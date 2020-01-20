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Почему английские словари толще русских?

09:43. 20 января 2020 157 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
В Оксфордском словаре в четыре раза больше слов, чем в БАСе – Большом академическом словаре русского языка. "Великий и могучий" полон английских заимствований. Школьники перестали понимать Пушкина.

Большой академический словарь русского языкаЧто происходит с русским языком? Рождает ли он новые слова? Почему наши словари такие тонкие? На эти вопросы "РГ" отвечает один из авторов Большого академического словаря русского языка – знаменитого БАСа Людмила Кругликова.

Как считают словарный запас? Почему Оксфордский словарь такой толстый?

Людмила Кругликова: Лингвисты избегают такого рода сравнений между языками и словарями. У каждого своя специфика.

Скажем, в Вебстеровский словарь в качестве самостоятельных статей включаются символы, например, химических элементов: B (бор), Ba (барий), Be (бериллий), Br (бром) и так далее, сокращенные наименования мер длины, веса, объема: km (километр), kg (килограмм), bbl (баррель)… Мало того, толковые словари английского языка начали включать символы обозначений размеров листов бумаги: А3, А4, А5, а также, например, символ @.

Поэтому вывод о бедности русского языка и богатстве английского на том основании, что Большой академический словарь русского языка (БАС), который начал выходить в 2004 году (опубликовано 22 тома из предполагаемых 33), будет содержать 150 000 слов, а Оксфордский (Тhe Oxford English Dictionary, сокращенно OED) – 600 000, не что иное, как обман.

БАС отражает лексику только современного литературного языка, а Оксфордский словарь – слова всех разновидностей и всех вариантов (американского, канадского и т.д.) английского языка начиная с 1150 года, включая мертвые.


А сколько слов в русском языке, если считать по-английски?

Людмила Кругликова: Если мы добавим к 150 000 слов современного русского литературного языка, например, еще и диалектные слова, то получим уже 400 000 слов…

Как объяснить тот факт, что один из самых известных английских словарей Вебстеровский стал резко худеть, и время "похудения" пришлось на Вторую мировую войну и начало "холодной"?

Людмила Кругликова: Не стоит искать в лингвистических процессах какую-то политику. Вебстеровский словарь, появившийся в 1909 году, содержал 400 000 английских слов. В его втором издании (1934 год) содержится 600 000 слов, в третьем (1961 год) – 450 000 слов. На основании этого можно заявить, что с 1934 года началось катастрофическое вырождение английского языка.

А причина таких резких скачков всего лишь в том, что у второго и третьего изданий были разные редакторы, а у них разные принципы подхода к отбору слов.

На сайте издательской фирмы Merriam-Webster сказано: "Считается, что словарь английского языка включает примерно миллион слов". Это честная цифра?

Людмила Кругликова: Большинство лингвистов восприняло такую оценку с долей юмора, а некоторые сказали, что они не были бы удивлены, если бы он оценивался в четверть миллиона.

Откуда тогда взялся миллион?

Людмила Кругликова: Начиная с 2006 года некто Дж. Дж. Паяк, специалист по маркетингу и аналитике, основатель компании Global Language Monitor неоднократно заявлял о том, что скоро будет зафиксировано миллионное слово английского языка.

Таким словом стало, по версии Паяка, "Web 2.0", которое является техническим термином. Кстати, уже есть и Web 3.0, а в Сети идет речь о скором появлении Web 4.0, Web 5.0. Если включать все подобные образования, то скоро можно будет говорить о миллиардном слове английского языка.

Как англичане и американцы относятся к таким сенсациям?

Людмила Кругликова: Приведу высказывание Нунберга, лингвиста из Школы информации в Калифорнийском университете в Беркли: "Наше восхищение необъятностью английского языка возникает из своего рода лингвистического империализма – ощущения, что "наши словари больше, чем их словари". Но это на самом деле не делает нас сколь-либо богаче лингвистически".

Но и среди исследователей "великого и могучего" есть лингвистические пессимисты, которые считают, что корни русского языка "бесплодны": не рождают новых слов, а большинство неологизмов имеет иностранное происхождение…

Людмила Кругликова: Лингвист и философ Михаил Эпштейн утверждает, что в XIX веке было 150 слов с корнем "люб", а наши современники знают в три раза меньше.

Между тем в "Словообразовательном словаре русского языка" Тихонова, насчитывающем около 145 000 слов современного русского литературного языка, имеется 310 слов с корнем "люб". А если считать начиная с первых памятников письменности, то получится 441 слово. В английском языке, по данным OED, только 108 лексем с аналогичным корнем (love) в начале слова.

Новые слова "про любовь" современные россияне производят?

Людмила Кругликова: В начале ХХ века появилось существительное "книголюб", а затем "природолюб", "однолюбка", "любовь-игра", "любовь-ненависть", "любовь-морковь", "безлюбье". При беглом просмотре я насчитала не менее 40 слов с корнем "люб", которые появились в XX – начале XXI века. В английском языке с корнем (love) только пять единиц вошло в язык в ХХ веке (с 1907 по 1989 год), а после этого времени ни одной.

Насколько активны сейчас наши соотечественники в политическом словотворчестве?

Людмила Кругликова: В этом отношении весьма интересно читать комментарии в Интернете. События на Украине вызвали к жизни такие лексемы, как майдауны, майданутые, онижедети, укры, укропы, псакинг, Фашингтон, Гейропа и другие. Приживутся они или нет, покажет время.

Наши депутаты периодически восстают против заимствований. Где их критический предел в языке? 70% – катастрофично?

Людмила Кругликова: По подсчетам лингвистов, во втором издании Вебстеровского словаря только 35% исконных английских слов, остальные 65% – заимствования. Но пока ничего катастрофического не случилось. Русский язык действительно испытывает большое влияние английского.

Но обогащение его англицизмами наблюдается прежде всего в сфере необщенародной лексики, среди которой преобладают термины из области спорта, компьютерного дела, экономики, финансов.

Плохо, если они начинают влиять на структуру языка. С русским этого не происходит. Иноязычные слова подстраиваются под систему, заимствованные корни обрастают русскими аффиксами, например: постить, смайлик, океюшки, лайкать и даже облайканный.

За 10 лет работы над БАСом сделано 22 тома – это две трети работы. Вас не упрекают за медлительность?

Людмила Кругликова: Над БАСом работают 5 штатных лингвистов, 3 совместителя и несколько сотрудников издательства. В год выходит в среднем по два тома.

Над Оксфордским словарем работают 78 лингвистов, 46 внештатных сотрудников, а также 200 консультантов, штат программистов, маркетологов.

Когда в нью-йоркском офисе Оксфордского словаря узнали о наших темпах работы мизерными силами, то план работы их сотрудников увеличили, а главного редактора отправили на пенсию.


Елена Новоселова


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4844653.html

Метки: великобритания англия, лингвистика, Россия, русский, статистика, язык

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