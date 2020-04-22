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Такие разные левые: Патриоты и не очень.

14:16. 22 апреля 2020 144 просмотра 14 коммент. Опубликовал:

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Конфликт между двумя группами политических блогеров левой направленности поднял вопрос о том, кто из них представляет угрозу для национальной безопасности.

Сегодня представители разных политических течений крайне мало знают друг о друге. Левые варятся в своём соку, консерваторы — в своём, либералы тоже блюдут чистоту «тусовочки» и выходят за её пределы только для того, чтобы кого-нибудь оскорбить. Но иногда крайне важно попытаться понять, как мыслит человек с другой системой взглядов. Именно этим я руководствовался, когда погрузился в дивный мир левых ресурсов и групп в социальных сетях.

Оказалось, что это движение у нас — не монолитное, там существуют различные группы и системы взглядов. Например, сейчас бурно обсуждается спор между двумя из них, которых можно условно назвать левыми патриотами и левыми революционерами. С одной стороны ярко выступает блогер Александр Роджерс, с другой — ведущий телеканала «Россия 24», выпускник Нью-Йоркского университета Константин Сёмин.

Главный водораздел между ними прошёл по отношению к Родине. А началось всё с этого выступления Сёмина в своём видеоблоге:

Нет монолитных народов, как нет монолитных отечеств. Уолл-стрит и безработное Баффало — это два разных отечества, это две разные страны, это два разных народа. Рублёвка и Нижний Тагил — это два разных отечества, две разные страны, два разных народа. Именно поэтому классовая борьба всегда важнее отражения агрессии чужого империализма. Сначала отечество необходимо отобрать у внутренних врагов, и лишь потом — защищать от внешних.

Логика такая: если в твоей стране не тот политический режим, который тебе нравится, защищать её перед лицом внешнего врага не надо. Пусть враг уничтожит твоих угнетателей — нынешнее правительство, а потом ты у этого врага отобьёшь власть и наконец-то заживёшь. Так считали власовцы, которые готовы были объединиться с Гитлером, лишь бы снести ненавистный им большевистский режим. Отношение к ним в среде русских патриотов — как монархистов, так и коммунистов — примерно одинаковое. Власовцев поддерживают маргиналы-нацисты, всех их можно пересчитать по пальцам двух рук. На это и указал в ответном видео блогер Александр Роджерс:

Ты будешь патриотом, только когда у тебя морда в еде, когда ты 30 сортов колбасы получил. Потому что ты пропагандируешь, что раз государство не даёт тебе достаточно колбасы, то ты не должен его защищать, потому что это другое отечество. И вся твоя пропаганда — в таком духе. И эта ваша убогая методичка про фашизацию России не пройдёт.

 

В частной переписке в социальных сетях Роджерс мне свою позицию подтвердил. Он неоднократно пытался вызвать Сёмина на публичные дебаты, чтобы как-то обсудить вопрос патриотизма и отношения к Родине, да и на марксистские темы поговорить, но журналист везде его заблокировал. Написать Константину Сёмину не получилось, поэтому чтобы узнать его позицию в данном споре, я ему позвонил по телефону. 

— Добрый день! Андрей Афанасьев, телеканал «Царьград». Есть у Вас минута?

— Да, Андрей, здравствуйте. Слушаю.

— Константин, я по поводу Вашего конфликта с Александром Роджерсом. Хотел бы понять суть Ваших претензий к нему.

— Я не очень понимаю, о чём Вы говорите. 

— Я подписан на Вас и Александра Роджерса. Вижу, что у Вас есть какие-то противоречия. Хотел узнать его мнение и Ваше, чтобы разобраться в ситуации.

— Нет, это какое-то заблуждение. Александр Роджерс — это какая-то очень непонятная история для меня. Андрей, да? Извините, я сейчас просто не в России нахожусь и прилечу только рано утром.

— А где Вы? 

— В Барселоне. Поэтому мне не очень удобно разговаривать.

— Спасибо, я понял. Если у Вас нет претензий к Александру Роджерсу, я так и напишу.

— Я с трудом понимаю, кто это, поэтому извините, до свидания. 

Странная какая-то история. После того как дискуссия началась, Сёмин даже собрал целое видео о том, как его травят и критикуют со всех сторон. Там есть как монархисты, так и коммунисты, и все не понимают его позицию именно в вопросе отношения к Родине. В их числе и Александр Роджерс.

Сёмин сам упоминал своего оппонента в Twitter, называя его «кроликом Роджерсом», и вот теперь такая амнезия:

 
Константин Семин@KSyomin
 

Помнится, граф Носиков-Мухощаранский и его верный кролик Роджерс клялись, будто скандал со Знаменем Победы - "фейк от необольшевиков". Из Сирии, по их данным, тоже приходят исключительно фейки.

