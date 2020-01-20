Отставка правительства // Соцопрос #3
Что думают жители столицы про отставку правительства?
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#КонстантинСемин #СоцОпрос #ОтставкаПравительства #Госсовет #Путин
Охеренеть,толпа ни хрена не понимает.
Что именно?
Да как всегда все обсуждают,что Путин сказал, а надо обсуждать что он делает.
Как показало время,все что говорит Путин мягко говоря не соответствует его действиям.
https://youtu.be/vWHQSerF6qE
https://youtu.be/Izl4xRuV4jw
1.Так большинство и не поверило.
Сам факт назначения человека по фамилии Клишас с двойным гражданством во главе группы по наработке поправок в конституцию, куда хотят внести запрет на двойное гражданство для определённой категории лиц, ставит под сомнение вообще наработку этих поправок.
2.Матпомощь матерям. Кто-то здесь уже писал вчера-позавчера, что рожать немедленно собрались цыгане и алкоголички.
Ещё в прошлые годы я высказывал сомнение на ЯП, что это пойдёт на пользу русским. Так оно и оказалось. Сейчас нацмены плодится будут ещё интенсивней, оставив позади тараканов, а помогать им будут иммигранты, получив любой ценой российские паспорта, даже с помощью фиктивных браков с кем угодно.
Кроме пива с чипсами, что приносит эта толпа на футбол или хоккей, она не понимает НИЧЕГО…
им дали Хлеба ,а оппозиция уродливая ,картавая ,продажная ,местами шизанутая ,типа Квачкова,Рохлиной-что она может предложить ,кроме обвинения в коррупции .У нее нет единой Концепции ,чтобы зацепило и народ мог ради этого потерпеть нищету .Путин вырвал у вас нужные лозунги,не ваше просто время .Может придут другие ,рано или поздно их дворцы с золотыми унитазами и десятками вилл и яхт ,построенные на краденном ,должны пойти с аукциона в пользу детдомов например и санаториев для ветеранов,иначе никогда Россия не станет матушкой для своих и примером для других.
Масса, как правило, тёмная – этим и пользуются всевозможные болтуны-технологи перед всевозможными выборами…
«Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это и потому будет всегда бороться против просвещения. Пора нам понять это». Л.Н.Толстой
Вы, светлейший, перед тем, как судить других, вспомнили бы, как Вы путались с собственных доводах, когда их просишь изъяснить логически.
Нет слов. Все довольны состоянием стада.
С таким же успехом можно было устроить опрос о новейших достижения в квантовой физике,или проблемах биоценоза в свете динамики популяций.)))Каждый с умным видом как шариков стал бы рассказывать что он таки читал переписку каутского с плехановым,и его личное мнение что нужно все отобрать,и снова поделить.)))))
Господа ,а у меня крайне неприятная новость ,нет, не Ревизор или Предиктор едет,А:
“16 минут назад, источник: Минск-новости
Беларусь начала импорт норвежской нефти
Белорусская нефтяная компания купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Reuters со ссылкой на концерн «Белнефтехим».
Источник: Минск-новости
Газовая платформа Aasta Hansteen в Норвежском море, на верфи в Сторде.
Отмечается, что нефть будет поставлена в литовский порт Клайпеда. Затем на Новополоцкий НПЗ ее доставят по железной дороге. Объем партии не уточняется.