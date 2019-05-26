Сводки от ополчения Новороссии 26 мая 2019
- 09:33 Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты.
- 03:00 Огненный ад под Славянском: как ВСУ устроили ночной кошмар в Семёновке (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:05 Опубликованы данные 8 украинских диверсантов, взятых в плен на Донбассе.
- Вчера 21:36 Гуманитарная обстановка в ДНР: в чём ложь украинских СМИ?.
Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты
Фото: Evgeniy Maloletka / AP Photo
Раскрыты данные восьмерых попавших в плен в ДНР военнослужащих Вооруженных сил Украины. Эту информацию опубликовала в своем Facebook волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк, пишет “Лента.ру”.
Она утверждает, что плененные бойцы приписаны к 43-му мотопехотному батальону «Патриот», при этом многие служили более двух лет и находились на хорошем счету у личного состава и командования. Среди них есть военнослужащие как 1965 и 1970 годов рождения, так и 25-летний солдат.
Андрусенко-Якотюк пишет, что попавшая в засаду группа направлялась на грузовом автомобиле в пункт постоянной дислокации 53-й бригады «для сверки документов», при этом ни один из военнослужащих не был вооружен. Они знали пароли для перемещения по подконтрольной Киеву территории, но решили самостоятельно изменить утвержденный маршрут. «Мы ни в коем случае не снимаем вины с ребят за невнимательность, но остается вопрос: как можно было не остановить машину на границе и не предупредить, что впереди неподконтрольная территория?» — спрашивает волонтер.
Инцидент произошел возле села Новотроицкое 22 мая. Представитель Республики заявил, что при задержании у бойцов ВСУ была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца Народной милиции ДНР, а также взрывчатые вещества.
Часть Донбасса — в том числе территория ДНР — вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и Луганской народной республики, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Огненный ад под Славянском: как ВСУ устроили ночной кошмар в Семёновке (ФОТО, ВИДЕО)
К годовщине событий в Славянске «Русская весна» продолжает публиковать фрагменты из книги «Война в 16. Из кадетов в „диверсанты“» Андрей Савельев, позывной «Вандал».
24 мая 2014 года был страшный обстрел пос. Семеновка, который расположен недалеко от Славянска. Тогда от артиллерии ВСУ сгорел жилой дом вместе с семьёй, и ополченцы пытались его потушить. Вандал там оказался в качестве медика.
«Ровно 5 лет назад, 24 мая я поехал оказывать медицинскую помощь одной женщине на передовую в Семёновке. Тогда была сильная бомбёжка и я вместе с несколькими ополченцами, раненой и четырьмя итальянскими военкорами прятался в подвале. Там я познакомился с итальянской журналисткой-переводчицей. После выхода из Славянска мы с ней продолжили общаться и иногда виделись в Москве, когда она приезжала из Италии.
Общаемся мы крайне редко, но позавчера я почему-то вспомнил про неё и написал ей в WhatsApp: «Привет. Когда в Москве будешь? Хочу тебе книгу подарить». Я ей должен был передать экземпляр своей книги «Война в 16» ещё потому, что там написано о ней, о нашем знакомстве и её необыкновенной смелости, как иностранного журналиста, на войне, на передовой — под бомбёжками.
Буквально через минуту она мне ответила, что уже в Москве. Оказалось, что в момент, когда ей пришло моё сообщение, она приземлялась в одном из московских аэропортов. Необычно получилось — ничего не подозревая, я написал ей, когда она прилетела в Россию, хотя до этого была год назад здесь.
Вчера мы с ней увиделись — она хотела взять интервью для своего издания у меня. И вдруг она вспомнила, что именно 24 мая — 5 лет назад мы с ней познакомились под обстрелом в Семёновке (я не знал, что именно в эту дату). Она запомнила так отчётливо, потому что в этот день погиб её коллега — итальянский журналист Андреа Рочелли.
Божий промысел и символизм налицо…
Необычно. Поэтому решил сегодня опубликовать главу об этом обстреле из книги.
«Ночной кошмар в Семёновке»
«В результате артобстрела поздней ночью на одной из улиц Семёновки загорелся жилой дом. Группа ополченцев с переднего края обороны во главе с Боцманом, тремя итальянскими журналистами, которые приезжали в Славянск так же спокойно, как и российские, и одним стрингером (независимый, внештатный репортёр) от «ANNA-News», выдвинулись к месту пожара, чтобы найти пострадавших. Боцман владел английским и мог свободно с ними общаться. И, несмотря на то, что среди итальянцев была переводчица Микела, польза от нашего бородатого полиглота имелась. Пока они двигались к месту возгорания, рядом с ними несколько раз приземлялись снаряды.
