонсон подписывает документ о выходе Британии из ЕС.
Выход состоится уже на следующей неделе – 31 января.
Сразу после этого в ЕС вместо Британии примут Украину, тем более Зеленский об этом попросил.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5592354.html
Какой Зеленский, что автор курит?
Евросоюз – корумпированная политичиеская структура годами прорабатываемая бритами. Бриты готовили какие-то секретные договора с Китаем и Штатами и проплачивали европолитикам. Хотят и рыбку съесть и нахрен сесть, натянув всю Европу. Все как обычно у падлосаксов. Если бы брексит случился в чистом виде, то им бы было очень плохо.