«Волим царя восточного»: как Украина объединилась с Россией

Положение украинцев постоянно ухудшалось. С одной стороны, происходило закрепощение крестьян. В конце XVI века во многих районах крестьяне были обязаны работать на барщине (панщине) три дня в неделю, в Галиции она доходила до пяти-шести дней в неделю. Земледельцы также облагались многочисленными повинностями в пользу своего господина и государства. Власть помещиков над крестьянином была неограниченной. Шляхтич мог не только продать или купить крестьянина, но даже безнаказанно его убить. По выражению украинского историка Дмитрия Яворницкого, землевладельцы смотрели на людей простого звания как на бессловесный скот — «быдло», собачью кровь — «пся крев».

Почему запорожские казаки отказались от евроинтеграции Бороды, чубы, сабли, бандуры . Многие ликуют, но кто-то крепко задумался. В центре внимания — подпоясанный красным кушаком гетман Богдан Хмельницкий. Так на классической советской картине показана Переяславская рада — собрание казаков, на котором было принято решение об объединении Войска Запорожского с Русским царством. Оно состоялось 18 (по старому стилю — 8) января 1654 года и стало поворотным моментом истории Украины и России. «Известия» разбирались в событиях прошлого и настоящего.

С другой стороны, происходило вытеснение малороссов из городов. Заявляя, что права и привилегии горожан распространяются только на католиков, полонизированная городская элита вытесняла православных из городских учреждений и судов.



Дошло и до установления лимитов на число постоянных жителей-украинцев. Например, право жить во Львове получили лишь 30 православных семей. Все они размещались на маленькой, тесной Русской улице.





Происходило также утеснение и полонизация украинской элиты. Настоящим бедствием стал самовольный захват земельных владений. Показательна тут судьба будущего гетмана Богдана Хмельницкого, который владел небольшим хутором Суботов.



Воспользовавшись его отсутствием, польский подстароста напал на его хутор, разграбил его, увез женщину, с которой Хмельницкий жил после смерти первой жены, обвенчался с ней по католическому обряду, избил младшего сына Хмельницкого, что, как предполагают некоторые историки, стоило ему жизни. Все попытки Хмельницкого добиться справедливости в судебном порядке не увенчались успехом.

Католическая церковь оказывала давление на православную веру.



В начале XVII века большинство православных магнатских родов и значительная часть шляхты приняла католицизм и полонизировалась, фактически объединившись с польско-литовской знатью в один правящий класс. «Русские паны стали для русского народа вполне чужими, и власть их получала вид как бы иноземного и иноверного порабощения», — отмечал историк Николай Костомаров.

Запорожские казаки, война 1648–1654

Движущей силой антипольского сопротивления стали запорожские казаки. Часть казаков — так называемые реестровые — находилась на государственной службе и защищала границы Речи Посполитой от набегов крымских татар. Они были официально зачислены в армию, получали жалованье деньгами, хлебом, порохом и оружием.



Другую часть казачества составляли беглые холопы, крестьяне, мещане. Они нанимались к зажиточным казакам, занимались ловлей рыбы, охотой, но чаще всего жили военными набегами.

В конце XVI – начале XVII века запорожские казаки неоднократно поднимали восстания против властей Речи Посполитой и шляхты, однако ни одно из них не принесло окончательного успеха. Либо польская армия побеждала повстанцев, либо Варшава шла на ситуативные уступки, но потом только усиливала давление.

На этом фоне взоры малороссийского населения всё чаще обращались в сторону единоверной Москвы. Казаки, в частности, просили принять их в подданство в ходе антипольских восстаний 1591–1593, 1637 и 1638 годов.

В 1648 году самое масштабное восстание против поляков поднял избранный казацким гетманом Богдан Хмельницкий. Казаки смогли несколько раз победить польские войска. В частности, казацко-татарское войско одержало победы при Желтых Водах и Корсуни, взяв в плен коронного польского гетмана Николая Потоцкого. Эти успехи вызвали колоссальное воодушевление в малороссийском обществе.





Портрет Багдана Хмельницкого



Сам гетман, впрочем, уже тогда считал, что в одиночку запорожцам не выстоять. В 1648 году он отправил русскому царю Алексею Михайловичу письмо, в котором рассказал о победах и желании казаков уйти под власть Москвы. «Хотим себе самодержца хозяина такого в своей земле, как ваша милость православный христианский царь», — писал Хмельницкий. В России, однако, колебались, так как понимали, что сближение неизбежно приведет к войне с Речью Посполитой.

Казаки дважды за время восстания подписывали с поляками мирные соглашения, но боевые действия оба раза возобновлялись. Чем дальше, тем сложнее было положение запорожцев. Они потерпели ряд существенных поражений. Чувствительными, в частности, оказались неудачи в столкновениях у города Лоев и села Берестечко.



