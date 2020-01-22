Вся правда о новом правительстве // Злоба дня

Ничего не изменится в наших авгиевых конюшнях. Ведь важно не какие актеры исполняют роли на сцене, а кто написал либретто. А у нас что — разве поменялось название пьесы? Может быть, сценарий поменялся или, прости господи, режиссер? Нет, ничего не поменялось. Единственное — в уже знакомых диалогах, в кадрах трансляции из Кремля и правительства будет поначалу чуть больше страсти, а вы – зрители этого бесконечного сериала – получите возможность сравнивать игру актеров. Эх, все-таки Чайка был мудрее. Эх, не дотягивает нынешний до Мутко. А вот Васильева-то такого себе не позволяла! И так далее.









_______________________________________________



Поддержать рублем производство и распространение Агитации и Пропаганды:

https://agitblog.ru/agitdonate.html

_______________________________________________









Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru

Константин Сёминв Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин СёминВконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Сёминв Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



Композиция “Dances and Dames” принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…).

Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-….

Исполнитель: http://incompetech.com/



#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d0_7MgPO_BM