Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение, Политика

Память об «отдельных солдатах» и «отдельных подонках» — ответ Польше

02:30. 19 января 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Память об «отдельных солдатах» и «отдельных подонках» — ответ Польше | Русская весна

Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о рассекреченных архивах Минобороны.

Заявление парламентария поступило в редакцию «Русской Весны».

«Заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что публикация Министерством обороны России рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы является попыткой „переписать“ историю».

Для Яблоньского «это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат».

«Отдельных солдат», героически погибших, освобождая Польшу, было почти 477 тысяч. Русских, украинцев, белорусов, армян, грузин, казахов, татар, евреев, узбеков, поляков, латышей и ещё более 100 национальностей, памятники которым сносят власти Польши. Память об «отдельных солдатах» будет жить вечно, в отличие от отдельных подонков».

Читайте также: Мединский ответил на наглое заявление Польши о культурных ценностях

Источник: https://rusvesna.su/news/1579378748

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Правда о событиях в Чехословакии 1968 года
...или Чехословакии солдата «оккупантом», вы оскорбляете не только его память. Вы...в полной мере. Вначале критиковали отдельных коммунистических руководителей, позже — недостатки...Кодинцеву, тогда ефрейтору 237-го отдельного медсанбата, запомнилась встреча: «...
Сводки от ополчения Новороссии 26 мая 2019
...10 Жители ЛНР почтили память российских добровольцев, павших за...com Жители ЛНР почтили память российских добровольцев, павших за... запомнит навсегда. Вечная память и вечный покой всем...покончил с собой солдат-контрактник 14-й отдельной механизированной бригады....
А.И. Фурсов «Психоисторическая война». Часть I
...идти о пропагандистах, о солдатах и офицерах оргвойны за...действий, эпоху. Восстанавливается историческая память, и это, конечно же...или подменить нашу историческую память, исказить идентичность и ...систему власти в одной, отдельно взятой стране – до этого...
О чём молчат могилы солдат Вермахта в России?
...не разрешает возведение отдельных именных памятных знаков гитлеровским солдатам и офицерам. ...действия в нашем регионе оскорбляют память наших предков. Александр Пятикоп: ... Это античеловечно. Это оскорбляет память десятков миллионов людей, которые погибли...
Логика, память, устойчивость - как необходимость
... ЛПУ в социопатологии – это «Логика, Память, Устойчивость». Если в мышлении человека... интернете – бесплатно, словно сговорившись, учит отдельно взятого человека (желающего разбогатеть) именно... или у рабочих? Или у солдат? Свободно выбирать – будут они ...
Сводки от ополчения Новороссии 30 ноября 2015
...военные преступления, совершенные украинскими солдатами. Украинская сторона пыталась дестабилизировать... помимо моих полутора рот, отдельные подразделения батальона «Кальмиус», бронегруппа ...нашей страны. Нельзя предать память наших погибших товарищей. Кстати,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)