Кроме того, сомнительными союзниками оказались крымские татары, которые часто пользовались войной для решения собственных политических и экономических задач. Показательной в этом смысле стала битва под Жванцем. Там поляки оказались в тяжелом положении, но спаслись благодаря подкупу крымских татар.

Земский собор в Москве, Переяславская рада

К 1653 году военно-экономический потенциал Малороссии был подорван. Разрушению подверглись 100 городов и местечек, общие людские потери за пять лет восстания составили 35–40% от довоенной численности. В связи с этим сократилась и казацкая армия. В 1648–1649 годах она насчитывала более 100 тыс. человек, в 1653 году — только 50–60 тыс. Становилось всё более очевидным, что без помощи Москвы запорожцам от поляков не освободиться.

Богдан Хмельницкий все более настойчиво просил русского царя о помощи. Он указывал, что подавление восстания приведет к усилению Речи Посполитой, обращал внимание на притеснение поляками православной веры. В результате в Москве начали реальную подготовку к объединению.

Осенью 1653 года для обсуждения вопроса был созван Земский собор. Представительство различных слоев общества было широчайшим из всех возможных на тот момент. В результате длительного обсуждения собор решил, «чтоб великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами их и з землями принять под свою государскую высокую руку для православные християнские веры и святых Божиих церквей».





Переяславская рада. 1654 год. Художник Алексей Кившенко





По итогам собора к гетману было направлено посольство во главе с боярином Василием Бутурлиным. Делегация прибыла в город Переяслав, который был в то время крупным городом и казацким полковым центром. Сюда же приехал Хмельницкий со своим военным советом (старшиной).



Утром 8 (по новому стилю — 18) января 1654 года состоялась старшинская рада, одобрившая решение идти «под государеву руку». Затем на площади перед Успенским собором на общую раду собрались «люди разных чинов».



К собравшимся вышел Богдан Хмельницкий, который сказал, что русский государь «не презрел шестилетние моления» казаков и согласился принять их под свою руку. По свидетельству представителей русского посольства, собравшиеся на площади в ответ кричали: «Волим под царя восточного, православного».

После этого казаки присягнули на верность государю в Успенском соборе, а Богдану Хмельницкому члены русского посольства вручили царскую грамоту и знаки гетманской власти: хоругвь, булаву и шапку. Через несколько дней посольство двинулось по городам и местечкам, контролируемым Войском Запорожским.



Там процедура присяги повторялась. Вероятно, царские представители считали, что результаты собрания в Переяславле требуют подкрепления. В общей сложности представители русского посольства побывали в 177 городах и селениях, где привели к присяге 127 тыс. человек.

Объединение Войска Запорожского и Русского царства привело к очередной русско-польской войне, продолжавшейся до 1667 года. По итогам противостояния Польша отказалась от Смоленска и Чернигова и признала русское владение над левобережной Украиной. Особой статьей соглашения был Киев.



Стороны договорились, что город на два года останется во владении Москвы, затем вернется Польше. Но позже Россия заплатила за Киев компенсацию — 146 тыс. рублей золотом. И оставила за собой.

Современные оценки

Современные оценки Переяславской рады в двух странах сильно отличаются. Особенно резко изменилось отношение к событиям XVII века на Украине.



После распада Советского Союза в Киеве много внимания стали уделять тому, что две страны различает и разделяет. Самая яркая иллюстрация в этом смысле — книга бывшего президента Украины Леонида Кучмы под названием «Украина — не Россия». После победы майдана 2014 года риторика ужесточилась еще больше. Киевские политики без устали клеймили общее с Россией прошлое.

На этом фоне Переяславская рада, где казаки сами просились в состав общего государства, выглядит неудобно. Вроде бы нельзя об этой важнейшей странице истории умолчать. Но и осмыслить ее в современной парадигме, где Киев якобы постоянно стремиться прочь от Москвы, в Европу, не получается.



В таких условиях политики предпочитают поменьше упоминать о тех событиях. Не случайно в сентябре 2019 года Верховная рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий, вычеркнув из названия упоминание о казацком гетмане. Периодически звучат предложения о сносе памятника Хмельницкому, который установлен на Софийской площади в Киеве.





Российские специалисты подчеркивают, что в XVII веке Переяславская рада воспринималась не совсем так, как сейчас.

«В 1654 года объединились не два государства, а один народ, «вся Русь». Жители правого и левого берегов Днепра называли себя русскими, русинами.



Свой язык они именовали русским. У них была единая с жителями Русского царства православная вера.



Конечно, у них были и понятные региональные особенности, совершенно разная социальная организация. Но это не помешало им в критический момент истории обрести единство», — говорит в беседе с «Известиями» доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ Сергей Перевезенцев.

Игорь Кармазин



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