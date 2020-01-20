Отставка правительства // Соцопрос #3

Что думают жители столицы про отставку правительства?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7t8NeQVorUM