96

10:52 - 13 мар. 2018 г.
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77 человек(а) говорят об этом
 

В общем, интересная получается история. В сегодняшней левой среде есть две группы. Одна тяготеет к левому патриотизму, не стесняется идти на «Бессмертный полк», любит Россию со всеми её противоречиями — как историческими, так и нынешними, — а другая поддерживает позицию Константина Сёмина. Первые хотят открытого диалога, идут на контакт, других очень сложно выловить в социальных сетях, и чтобы добиться ответа, приходится звонить напрямую. Это спор внутри левой тусовки, я ни в коем случае не лезу в него. Но он мне кажется очень любопытным. А с кем в этом споре вы, господа и товарищи?

 

 

Источник: https://rostov.tsargrad.tv/articles/takie-raznye-levye-patrioty-i-ne-ochen-2_179271

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14 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10490 9688
    жора шапов 22 апреля 2020 в 15:18

    Национализм – способность нации к защите и охране своего суверенитета и генофонда от внутреннего врага . Патриотизм- от внешнего.

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    1
    • 14835 7263
      BlackCatжора шапов 22 апреля 2020 в 15:30

      Учитывая многонациональность России.

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      -1
      • 10490 9688
        жора шаповBlackCat 22 апреля 2020 в 15:33

        Да , особенно чукчей , как государство-образующую нацию

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        • 14835 7263
          BlackCatжора шапов 22 апреля 2020 в 15:36

          Многонациональную – значит разные нации под одним флагом и на территории одной страны.
          Потому Россия – что цивилизация в цивилизации, согласно территории и населяющим народностям.
          Навязать национализм, играя на том, что Россия – лишь для русских – не выйдет.

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          • 10490 9688
            жора шаповBlackCat 22 апреля 2020 в 15:43

            А крайне надо. Как в Китае. Например , униженная и раздавленная Германия после Первой мировой – возродилась за 15 лет. Надеюсь , две основных причины Вам известны.

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          • 14835 7263
            BlackCatжора шапов 22 апреля 2020 в 15:53

            Не надо.
            Граждане России с каждым днём учатся жить не только лишь для себя.
            И та же пандемия проявила это.
            А те, кто не захочет этого – будет проявлен и получит соответсвующее отношение.
            Заслуженно и справедливо.

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          • 10490 9688
            жора шаповBlackCat 22 апреля 2020 в 16:10

            А для кого граждане России живут ? Вы у них когда об этом спрашивали ?

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          • 14835 7263
            BlackCatжора шапов 22 апреля 2020 в 16:21

            Не только ради себя в последнее время.
            И этот кризис с пандемией лишний раз проявляет светлое и тёмное в тех, кто раньше «не светился».
            И светлого в разы больше, как бы серость не старалась.

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          • 10490 9688
            жора шаповBlackCat 22 апреля 2020 в 16:27

            Эта Ваша радость “проявления” – не должна быть при нормально, для людей , работающей власти и государства, которое заранее, имея про периметру куеву тучу военных лабораторий, приготовилось к вероятной проблеме. Как Китай. А не так , как сегодня, пожар тушит.

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          • 14835 7263
            BlackCatжора шапов 22 апреля 2020 в 16:33

            Неправильный подход.
            Государство не для народа, а объединение воли народа в едином лидере и его команде.
            Путину доверяют и будут доверять, а путанных серых все проще и проще вывести на чистую воду.
            Серость «тупеет» с каждым днём – ресурсов все меньше, раскрытого все больше.

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          • 10490 9688
            жора шаповBlackCat 22 апреля 2020 в 16:54

            Это шедевр , детка! “Государство не для народа.. ” Это – шедевр ! А кто создаёт государство и зачем , из кого оно состоит ?

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          • 846 670
            Андрей ПоповBlackCat 22 апреля 2020 в 16:20

            Навязать че хочешь можно, в том числе что русские это не народ, а культурная общность, или даже цивилизация. И никто не замечает противоречия что например армяне или чесенцы это народ.

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          • 14835 7263
            BlackCatАндрей Попов 22 апреля 2020 в 16:28

            Можно попытаться – поправка.
            Но у всех своя голова на плечах.
            Россия веками многонациональна.
            И это не мешало ей процветать и прежде.

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  • 846 670
    Андрей Попов 22 апреля 2020 в 16:06

    Только в гипотетической реальности в которой живёт мн. уважаемый кот может возникнуть вопрос кто больше болеет за россию-матушку еврей из Виницы Роджерс, работающий на избранных Сёмин или псевдоправославный медиаресурс работающего на американцев избранного и недавно породнившегося с избранными Малофеева.
    Ну если только как выбор наименьшего из зол, где нам дадут побольше пожить, тогда да, это актуальный вопрос.

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