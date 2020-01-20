Разное
13:57. 20 января 2020 330 просмотров 9 коммент. Опубликовал: feedmatic
ВВП России.непрерывно растет 23 месяца подряд!
Неравенство между Абрамовичем и уборщицами, все меньше. А медианная зарплата в России выросла до 34,5 тысяч рублей.
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла поправки в Налоговый кодекс об повышении ставки НДС на пальмовое масло с нынешних 10% до 20%. Пальмовое масло стало лучше золота. Самое интересное что СССР в 1989 году импортировал 273 тысячи тонн пищевого пальмового масла, . , что в процентном отношении к мировому производству пальмового масла, примерно вдвое выше, чем сейчас. СССР покупал 2,5% от мирового производства пальмового масла, в отличии от нынешних 1,25% от мирового производства.
Об этом и многом другом, мне лень писать, – пишет genby
Но как только Путин подписал закон, отменяющий 20% НДС, на приобретение золота физлицами, в России.
Цена на золота взвилась на 30 баксов, нефть упала на 5 баксов. А американские рынки акций потеряли 5% .
Неравенство между Абрамовичем и уборщицами, все меньше. А медианная зарплата в России выросла до 34,5 тысяч рублей.
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла поправки в Налоговый кодекс об повышении ставки НДС на пальмовое масло с нынешних 10% до 20%. Пальмовое масло стало лучше золота. Самое интересное что СССР в 1989 году импортировал 273 тысячи тонн пищевого пальмового масла, . , что в процентном отношении к мировому производству пальмового масла, примерно вдвое выше, чем сейчас. СССР покупал 2,5% от мирового производства пальмового масла, в отличии от нынешних 1,25% от мирового производства.
Об этом и многом другом, мне лень писать, – пишет genby
Но как только Путин подписал закон, отменяющий 20% НДС, на приобретение золота физлицами, в России.
Цена на золота взвилась на 30 баксов, нефть упала на 5 баксов. А американские рынки акций потеряли 5% .
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9673277.html
Враньё в открытом виде.
Нам говорят что мы стали жить богаче, при этом цены выросли, а зарплаты те же… Если не меньше…
Смотрят в глаза из крузаков и открыто лгут!
На самом деле разница всё больше.
Страну готовят к очередной геволюции!
Не ждите революции. И вспомните, что такое свободный рынок. Если готовы спрашивать с богатых, готовьтесь отвечать и Вы перед бездомными. Никто не без греха, есть перекосы, но революция добьет Россию на радость нашим врагам.
Надо быть весьма недалеким человеком, чтобы не понимать итоге предыдущих двух координатных изменений политической системы в России.
Лучше после революции не станет. Хуже – весьма вероятно. Ибо Россия что копилка для запада в виде элит, жаждущих власти через контроль капиталов.
Кот ,посмотрите эту статью,она может пояснить жаждущим геволюций ,что все серьезно.https://cont.ws/@Aleksandr88/1561349..Разместите ,если она актуальна для вас.
Мы и не ждём. И лучше никогда не ставало.
А кто нас спросил?
При капитализме решает держатель капитала!
Даже ВВП вздрогнул и пошёл на обострение и изменение. ДАМ свалил, а явно не хотел.
Народ, как ни говори, всё больше и больше недоволен!
И народ видит что его обманывают с этими опросами и графиками.
А вдруг все не так и впереди нас наконец-то ждет успех:вот порадуйся немного:
“ТОМСК, 18 янв – РИА Томск. Зарубежные агропредприятия рассчитывают получить от компании Cognitive Technologies порядка 60 тысяч комплексов для комбайнов-беспилотников, первые испытания и внедрение которых происходили в Томске; география заказов охватывает Европу, Китай, США и Латинскую Америку, сообщила РИА Томск вице-президент компании по корпоративному развитию и инвестициям Альфия Каюмова.
Ранее сообщалось, что система AgroPilot, разработанная специалистами Cognitive Technologies при участии томских ученых, применяется в комбайнах-беспилотниках, которые могут работать в поле, используя техническое зрение и искусственный интеллект. Первое испытание проходило в августе 2019 года в деревне Карбышево под Томском. Тогда разработчики имели от зарубежных компаний предзаказов на 1,5 тысячи Agro Pilot.
По словам вице-президента Cognitive Technologies, на презентации в Томской области в 2019 году присутствовали иностранные журналисты, которые тогда сообщили об успешных испытаниях беспилотного комбайна в суровых условиях Сибири. Из стран, где выходили эти публикации, компания стала получать новые заказы. Кроме того, разработка была показана на всемирной аграрной выставке в Ганновере (Германия).
“Мы получили предзаказов от зарубежных агропредприятий уже на 60 тысяч комплексов Cognitive AgroPilot… Это (компании из таких стран, как) Китай, США, а также страны Европы (в основном Германия, Бельгия и Франция) и Латинской Америки”, – сказала Каюмова.
Она отметила, что для заказчиков из разных стран разработчики расширяют функционал Agro Pilot. Нейронные сети обучены на рисовых культурах и подсолнечнике. В ближайших планах использование комбайна-беспилотника на уборке сахарного тростника и корнеплодов.”
Замечательно!
Инвестиции!
Технологии!
Но, кому будут принадлежать эти предприятия?
Зарубежным инвесторам за которыми стоят банки, которые принадлежат…?
Они приходя не хотят сделать нашу жизни лучше, их интересует только прибыль! Минимум вложений, максимум прибыли.
ВВП делает одну очень важную ошибку, он ставит на пришлых, забывая о русах!
Ну типа, Менделеева, Королёва..
Типа сами не можем.
Можем, вот только те кто может, не допускается к рулю.
Нашему любимому поставлена задача, повысить рождаемость, и не важно кто это будет.
Смею добавить, если бы была графа в паспорте, национальность, славяне рожали бы больше узнав как быстро мы вымираем!
В одном из своих выступлений Путин признался: “наша главная задача – борьба с ростом доходов населения”.
В 13 раз сегодня??-ну явная ложь ,даже если рассматривать з/п, а не доходы.Вот и Росстат-если его не заменят и не перестроят ,мы утонем во лжи ,а это хуже всего-неверие. Даже Хазин М.их человек сказал,что ложь сегодняшнего Росстата
немыслима и что не 4%,а все 10 % инфляция.Но есть хорошая новость на сегодня:
“”Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу”, – сообщили в пресс-службе.
П.С.Этот непотопляемый Чайка с сынком пусть займутся мусором в прямом смысле .