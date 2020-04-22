Такие разные левые: Патриоты и не очень.
Конфликт между двумя группами политических блогеров левой направленности поднял вопрос о том, кто из них представляет угрозу для национальной безопасности.
Сегодня представители разных политических течений крайне мало знают друг о друге. Левые варятся в своём соку, консерваторы — в своём, либералы тоже блюдут чистоту «тусовочки» и выходят за её пределы только для того, чтобы кого-нибудь оскорбить. Но иногда крайне важно попытаться понять, как мыслит человек с другой системой взглядов. Именно этим я руководствовался, когда погрузился в дивный мир левых ресурсов и групп в социальных сетях.
Оказалось, что это движение у нас — не монолитное, там существуют различные группы и системы взглядов. Например, сейчас бурно обсуждается спор между двумя из них, которых можно условно назвать левыми патриотами и левыми революционерами. С одной стороны ярко выступает блогер Александр Роджерс, с другой — ведущий телеканала «Россия 24», выпускник Нью-Йоркского университета Константин Сёмин.
Главный водораздел между ними прошёл по отношению к Родине. А началось всё с этого выступления Сёмина в своём видеоблоге:
Нет монолитных народов, как нет монолитных отечеств. Уолл-стрит и безработное Баффало — это два разных отечества, это две разные страны, это два разных народа. Рублёвка и Нижний Тагил — это два разных отечества, две разные страны, два разных народа. Именно поэтому классовая борьба всегда важнее отражения агрессии чужого империализма. Сначала отечество необходимо отобрать у внутренних врагов, и лишь потом — защищать от внешних.
Логика такая: если в твоей стране не тот политический режим, который тебе нравится, защищать её перед лицом внешнего врага не надо. Пусть враг уничтожит твоих угнетателей — нынешнее правительство, а потом ты у этого врага отобьёшь власть и наконец-то заживёшь. Так считали власовцы, которые готовы были объединиться с Гитлером, лишь бы снести ненавистный им большевистский режим. Отношение к ним в среде русских патриотов — как монархистов, так и коммунистов — примерно одинаковое. Власовцев поддерживают маргиналы-нацисты, всех их можно пересчитать по пальцам двух рук. На это и указал в ответном видео блогер Александр Роджерс:
Ты будешь патриотом, только когда у тебя морда в еде, когда ты 30 сортов колбасы получил. Потому что ты пропагандируешь, что раз государство не даёт тебе достаточно колбасы, то ты не должен его защищать, потому что это другое отечество. И вся твоя пропаганда — в таком духе. И эта ваша убогая методичка про фашизацию России не пройдёт.
В частной переписке в социальных сетях Роджерс мне свою позицию подтвердил. Он неоднократно пытался вызвать Сёмина на публичные дебаты, чтобы как-то обсудить вопрос патриотизма и отношения к Родине, да и на марксистские темы поговорить, но журналист везде его заблокировал. Написать Константину Сёмину не получилось, поэтому чтобы узнать его позицию в данном споре, я ему позвонил по телефону.
— Добрый день! Андрей Афанасьев, телеканал «Царьград». Есть у Вас минута?
— Да, Андрей, здравствуйте. Слушаю.
— Константин, я по поводу Вашего конфликта с Александром Роджерсом. Хотел бы понять суть Ваших претензий к нему.
— Я не очень понимаю, о чём Вы говорите.
— Я подписан на Вас и Александра Роджерса. Вижу, что у Вас есть какие-то противоречия. Хотел узнать его мнение и Ваше, чтобы разобраться в ситуации.
— Нет, это какое-то заблуждение. Александр Роджерс — это какая-то очень непонятная история для меня. Андрей, да? Извините, я сейчас просто не в России нахожусь и прилечу только рано утром.
— А где Вы?
— В Барселоне. Поэтому мне не очень удобно разговаривать.
— Спасибо, я понял. Если у Вас нет претензий к Александру Роджерсу, я так и напишу.