— Everybody lie down! (Всем лечь вниз (англ.) — кричал Боцман после каждого залпа итальянцам, пока они шли к пылающему дому.
Навстречу им выбежала испуганная девушка и сказала, что, возможно, в доме осталась семья с маленьким ребёнком. Первым кинулся в пылающее здание стрингер, но у входа остановился, так как дом уже догорал. Узнать, были ли там мирные жители, так и не удалось.
Бомбёжка усилилась, поэтому Боцман сказал журналистам:
— Stay here and go to the bomb shelter. (Оставайтесь здесь и идите в бомбоубежище (англ.)
Все последовали в подвал, находившийся неподалёку. Девушка оказалась одной из очевидцев того, как вспыхнул от зажигательного снаряда дом. По её рассказу, снаряд сначала прилетел в дом, а следующий разорвался рядом с ней. Взрывная волна её подкинула в воздух, после чего она неудачно приземлилась на шею и потеряла сознание. От болевого шока и увиденного ужаса её трясло.
Боцман вызвал меня по рации и сказал, что на передке возле горящего дома — трёхсотый. Я незамедлительно примчался на машине вместе с Вохой, чтобы спасти раненую девушку, но столкнулся с её неадекватным поведением в шоковом состоянии.
Дальше привожу расшифровку с видеоролика, снятого итальянскими журналистами:
— Это она упала и повредила шею слева, — объяснил мне Боцман.
Я наклонился, чтобы посмотреть, но получил жёсткий отпор:
— Не трогай руками! — Вскрикнула девушка.
— Забери волосы тогда своей рукой, — попросил я.
— Я не могу!
Отодвинув всё же её волосы, дабы осмотреть травму, установил, что крови нет. На шее видна только гематома:
— Вот здесь, слева, — ребята подошли поглядеть.
— Осколок, да? — уточнил Воха.
— Она потянула шею, у неё осколка нет, — констатировал я.
— Её могло вторичным осколком ранить, — возразил Боцман.
— Каким вторичным? Тут крови нет, — у меня не было и тени сомнения.
— Сильно болит? — спросил я девушку.
— Да.
— У тебя когда она начала болеть? — спросил Боцман.
— Когда начали стрелять — я упала.
— Скорую вызвали ей? — поинтересовался я.
Боцман сказал, что не знает, как её вызвать.
— Просто 103 вызывайте.
— Меньше маяков. Вандал, залезь за здание, тебя видно будет. — Зашипел из темноты Воха, когда на аптечку упал свет экрана телефона. Достав шприц и «антишок», я предложил сделать укол:
— Куда? — Встрепенулась девушка.
— В любую мышцу. — Ответил я.
— Не надо мне укол.
— Нет, нужен!
И тут она выдаёт:
— Давай хотя бы в жопу, — сдаётся, наконец, она, имея в виду место для укола.
— Хорошо, — согласился я.
Пока мы с ней спорили, кто и куда будет делать укол, Боцман дозвонился до скорой помощи:
— Здравствуйте, девушка. На Семёновку нужно скорую помощь.
Но чётко сказать, что случилось с потерпевшей, он не смог, поэтому спросил меня:
— Вандал, что с ней произошло? Что сказать?
— Скажи, что она мышцу на шее потянула. У неё шок, пусть везут в больницу.
— У неё шок, она под артобстрел попала. Сейчас я дам медику трубку.
— На, «расчехли» скорую, — протягивая телефон, раздражённо сказал он.
— Здравствуйте, скорая? — уточнил я.
Тем временем, Боцман рядом с телефоном размахивает руками и громко объясняет кому-то, что случилось с тем домом:
— Там дома нет. Его просто нет!
— Приезжайте, пожалуйста, на перекрёсток. У девушки шок, она, походу, сильно шею подвернула. Видимых ран нет, кровотечений нет, у неё просто шок. Слышите меня? — втолковывал я им.
— А вы сами не можете ей оказать помощь? — после нескольких секунд молчания спросил диспетчер.
— Ну как сказать, у нас нет медикаментов подходящих, приезжайте сюда.
— Там маленькие дети!!! — истошно закричала пострадавшая рядом с трубкой, видимо, имея в виду семью из догорающего дома.
Представьте, что на другом конце провода в тот момент подумали. Я продолжил им объяснять причину вызова:
— У неё развивается шок. В общем, приезжайте сюда.
