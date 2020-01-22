Мрачные времена для убийц: Почему ЕСПЧ отказал Ходорковскому и Лебедеву

Риторика — анекдотичная. Какой вообще смысл теперь обращаться в ЕСПЧ? Навальный обещал каждому участнику несанкционированного митинга десятки тысяч выплат, а тут вдруг «установление нарушения само по себе является компенсацией» — и всё, что ли?

На первый взгляд — решение судом принято издевательское. Крайне нехарактерное для международных правовых институтов, представителем которых является ЕСПЧ. Буквально оно звучит так: «Михаил Борисович, денег нет, но вы держитесь. Лучи поддержки, вот это вот всё. Пусть вам послужат утешением европейские гуманитарные идеалы. А миллиарды евро — низкий меркантилизм, фу таким быть».

Приговор вынесен . Тирания вновь решительно осуждена. Вся Европа признаёт, что вы очень пострадали. Искренне сочувствуем. Обнимашки. ЕСПЧ всегда на страже ваших интересов, заходите, если что.



Поговорим.

Послание президента Федеральному собранию 15 января 2020 года произвело эффект разорвавшейся бомбы, как ни избита подобная метафора. Глава государства редко бросает слова на ветер, так что прозвучавшее с трибуны Гостиного двора можно смело считать за свершившийся факт. А прозвучало в этом году ни много ни мало намерение реформировать Конституцию — внесённые поправки упразднят примат международного права на территории нашей страны.



Их там много ещё, этих поправок, но вряд ли найдётся хоть одна, столь долгожданная для большинства населения России. Денно и нощно критиканы всех мастей клеймили наше Отечество «колониальной державой», указывая на статью 15.4.



И вот — статья уходит в прошлое, а вместе с ней уходят и унизительные обязанности приводить внутреннее законодательство в соответствие любым — даже самым диким — международным нормам: легитимизировать гей-парады, принимать «закон о семейно-бытовом насилии» и — в частности — обязательно выполнять решения ЕСПЧ, в девяноста процентах случаев носящие антироссийский характер и ангажированные политическими силами крайне далёкими от принципов справедливости и объективного правосудия.

Если бросить в прошлое беспристрастный взгляд, становится ясно, что мера по изменению высшего нормативного правового акта страны является «встречной» и во многом носит вынужденный характер.



Мало кто из «западных партнёров» с незапамятных пор и по нынешний день относится к своим международным обязательствам так добросовестно, как Россия, мало кто проявил за последние двадцать лет столько терпения и миролюбия.



Мало кто до последнего пытался сохранить приоритет международных институтов и вернуть им то значение, которое вкладывалось при подписании бумаг: не инструмент манипуляций и давления, а орган высшей ступени правозащиты.



Мюнхенская речь 2007 года, в которой президент России тщетно призывал Запад одуматься, соблюдать достигнутые договорённости и уважать суверенитет.



Валдайская речь 2014: главным посылом её сделалось настойчивое предложение соблюдать правила игры.



Послание Федеральному собранию в марте 2018: «Вы нас не слушали. Послушайте сейчас». Ничего не помогло.

Констатировать коррозию миропорядка и зафиксировать смерть либеральной эпохи Путину пришлось летом 2019 года в интервью Financial times. И хотя его высказывание очень многих воспламенило в не предназначенных для высоких температур местах организма, пить «Боржоми» было поздно.



Ввиду гибели самой сути общеевропейских институтов, превратившихся в послушные марионетки, обслуживающие интересы узкой группы лиц, статья 15.4 Конституции РФ не стала жертвой изоляционистской политики России, вовсе нет.



Она просто устарела. И её отменят за ненадобностью как закон, подчиняющий актуальные отечественные правовые нормы тому, что в природе уже физически не существует. Химере. Иллюзии. Международным договорам.

