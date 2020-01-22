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Вся правда о новом правительстве // Злоба дня

22:46. 22 января 2020 66 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Ничего не изменится в наших авгиевых конюшнях. Ведь важно не какие актеры исполняют роли на сцене, а кто написал либретто. А у нас что — разве поменялось название пьесы? Может быть, сценарий поменялся или, прости господи, режиссер? Нет, ничего не поменялось. Единственное — в уже знакомых диалогах, в кадрах трансляции из Кремля и правительства будет поначалу чуть больше страсти, а вы – зрители этого бесконечного сериала – получите возможность сравнивать игру актеров. Эх, все-таки Чайка был мудрее. Эх, не дотягивает нынешний до Мутко. А вот Васильева-то такого себе не позволяла! И так далее.




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Композиция “Dances and Dames” принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…).
Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-….
Исполнитель: http://incompetech.com/

#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d0_7MgPO_BM

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8245 3489
    BlackCat 22 января 2020 в 22:59

    Самый главный эксперт выдал своё мнение. В США видать голодно его семье, коль в Росиии отрабатывает рубль на поприще прозападной пропаганды.

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