— Там у вас сейчас стреляют, — возразил диспетчер.
— Тут уже не стреляют. Поезжайте с мигалками и вас никто не тронет. Всё, давайте.
— Куда ехать-то?
— Перекрёсток на Семёновке, вы должны знать. Спросите место там, где стреляют. — И тут я понял, что сморозил глупость. После моих объяснений нашего местоположения с подробностями о том, что тут стреляют, они точно не приедут. Но я продолжил: — Там сейчас не стреляют уже. Вы с мигалками приедете — в вас не будут стрелять. Вчера пожарные приезжали с мигалками — тоже не стреляли. Так что, не переживайте.
Конечно, от этих слов они, наверное, ещё больше напряглись. На другом конце трубки царило молчание. Вдруг закричала потерпевшая:
— Голеностоп!
Через секунду все услышали залп и крик девушки:
— А-а-а!
Снаряд прилетел прямо к нам во двор. Все упали на землю, а после разрыва побежали к подвалу. Девушка залетела первой и шандарахнулась головой о бетонную перекладину погреба. Не её день сегодня был, однозначно…
— Тише, держите девушку, — проговорил я.
После этого услышал, как диспетчер бросил трубку, — естественно, что после услышанных разрывов мин и воплей, к нам никто приезжать не собирался.
Так как Воха поставил машину рядом с горящим домом, её могли повредить осколки от мин, поэтому он побежал перегонять свою «ласточку» в более безопасное место.
На крики пришёл из передовых окопов ополченец с позывным Шах и дальше оставался с нами. После взрыва он заорал ещё громче потерпевшей:
— Быстро назад, быстро! В подвал, быстро!
— Девушку держите! — продолжал я напоминать Шаху и Боцману, которые рядом с ней находились.
— А-а-а! Голова, голова! — кричала потерпевшая.
— Ножик дайте, нож дайте, — попросил я.
— Кровь, кровь, кровь! — ещё пуще разошлась она.
— Откуда? Ты головой ударилась? — спрашивал Шах.
— Дайте фонарь. Держите её. Дайте нож хоть кто-нибудь. Ампулу не могу открыть!
Я приступил к своим медицинским обязанностям. Нож мне, естественно, нужен был для подпиливания ампулы.
— Дайте тряпку, пожалуйста! — попросила пострадавшая.
В видео отчётливо слышен звук перепиливания ампулы.
— Давай я отломаю, — благородно предлагает мне девушка, немного успокоившись.
— Всё, отломал, не ссы.
— Глаза, кровь! — вскрикнула она.
— Ты просто ударилась. Не парься, всё нормально с тобой, — успокаивал я.
— Кровь, глаза, ёлки-палки. Сейчас, подожди, я сама разденусь, — Имеет в виду, для укола.
— Могу в любую мышцу, могу в плечо. — Пока стрингер перематывал ей голову, я набрал в шприц «антишок».
— Не, давай в жопу, — опять заявляет она.
— Шея болит? — спрашиваю.
— Да.
— Так и думал. Пойду пока за пушкой своей, — вспомнил я вдруг, что забыл свой автомат на улице в суматохе из-за обстрела.
— Давай, малой. — Откликнулся Шах, и тут же скомандовал журналистам из Италии, — Ребята, удалите, — чтобы они удалили видео, которые успели снять.
Но опытная переводчица Миша (так ополченцы называли итальянку Микелу) знает, что такой эксклюзив дорогого стоит и для них лучше под минами сгинуть, чем стереть бесценные видеокадры, поэтому она спокойно ему отвечает:
— Да, удалим, удалим.
— Миша, удаляй. — Вставляет и свои пять копеек девушка.
— Удалим, всё удалим.
По ролику можно понять, что итальянцы, естественно ничего не удалили. Они даже поделились со стрингером из «ANNA-News» своим материалом, так как у него тогда села видеокамера. И правильно сделали, что не удалили…
Стоило мне только выбежать на улицу за автоматом, как укры вновь положили мину точно в наш двор. Это мне, всё же, не помешало забрать АК и быстро спуститься обратно в подвал.
— Малой, давай назад. Не зацепило? — крикнул Шах после выстрела, когда вспомнил, что я наверху.
— Нет, конечно! — успокоил его я.
— А то за тебя точно Моторола не простит… — запереживал Шах.
Спустившись, я полез за спиртовой салфеткой, а пока искал, продолжающая пребывать в шоке и моральном потрясении девушка, сказала, что у неё где-то есть аптечка с лекарствами и спиртом.
— Не надо, у меня всё есть. Давай плечо.
