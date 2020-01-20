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«Святые девяностые». Часть 3. 1993. Вып. 8. Три дня в октябре: 3 октября

09:49. 20 января 2020 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Утренняя служба, проходившая в здании парламента

В 12:00 начался митинг на Смоленской площади. Его быстро разогнали.


Раненый прапорщик 68-й пожарной роты останавливает кровь протянутым носовым платком во время событий на Смоленской площади


Машина АЦ-40(375)-Ц1А 68-й пожарной роты, повреждённая во время событий на Смоленской площади

В 14:00 открылся митинг сторонников Верховного Совета на Октябрьской площади.


Демонстранты забрасывают кирпичами и прочими орудиями пролетариата милицейское оцепление на Октябрьской площади

Около 14:30 его участники двинулись к Крымскому мосту, где их встретили милицейский кордон и солдаты внутренних войск МВД. «Началась драка, скрежет щитов, удары дубинок, крики, мат, первая кровь», — свидетельствовал один из очевидцев. Около 14:40 цепь была прорвана.


Активисты антиельцинской оппозиции спасают от расправы толпы сотрудника милиции на Крымском мосту

В 14:50, как утверждал генерал Анатолий Куликов, тогда занимавший пост командующего внутренними войсками МВД, толпа прорвала слабый кордон на Зубовской площади и захватила десять грузовиков, на которых приехали бойцы МВД.


Активисты антиельцинской оппозиции сталкиваются с полицейскими на Зубовской площади

Вскоре демонстранты подошли к Белому дому. Впоследствии член Союза офицеров полковник Александр Марков, находившийся осенью 1993-го в стане защитников Белого дома, вспоминал: «3 октября разведка фиксировала десятки спецназовцев, переодетых в гражданскую форму одежды, которые внедрялись в ряды демонстрантов. Все они принимали активное участие в прорыве милицейских кордонов». Когда манифестанты пошли на прорыв оцепления Белого дома, люди, бывшие в здании, приветствовали их криками: «Мы победили! Банду Ельцина под суд!»

Около 15:45 Руцкой с балкона Белого дома обратился к своим сторонникам с призывом штурмовать мэрию и телецентр «Останкино».
В 16:00 Ельцин объявил о введении чрезвычайного положения в Москве.


Момент, когда Александр Руцкой обращается к народу с призывом взять мэрию города Москвы и телецентр Останкино


Виктор Анпилов, Илья Константинов, Альберт Макашов собирают отряды для захвата мэрии и Останкино


Люди откликаются на призыв Руцкого

В 16:15 демонстранты ворвались в мэрию. Находившиеся там омоновцы и дзержинцы покинули здание через окна-стены первого этажа.


ОМОНовцы защищают себя щитами, пытаясь остановить тысячи демонстрантов, марширующих к мэрии Москвы


Участники штурма в захваченной мэрии

В 17:45 возглавляемая генералом Макашовым колонна машин со сторонниками парламента добралась до телецентра. На улице Академика Королёва начался митинг, появились журналисты. Ораторы требовали от охраны пропустить их в телецентр, сдать оружие и перейти на сторону Верховного Совета. В это время телекомплекс охраняло более 300 человек. Вскоре к ним прибыло пополнение, и охрана «Останкина» достигла 500 человек. На вооружении она имела не менее 320 автоматов, пулемётов, снайперских винтовок, 130 пистолетов, 12 гранатомётов, в том числе и РПГ-7. Руководил охраной телецентра заместитель командующего внутренними войсками генерал-майор Павел Голубец.
В 18:00 по телевидению был обнародован указ № 1575 президента Ельцина «О введении чрезвычайного положения в городе Москве».
В 19:20 на улице Королёва после безуспешной попытки Макашова вступить в переговоры с бойцами «Витязя» к входу в АСК-3 двинулся грузовик. Ему удалось выдавить наружные двери, но дальше кабина не прошла. Около 19:30 у телецентра появилась колонна сторонников парламента, пешком пришедших от Белого дома. Через пару минут раздался выстрел, которым был ранен охранник Макашова. Затем охрана телецентра открыла ураганный огонь по сторонникам Верховного Совета. Он продолжался 15 минут.


Сторонники Верховного Совета отправляются в Останкино. С мегафоном – В. Анпилов


Толпа протестующих собралась возле Останкино


БТР-70 МВД у здания телецентра Останкино


Бойцы спецотряда «Витязь» в вестибюле телецентра


Коридор из восставших в Останкино


Бой в телецентре Останкино


Генерал Альберт Макашов во время попытки захвата телецентра


Трансляция футбольного матча Спартак – Ротор прервана, телезрители читают это сообщение на экранах

Примерно в 19:50 возобновилась стрельба по демонстрантам. Появились убитые и раненые. Когда к телецентру прибыли машины скорой помощи, врачи и санитары также оказались под сильным огнём. Стрельба прекратилась в 20:05.
Около 22:00 на улице Королёва по команде Голубца спецназовцы перенесли свои действия на улицу. Произошла стрельба, приведшая к многочисленным человеческим жертвам.


Источник: https://humus.livejournal.com/7037564.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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