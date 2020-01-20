Дикая индейка спасла американских колонистов

от голодной смерти. В память об этом

событии в знак благодарности американцы

каждый год убивают и съедают

в День благодарения миллионы индеек…

Упаси вас Бог делать этим людям что-то хорошее!

Вы не обратили внимание насколько интересная вещь – человеческая благодарность. А благодарность народов, вообще штука эфемерная. Про благодарность стран Восточной Европы я у же писал в «Помнит мир спасенный?». Напомню только из этого одно – «Всего Советская Армия заплатила за освобождение Европы жизнями около 1 миллиона человек.». Как они сейчас благодарят вы знаете.

А что же Западная Европа и США? Как у них с благодарностью? Давайте посмотрим.

Гражданская война в США, существует вероятность вмешательства в войну на стороне южан Англии и Франции. Английские корабли уже начали приходить в некоторые порты южан. Спасают положение две русские эскадры, одна Атлантическая под командованием контр-адмирала Лесовского, и Тихоокеанская под командованием контр-адмирала Попова. Появление наших кораблей отрезвило англичан и французов, и они не решились вмешаться в войну.

«президент Линкольн… искренне хотел бы, чтобы прием в столице мог бы отразить сердечность и дружелюбие, которые наша страна испытывает в отношении России».

У. Сьюард

Кроме демонстрации силы, российские моряки также оказывали и иное содействие хозяевам: например, команды кораблей эскадры Попова принимали участие в тушении гигантского пожара в Сан-Франциско 23 октября 1863 г.

А уже во второй половине 1880-х — начале 1890-х гг происходят коренные перемены в общественном мнении США — к переходу от традиционных взглядов на Российскую империю как на дружественную державу к так называемому крестовому походу за «свободную Россию». Начинается финансирование и предоставление убежища различных нигилистических течений. В общем, их благодарность не знает границ.

«Уже во второй половине 19 века стали складываться представления о биполярности мира, на разных концах которого располагались Россия и США. Образ России слагался из трёх основных элементов — представлений: о коренной противоположности путей исторического развития России и Америки, исключающей возможность их мирного сосуществования; о России действия которой на мировой арене особенно угрожают интересам Соединённых Штатов; об особом — бескомпромиссном и всеохватывающем — характере и неизбежности борьбы между Америкой и Россией».

историк В. В. Носкова

В 1900—1902 гг. американский военно-морской теоретик контр-адмирал А. Т. Мэхэн разработал теорию «сдерживания» России как мощной «континентальной» державы путём создания блока «морских» государств во главе с США.

«Россия не является цивилизованной страной и поэтому не может играть цивилизаторскую роль на Востоке… В складывающихся условиях недемократический режим, архаичность социальной структуры и экономическая неразвитость служили дополнительным аргументом против России»

Вот видите, какие благодарные люди. А не помогли бы наши эскадры им, и не было бы США.

Заканчивается война с Наполеоном, мы с Англией союзники. Во Франции с помощью русских штыков, восстанавливается династия Бурбонов. Франция становится союзной России. В 1818 году выводятся войска с территории Франции. А уже через 36 лет против нас начинают Крымскую войну, как раз таки Англия и Франция. После окончания этой войны, опять происходит потепление отношений, Россия и Франция подписывают военное соглашение и становятся союзниками. Но при этом когда началась русско-японская война, французы сразу сказали, что на азиатский регион это соглашение не распространяется. Такой вот финт ушами. Зато Англия и США очень хорошо там отметились. Практически весь броненосный флот Японии был построен на верфях Англии, на верфях Англии и США строились крейсера и миноносцы. Японскую армию учили немецкие, английские, американские инструктора. Финансировали Японию те же банки, которые поддерживали деньгами «русских» революционеров – банк «Кун, Лееб и Ко» (Шифф), связанный с Варбургами и Ротшильдами, причастны к финансированию японцев и Рокфеллеры, Морганы. Чем все кончилось вы знаете.

Далее нас втягивают, в совершенно не нужную нам войну, войну за английские и французские интересы. Да, я о Первой мировой. Мало того, что у нас был свой фронт, так еще мы послали во Францию Экспедиционный корпус Русской армии. В начале войны, немецкая армия действовала на Западном фронте очень активно. 16 августа пала бельгийская крепость Льеж, а 20 августа немцы взяли Брюссель. Французские войска при поддержке английского экспедиционного корпуса не могли сдержать хорошо отлаженную немецкую машину и терпели одно поражение за другим. Французское командование, в полном отчаянии, обратилось к России с просьбой как можно скорее начать масштабное наступление на востоке.

"Французская армия вынуждена будет выдержать могущественный натиск 25 германских корпусов. Я умоляю Ваше Величество приказать вашим войскам немедленное наступление. Иначе французская армия рискует быть раздавленной".

посол Франции в России Морис Палеолог

Российские власти уступили и бросают армии Северо-Западного фронта в не до конца подготовленное наступление. Итогом стало спасение Парижа….., и полный разгром 2-ой армии Самсонова. Немцы захватили почти 90 тысяч пленных. Количество убитых солдат с российской стороны превысило 30 тысяч. А в благодарность за все мы получили интервенцию и концлагерь Мудьюг.

Вторая мировая. Запад вырастил «боевого хомячка» Гитлера. Всячески направлял его на Восток. Советский Союз перемалывает основную мощь Третьего рейха. После громит Японию и освобождает Китай. В благодарность Запад начинает составлять планы- «Немыслимое», «Дропшот», «Чариотир» и так далее. Планы предполагали добиться разгрома СССР прежде всего за счёт массированных ядерных бомбардировок советской территории. Одной из целей ядерной бомбардировки являлось физическое уничтожение населения. Как видите никто не стеснялся в выражении благодарности.

В конце 80-х наша верхушка сдает Организацию Варшавского договора и разваливает Советский Союз. И Запад со слезами благодарности подгребает под себя сначала бывшие страны ОВД, а потом принимается за постсоветское пространство. Западные структуры активно участвуют в разграблении России. Потом 11 сентября. Мы идем им навстречу. Даже создаем транзит для НАТО через свою территорию. В благодарность получаем базы США в Средней Азии и биологические лаборатории Пентагона по периметру наших границ. А вслед за этим войну трех восьмерок. Ну и этого им мало. 2014 год - Украина. Так и этого тоже мало. Появляется ИГИЛ (запрещена в РФ), а как думаете для чего их выращивали? Понять не сложно, так же в свое время выращивали Гульбеддина Хекматияра, Усаму бен Ладена. И когда мы в 89ом ушли из Афганистана, эти отморозки пришли в Таджикистан, пришли на Кавказ. Так что ИГИЛ та же «старая песня о главном». Теперь вот истерят от того, что мы Арктику осваиваем, японцев подзуживают насчет Курил. Перечислять их деяния можно бесконечно. Да вы и сами все видите, что происходит в мире, и против кого направлены и санкции, и негативная риторика.

Так что упаси вас Бог делать этим людям что-то хорошее!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5dc5fbce1322b67386d16a37/upasi-vas-bog-delat-etim-liudiam-chtoto-horoshee-5e1f8a62bc251400afe7d737