— Не. Давай «хлопком».
Перед тем, как вколоть — похлопать ладошкой по заднице, чтобы не так больно и неожиданно было — имела в виду девушка. Я улыбнулся и вонзил иглу. Хоть укол «антишока» и не был таким болезненным, но её чувствительный к любому раздражителю организм, всё же сильно напрягся в тот момент. Она закричала.
— Сиди, не ссы. Только теперь желательно не садись. — Засмеялся я.
— Печёт! — кричит потерпевшая.
— Да, это «антишок».
— Наркотой пичкаешь? — непонятно зачем спросила девушка.
На этой фразе видео прерывается, и всё остальное по моей памяти.
Когда я сделал укол, девушка стала вести себя немного тише. Обстрел ещё продолжался, поэтому мы из подвала не уходили. Итальянцы всё это время не произнесли ни слова. Храбрость и спокойствие этих ребят поражали. Отвлёкшись от потерпевшей, я сел на мешок с картошкой или свёклой в погребе и стал разглядывать журналистов. В темноте практически ничего не видно было, но ещё тогда, как я только пришёл, голос переводчицы мне показался знакомым. Приглядевшись, я узнал ту самую журналистку, которая меня фотографировала для зарубежных СМИ.
В первый день, как мы взяли посёлок, она приехала с фотоаппаратом и снимала ополченцев, которые ей это разрешали делать. Я тогда переживал за семью в Киеве и нигде не светил лицом. Но она сказала, что мою физиономию увидят только в итальянских СМИ, поэтому можно не беспокоиться. Своим приятным итальянским акцентом и милой внешностью она меня всё-таки уговорила на пару фотографий в профиль.
Фото сделано итальянским военкором Микелой
Я сидел и смотрел на неё, пока она сама не подняла голову. Остановив на мне взгляд, девушка поморщилась, как будто что-то припоминая. Через секунду её лицо украсила искренняя улыбка, и переводчица кинулась ко мне в объятья. Она, действительно, вела себя очень смело, но в тот момент ей, наверное, очень хотелось увидеть родственную душу, а за неимением таковой — хотя бы знакомого.
Я тоже её обнял и сказал, что очень рад видеть. Но наши объятия быстро не закончились — мы простояли так минут десять, пока не закончился обстрел. В подвале было темно, и, пока на улице грохотала артиллерия, трёхсотая девушка, Боцман, Шах, двое итальянских журналистов и стрингер от «ANNA-News» тихо стояли, думая о своём — всё это придавало своеобразную романтику для меня и для неё. Никаких предпосылок для этого не было, но почему-то в тот момент мы оба так захотели. Через несколько минут стояния и молчания, Микела, чтобы хоть как-то объяснить своё желание меня обнимать, сказала:
— Мне страшно.
Я не ответил, но знал, что она говорит это притворно.
Обстрел закончился и разъединил нас. Вернулся Воха и сказал, что можно эвакуировать девушку в славянский госпиталь.
К тому моменту я понял, что укры не случайно били именно по нам. Они вычисляли скопление людей по включённым телефонам. А так как сотовые гаджеты имелись у каждого, то украм оставалось только навестись по вычисленным координатам и кинуть туда парочку мин. Я даже не исключал того, что они могли слушать звонки и корректировать с ещё большей точностью. Впоследствии, это подтвердилось.
Тогда по моему совету все выключили телефоны и тихонько вышли из укрытия. Временное затишье позволило потерпевшей, в моём сопровождении, а также журналистам из Италии сесть в машину Вохи. Стрингер оказался местным из Славянска и уехал на своём велосипеде.
В Славянск мы ехали тихо, так как все устали и морально истощились. Миша уснула у меня на плече и проснулась только возле гостиницы «Украина», где они жили с другими журналистами. А немного раненую, немного контуженную девушку мы отвезли в госпиталь и оставили дежурному врачу.
Больше в Славянске наши дороги с Микелой не пересекались. Но, благо, я ей написал на листике свою электронную почту, которая у меня не менялась по сегодняшний день…».
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Продолжение в книге «Война в 16. Из кадетов в „диверсанты“».
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Опубликованы данные 8 украинских диверсантов, взятых в плен на Донбассе
Названы имена украинских диверсантов, которые были взяты в плен 22 мая.
Личные данные опубликовала «волонтер» Дарья Андрусенко-Якотюк.
Напомним, в плен попали 8 военнослужащих ВСУ:
старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)
старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)
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Гуманитарная обстановка в ДНР: в чём ложь украинских СМИ?
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