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Отставка правительства // Соцопрос #3

19:28. 20 января 2020 211 просмотров 11 коммент. Опубликовал:

Что думают жители столицы про отставку правительства?

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#КонстантинСемин #СоцОпрос #ОтставкаПравительства #Госсовет #Путин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7t8NeQVorUM

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 13370 9476
    Владимир 20 января 2020 в 19:56

    Охеренеть,толпа ни хрена не понимает.

    Ответить
    2
    • 6582 5999
      strelezВладимир 20 января 2020 в 20:56

      Что именно?

      Ответить
         
      • 13370 9476
        Владимирstrelez 20 января 2020 в 21:17

        Да как всегда все обсуждают,что Путин сказал, а надо обсуждать что он делает.
        Как показало время,все что говорит Путин мягко говоря не соответствует его действиям.
        https://youtu.be/vWHQSerF6qE
        https://youtu.be/Izl4xRuV4jw

        Ответить
        0
        • 6582 5999
          strelezВладимир 20 января 2020 в 21:36

          1.Так большинство и не поверило.
          Сам факт назначения человека по фамилии Клишас с двойным гражданством во главе группы по наработке поправок в конституцию, куда хотят внести запрет на двойное гражданство для определённой категории лиц, ставит под сомнение вообще наработку этих поправок.
          2.Матпомощь матерям. Кто-то здесь уже писал вчера-позавчера, что рожать немедленно собрались цыгане и алкоголички.
          Ещё в прошлые годы я высказывал сомнение на ЯП, что это пойдёт на пользу русским. Так оно и оказалось. Сейчас нацмены плодится будут ещё интенсивней, оставив позади тараканов, а помогать им будут иммигранты, получив любой ценой российские паспорта, даже с помощью фиктивных браков с кем угодно.

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          1
      • 24623 21431
        Вячеславstrelez 20 января 2020 в 21:36

        Кроме пива с чипсами, что приносит эта толпа на футбол или хоккей, она не понимает НИЧЕГО…

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        -1
    • 5943 4533
      маринаВладимир 20 января 2020 в 21:23

      им дали Хлеба ,а оппозиция уродливая ,картавая ,продажная ,местами шизанутая ,типа Квачкова,Рохлиной-что она может предложить ,кроме обвинения в коррупции .У нее нет единой Концепции ,чтобы зацепило и народ мог ради этого потерпеть нищету .Путин вырвал у вас нужные лозунги,не ваше просто время .Может придут другие ,рано или поздно их дворцы с золотыми унитазами и десятками вилл и яхт ,построенные на краденном ,должны пойти с аукциона в пользу детдомов например и санаториев для ветеранов,иначе никогда Россия не станет матушкой для своих и примером для других.

      Ответить
      2
    • 24623 21431
      ВячеславВладимир 20 января 2020 в 21:32

      Масса, как правило, тёмная – этим и пользуются всевозможные болтуны-технологи перед всевозможными выборами…

      «Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это и потому будет всегда бороться против просвещения. Пора нам понять это». Л.Н.Толстой

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      0
  • 7576 6910
    жора шапов 20 января 2020 в 20:16

    Нет слов. Все довольны состоянием стада.

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  • 36658 18962
    Степаныч 20 января 2020 в 22:31

    С таким же успехом можно было устроить опрос о новейших достижения в квантовой физике,или проблемах биоценоза в свете динамики популяций.)))Каждый с умным видом как шариков стал бы рассказывать что он таки читал переписку каутского с плехановым,и его личное мнение что нужно все отобрать,и снова поделить.)))))

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    1
  • 5943 4533
    марина 20 января 2020 в 22:37

    Господа ,а у меня крайне неприятная новость ,нет, не Ревизор или Предиктор едет,А:
    “16 минут назад, источник: Минск-новости
    Беларусь начала импорт норвежской нефти
    Белорусская нефтяная компания купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Reuters со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

    Источник: Минск-новости
    Газовая платформа Aasta Hansteen в Норвежском море, на верфи в Сторде.

    Отмечается, что нефть будет поставлена в литовский порт Клайпеда. Затем на Новополоцкий НПЗ ее доставят по железной дороге. Объем партии не уточняется.

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