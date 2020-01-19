Память об «отдельных солдатах» и «отдельных подонках» — ответ Польше

Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о рассекреченных архивах Минобороны.

Заявление парламентария поступило в редакцию «Русской Весны».

«Заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что публикация Министерством обороны России рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы является попыткой „переписать“ историю».

Для Яблоньского «это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат».

«Отдельных солдат», героически погибших, освобождая Польшу, было почти 477 тысяч. Русских, украинцев, белорусов, армян, грузин, казахов, татар, евреев, узбеков, поляков, латышей и ещё более 100 национальностей, памятники которым сносят власти Польши. Память об «отдельных солдатах» будет жить вечно, в отличие от отдельных подонков».

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