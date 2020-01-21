«Святые девяностые». Часть 3. 1993. Вып. 8. Три дня в октябре: 4 октября

Около 2:00 Ельцин прибыл в Министерство обороны, где в кабинете Грачёва состоялось заседание Совета безопасности. Приглашённый на него заместитель начальника Службы безопасности президента РФ капитан 1-го ранга Геннадий Захаров предложил «решить задачу по Белому дому» при помощи танков. Это предложение и было принято.

В 6:35, по свидетельству очевидцев, прозвучали первые выстрелы на перекрёстке Рочдельской улицы и улицы Николаева, где находилась одна из баррикад.

В 7:30 по внутренней трансляции защитники здания услышали команду Руцкого: «На огонь не отвечать».

В 7:30, как отмечал Анатолий Куликов в книге «Тяжёлые звёзды», сводная рота одной из частей внутренних войск, «разворачиваясь на Краснопресненской набережной, подверглась обстрелу из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в результате чего два наших бронетранспортера были подбиты, двое наших военнослужащих были убиты, а шестеро ранены. Не исключаю, что огонь по нашим бэтээрам велся по ошибке «афганцами», которых таманцы посадили в свои бронетранспортеры в надежде, что в бою от них будет больше толку, нежели от солдат срочной службы. Но их, возможно, не проинструктировали правильно. Не исключаю, что в тревожной обстановке кто-то из них растерялся и принял бэтээры внутренних войск за неожиданное подкрепление противника».

В 9:45 расположившиеся на Калининском (ныне Новоарбатском) мосту танки начали стрельбу по верхним этажам Дома Советов. Здание стало окутываться клубами дыма.

Американский журналист Стэнли Грин, который тоже находился в здании распущенного Ельциным парламента во время штурма, вспоминал следующее:

«Когда танки открыли огонь, один из первых залпов обрушился на наш этаж. Журналист из Сибири был ранен, я лежал рядом в дыму и крови. Его крови. Я думал, что это моя. Весь этаж был в огне. Люди пришли и унесли молодого журналиста. Я уже собрался умирать. Но они вернулись и вытащили меня из-под завала. Я думал, если я умру, то надо хотя бы заснять это».

В 14:00 на Краснопресненской набережной появились президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов и президент Ингушетии Руслан Аушев. Через несколько минут они поднялись в кабинет Хасбулатова. После переговоров Руцкой и Хасбулатов согласились сдать оружие и «выбросить белый флаг».



Нардепы выходят из здания парламента с белыми флагами. В центре президент республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов



Руслан Хасбулатов и Александр Руцкой сопровождаются сотрудниками спецподразделения «Альфа» после ареста

В 15:58 стрельба по Дому Советов прекратилась.

В 16:50 бойцы группы «Альфа» подогнали к Белому дому автобусы. Капитулировавших защитников Верховного Совета стали выводить на улицу.



Арестованных защитников Верховного Совета выводят из Белого дома

Согласно данным Комиссии Государственной думы по дополнительному изучению и анализу событий, происходивших в Москве с 21 сентября по 5 октября 1993-го, всего в столице тогда погибли 158 человек — 130 гражданских лиц и 28 военнослужащих и сотрудников милиции. Были ранены или получили иные телесные повреждения 423 человека — 321 гражданское лицо, 100 военнослужащих и сотрудников милиции, два сотрудника охраны Кирсана Илюмжинова.

Самому юному из погибших — Косте Калинину — было 14 лет, самому старшему — инвалиду Великой Отечественной войны Константину Дмитриевичу Чижикову — 75.





Источник: https://humus.livejournal.com/7039291.html