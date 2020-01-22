Вся правда о новом правительстве // Злоба дня
Ничего не изменится в наших авгиевых конюшнях. Ведь важно не какие актеры исполняют роли на сцене, а кто написал либретто. А у нас что — разве поменялось название пьесы? Может быть, сценарий поменялся или, прости господи, режиссер? Нет, ничего не поменялось. Единственное — в уже знакомых диалогах, в кадрах трансляции из Кремля и правительства будет поначалу чуть больше страсти, а вы – зрители этого бесконечного сериала – получите возможность сравнивать игру актеров. Эх, все-таки Чайка был мудрее. Эх, не дотягивает нынешний до Мутко. А вот Васильева-то такого себе не позволяла! И так далее.
_______________________________________________
Поддержать рублем производство и распространение Агитации и Пропаганды:
https://agitblog.ru/agitdonate.html
_______________________________________________
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёминв Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин СёминВконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёминв Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
Композиция “Dances and Dames” принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…).
Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-….
Исполнитель: http://incompetech.com/
#КонстантинСемин #ЗлобаДня
Самый главный эксперт выдал своё мнение. В США видать голодно его семье, коль в Росиии отрабатывает рубль на поприще прозападной пропаганды.