Такие разные левые: Патриоты и не очень.

Конфликт между двумя группами политических блогеров левой направленности поднял вопрос о том, кто из них представляет угрозу для национальной безопасности.

Сегодня представители разных политических течений крайне мало знают друг о друге. Левые варятся в своём соку, консерваторы — в своём, либералы тоже блюдут чистоту «тусовочки» и выходят за её пределы только для того, чтобы кого-нибудь оскорбить. Но иногда крайне важно попытаться понять, как мыслит человек с другой системой взглядов. Именно этим я руководствовался, когда погрузился в дивный мир левых ресурсов и групп в социальных сетях.

Оказалось, что это движение у нас — не монолитное, там существуют различные группы и системы взглядов. Например, сейчас бурно обсуждается спор между двумя из них, которых можно условно назвать левыми патриотами и левыми революционерами. С одной стороны ярко выступает блогер Александр Роджерс, с другой — ведущий телеканала «Россия 24», выпускник Нью-Йоркского университета Константин Сёмин.

Главный водораздел между ними прошёл по отношению к Родине. А началось всё с этого выступления Сёмина в своём видеоблоге:

Нет монолитных народов, как нет монолитных отечеств. Уолл-стрит и безработное Баффало — это два разных отечества, это две разные страны, это два разных народа. Рублёвка и Нижний Тагил — это два разных отечества, две разные страны, два разных народа. Именно поэтому классовая борьба всегда важнее отражения агрессии чужого империализма. Сначала отечество необходимо отобрать у внутренних врагов, и лишь потом — защищать от внешних.

Логика такая: если в твоей стране не тот политический режим, который тебе нравится, защищать её перед лицом внешнего врага не надо. Пусть враг уничтожит твоих угнетателей — нынешнее правительство, а потом ты у этого врага отобьёшь власть и наконец-то заживёшь. Так считали власовцы, которые готовы были объединиться с Гитлером, лишь бы снести ненавистный им большевистский режим. Отношение к ним в среде русских патриотов — как монархистов, так и коммунистов — примерно одинаковое. Власовцев поддерживают маргиналы-нацисты, всех их можно пересчитать по пальцам двух рук. На это и указал в ответном видео блогер Александр Роджерс:

Ты будешь патриотом, только когда у тебя морда в еде, когда ты 30 сортов колбасы получил. Потому что ты пропагандируешь, что раз государство не даёт тебе достаточно колбасы, то ты не должен его защищать, потому что это другое отечество. И вся твоя пропаганда — в таком духе. И эта ваша убогая методичка про фашизацию России не пройдёт.

В частной переписке в социальных сетях Роджерс мне свою позицию подтвердил. Он неоднократно пытался вызвать Сёмина на публичные дебаты, чтобы как-то обсудить вопрос патриотизма и отношения к Родине, да и на марксистские темы поговорить, но журналист везде его заблокировал. Написать Константину Сёмину не получилось, поэтому чтобы узнать его позицию в данном споре, я ему позвонил по телефону. — Добрый день! Андрей Афанасьев, телеканал «Царьград». Есть у Вас минута? — Да, Андрей, здравствуйте. Слушаю. — Константин, я по поводу Вашего конфликта с Александром Роджерсом. Хотел бы понять суть Ваших претензий к нему. — Я не очень понимаю, о чём Вы говорите. — Я подписан на Вас и Александра Роджерса. Вижу, что у Вас есть какие-то противоречия. Хотел узнать его мнение и Ваше, чтобы разобраться в ситуации. — Нет, это какое-то заблуждение. Александр Роджерс — это какая-то очень непонятная история для меня. Андрей, да? Извините, я сейчас просто не в России нахожусь и прилечу только рано утром. — А где Вы? — В Барселоне. Поэтому мне не очень удобно разговаривать. — Спасибо, я понял. Если у Вас нет претензий к Александру Роджерсу, я так и напишу. — Я с трудом понимаю, кто это, поэтому извините, до свидания. Странная какая-то история. После того как дискуссия началась, Сёмин даже собрал целое видео о том, как его травят и критикуют со всех сторон. Там есть как монархисты, так и коммунисты, и все не понимают его позицию именно в вопросе отношения к Родине. В их числе и Александр Роджерс. Сёмин сам упоминал своего оппонента в Twitter, называя его «кроликом Роджерсом», и вот теперь такая амнезия: Константин Семин @KSyomin Помнится, граф Носиков-Мухощаранский и его верный кролик Роджерс клялись, будто скандал со Знаменем Победы - "фейк от необольшевиков". Из Сирии, по их данным, тоже приходят исключительно фейки. 96 10:52 - 13 мар. 2018 г. Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность 77 человек(а) говорят об этом В общем, интересная получается история. В сегодняшней левой среде есть две группы. Одна тяготеет к левому патриотизму, не стесняется идти на «Бессмертный полк», любит Россию со всеми её противоречиями — как историческими, так и нынешними, — а другая поддерживает позицию Константина Сёмина. Первые хотят открытого диалога, идут на контакт, других очень сложно выловить в социальных сетях, и чтобы добиться ответа, приходится звонить напрямую. Это спор внутри левой тусовки, я ни в коем случае не лезу в него. Но он мне кажется очень любопытным. А с кем в этом споре вы, господа и товарищи?

Источник: https://rostov.tsargrad.tv/articles/takie-raznye-levye-patrioty-i-ne-ochen-2_179271