Ещё раз: нет международных договоров. Нету их. Финита ля комедия. То, что нам нынче пытаются за них выдать, — это пшик, филькина грамота. 15.4 таким образом — статья ни о чём. И сказанное мною — довольно очевидная любому здравомыслящему человеку суть вещей.

Гораздо интереснее рассмотреть следующий вопрос: как будут вести себя в изменившемся поле взаимоотношений с Россией европейские правовые институты. Ведь они считают, что слухи об их смерти слегка преувеличены, а следовательно — придётся вписываться в реформируемый Путиным мир. И продолжать сотрудничать с крупнейшей страной континента, если нет желания опуститься на уровень провинциального ЗАКСа, на который всем плевать.

Жалобы на «кровавую диктатуру» летят и будут лететь в Страсбург ещё очень долго. Люди, у которых «всё украл Путин», сдаваться не намерены, так что хочешь не хочешь — их дела придётся брать в производство и решения по ним выносить. И если у судей нет желания попасть в «агенты Путина» и утратить доверие коллективного Запада, то нетрудно догадаться, какими будут итоги разбирательства.

Однако авторитет суда — да и вообще любой организации — заключается не только в заголовках «имярек против России» (звучит!), но и в способности провести итоговое решение в жизнь. Пруд пруди твиттерских оппозиционеров, осудивших на расстрел Путина и «всю кремлёвскую банду»: каждый день выносят грозные приговоры и сотрясают воздух. А кто при этом воспринимает самозваных преторов всерьёз? Их потуги интересны только составителям юмористических коллажей.

Любому официальному лицу необходимо очень внимательно следить за балансом желаемого и возможного, коль скоро не хочешь попасть в сказку Салтыкова-Щедрина. Не делать рублёвых замахов, если способен лишь на копеечный удар, и не обещать «кровопролитиев», когда упразднение статьи 15.4 Конституции РФ оставляет тебе правовой манёвр уровня «чижика съел».

И как же вести себя Европейскому суду по правам человека теперь, когда у России будет законное право возвращать его приговор отправителю без рассмотрения? Удастся ли сохранить лицо, присуждая «пострадавшим от кровавого режЫма» миллионные компенсации, если Конституционный суд России будет каждое решение совершенно легитимно отменять? Как не иметь бледный вид, когда поползут слухи, что «резолюции ЕСПЧ дешевле бумаги, на которой напечатаны»?

И знаете что, дорогие читатели, европейцы не были бы европейцами, если бы не нашли из сложившейся ситуации остроумный для всех, кроме «жертв путинских репрессий», выход. Объединивший в себе изящество опытных политических змей и монументальность морального превосходства над варварами, пытающимися при помощи европейских ценностей преследовать свои меркантильные интересы. «Установление нарушения само по себе является достаточно справедливой компенсацией вреда, причинённого заявителям».

Приговор вынесен. Тирания вновь решительно осуждена. Вся Европа признаёт, что вы очень пострадали. Искренне сочувствуем. Обнимашки. ЕСПЧ всегда на страже ваших интересов, заходите, если что.

…Всё, о чём мы с вами беседовали, можно отнести к предположениям, и время покажет, конечно, прав ли я был, глядя в завтрашний день. Однако у меня перед глазами пример, подтверждающий мои теоретические выкладки. Совет Безопасности ООН отказался созывать заседание из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани: ракетная атака, завершившаяся гибелью людей, законно находящихся на территории третьей страны, осталась без осуждения международными организациями. Предпочли не вмешиваться.

Подлость? Подлость. Но что ООН могла сделать? Принять громогласную резолюцию, которой цинично и на глазах всего мира подтёрлись бы США? В Совбезе нет романтиков. И, как люди, понявшие жизнь, они знают доподлинно: отдавай лишь те приказы, выполнение которых ты можешь гарантировать. Во всех остальных случаях делай вид, что спишь.

В ЕСПЧ тоже романтиков нет. От всей души желаем им доброй ночи.

Денис Семёнов



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