— Я с трудом понимаю, кто это, поэтому извините, до свидания.
Странная какая-то история. После того как дискуссия началась, Сёмин даже собрал целое видео о том, как его травят и критикуют со всех сторон. Там есть как монархисты, так и коммунисты, и все не понимают его позицию именно в вопросе отношения к Родине. В их числе и Александр Роджерс.
Сёмин сам упоминал своего оппонента в Twitter, называя его «кроликом Роджерсом», и вот теперь такая амнезия:
Помнится, граф Носиков-Мухощаранский и его верный кролик Роджерс клялись, будто скандал со Знаменем Победы - "фейк от необольшевиков". Из Сирии, по их данным, тоже приходят исключительно фейки.
В общем, интересная получается история. В сегодняшней левой среде есть две группы. Одна тяготеет к левому патриотизму, не стесняется идти на «Бессмертный полк», любит Россию со всеми её противоречиями — как историческими, так и нынешними, — а другая поддерживает позицию Константина Сёмина. Первые хотят открытого диалога, идут на контакт, других очень сложно выловить в социальных сетях, и чтобы добиться ответа, приходится звонить напрямую. Это спор внутри левой тусовки, я ни в коем случае не лезу в него. Но он мне кажется очень любопытным. А с кем в этом споре вы, господа и товарищи?
Источник: https://rostov.tsargrad.tv/articles/takie-raznye-levye-patrioty-i-ne-ochen-2_179271
Национализм – способность нации к защите и охране своего суверенитета и генофонда от внутреннего врага . Патриотизм- от внешнего.
Учитывая многонациональность России.
Да , особенно чукчей , как государство-образующую нацию
Многонациональную – значит разные нации под одним флагом и на территории одной страны.
Потому Россия – что цивилизация в цивилизации, согласно территории и населяющим народностям.
Навязать национализм, играя на том, что Россия – лишь для русских – не выйдет.
А крайне надо. Как в Китае. Например , униженная и раздавленная Германия после Первой мировой – возродилась за 15 лет. Надеюсь , две основных причины Вам известны.
Не надо.
Граждане России с каждым днём учатся жить не только лишь для себя.
И та же пандемия проявила это.
А те, кто не захочет этого – будет проявлен и получит соответсвующее отношение.
Заслуженно и справедливо.
А для кого граждане России живут ? Вы у них когда об этом спрашивали ?
Не только ради себя в последнее время.
И этот кризис с пандемией лишний раз проявляет светлое и тёмное в тех, кто раньше «не светился».
И светлого в разы больше, как бы серость не старалась.
Эта Ваша радость “проявления” – не должна быть при нормально, для людей , работающей власти и государства, которое заранее, имея про периметру куеву тучу военных лабораторий, приготовилось к вероятной проблеме. Как Китай. А не так , как сегодня, пожар тушит.
Неправильный подход.
Государство не для народа, а объединение воли народа в едином лидере и его команде.
Путину доверяют и будут доверять, а путанных серых все проще и проще вывести на чистую воду.
Серость «тупеет» с каждым днём – ресурсов все меньше, раскрытого все больше.
Это шедевр , детка! “Государство не для народа.. ” Это – шедевр ! А кто создаёт государство и зачем , из кого оно состоит ?
Навязать че хочешь можно, в том числе что русские это не народ, а культурная общность, или даже цивилизация. И никто не замечает противоречия что например армяне или чесенцы это народ.
Можно попытаться – поправка.
Но у всех своя голова на плечах.
Россия веками многонациональна.
И это не мешало ей процветать и прежде.
Только в гипотетической реальности в которой живёт мн. уважаемый кот может возникнуть вопрос кто больше болеет за россию-матушку еврей из Виницы Роджерс, работающий на избранных Сёмин или псевдоправославный медиаресурс работающего на американцев избранного и недавно породнившегося с избранными Малофеева.
Ну если только как выбор наименьшего из зол, где нам дадут побольше пожить, тогда да, это актуальный вопрос.