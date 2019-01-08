Новости Украины и Новороссии 08 января 2019

Вы за Зеленского или Слугу Народа? Артур Сенько

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Нарочно не придумаешь. Рядом с Порошенко упал в обморок священник

Во время церемонии подписания Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии новой церковной структуры Украины, проходящей в соборе Святого Георгия в Стамбуле, находящийся рядом с президентом Украины Петром Порошенко священник упал в обморок. Соответствующее видео появилось в Сети.

Инцидент произошел незадолго перед подписанием самого документа об автокефалии новой “Православной церкви Украины” (ПЦУ), которую Константинопольский (Стамбульский) патриарх Варфоломей назвал “Святейшей церковью Украины” (СЦУ). Стоящий рядом с Порошенко священник потерял сознание, а окружающие пытаются удержать его на ногах.



В СМИ обратили внимание на данное происшествие, поскольку это не первый инцидент, связанный с обмороком в присутствии украинского президента, произошедший за время его нахождения у власти. С июня 2014 года, когда прошла церемония инаугурации Порошенко в должности президента Украины, упало пять военнослужащих ВСУ, находящихся рядом с ним, а также уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Теперь к этому списку прибавился и священник.



Напомним, что новая церковная структура Украины, получившая томос от Константинополя (Стамбула), не получила самого главного, за что боролась – самостоятельности и своего патриархата. Теперь Православная церковь Украины напрямую подчиняется Константинополю.

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Экономика Украины окончательно дегазирована

Фото: Виталий Грабар/ТАСС

С начала 2019 года из Киева одно за другим приходят известия о как бы «перемогах». Вот очередное: Украина по итогам 2018 года сократила импорт природного газа сразу на четверть — на рекордные 24,6%. Украинским гражданам стоит бурно рукоплескать такой новости? Нет, предстоит, не мешкая, готовиться смиренно класть зубы на полку.

По сравнению с 2017-м этот важнейший экономический показатель страны упал на 3 млрд. 459,8 млн. куб. м — до 10 млрд. 590,2 млн. куб. м. Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза, опубликованные в первые дни января.

Отмечается, что больше всего газа на Украину поступило в 2018 году со стороны Словакии — 6,459 млрд. куб. м (-34,8% к 2017 году), Венгрии — 3 млрд. 441,1 млн куб. м (+21,4%), и Польши — 690,1 млн. куб. м (-47,1%). В итоге, скажем, в декабре-2018 импорт составил всего 477,6 млн. куб. м газа — вдвое меньше, чем в декабре-2017. О чем это говорит?

По мнению киевского эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, приведенные цифры свидетельствуют, что промышленный сектор Украины все глубже погружается в коллапс. «Поскольку за год не наблюдалось прорывов ни в энергомодернизации, ни в добыче собственного газа, вывод один: весьма показательно дохнет украинская промышленность», — отметил Землянский в своем блоге.

На деле, украинским предприятиям голубое топливо банально не по карману. В конце декабря Минэкономики Украины сообщило, что средняя стоимость импортного газа в ноябре-2018 составила $ 339 за тысячу кубометров. Сейчас, как признал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, «незалежная» закупает европейский газ в четыре раза дороже, чем могла бы приобретать российский. В итоге многие украинские предприятия стали нерентабельными. Вот как обрисовал ситуацию первый замдиректора «Одесского припортового завода» Николай Щуриков в эфире Южненского ТВ: «К сожалению, сегодня политика государства, которой мы городимся — наша так называемая энергонезависимость. Мы не покупаем русский газ. Промышленность и население фактически заложники этой ситуации. Заводы закрываются, работать не на чем. Мы неконкурентоспособны, потому что газ в Европе для предприятий $ 180, а в Украине — $ 350 долларов», — отметил Щуриков. И одесский завод не один такой. В июне стало известно, что прекращает работу завод «ДнепрАзот» — одно из стратегических предприятий Украины. «Из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться. Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которая навязана украинским химикам, создала все предпосылки того, что отечественная химия находится на грани уничтожения», — заявил тогда председатель правления «ДнепрАзота» Сергей Сидоров. И надо понимать: в 2019 году кризис в украинской экономике только усугубится. Прежде всего — из-за неуклонного сворачивания транзита российского газа через территорию «незалежной». В 2019-м, напомним, истекают заключенные девять лет назад газовые контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. Если Украина останется без транзита, как того хочет Кремль, то навсегда потеряет ключевой источник дохода — газотранспортную систему, которую придется на 80% законсервировать. Мало того, Киеву придется еще и вкладывать средства для поставки газа на восток страны, который всегда физически снабжался этим топливом прямиком из России. Наконец, закупка газа в Европе по реверсной схеме станет для Украины существенно более затратной, поскольку газ придется действительно физически перемещать на сотни километров. Вместо того, чтобы, как сейчас, делать своп в трубе с транзитным газом. Все это может поднять градус общественного недовольства в «незалежной» уже к концу марта — как раз к моменту президентских выборов в стране. Надо думать, Петр Порошенко, которому это не на руку, в такой ситуации активизирует либо боевые действия в Донбассе, либо постарается с помощью США максимально сохранить объемы украинского транзита. И остается только один вопрос: по каким сценариям будет развиваться украинская ситуация? — Газ, который Украина импортировала до ноября 2015 года из России, предназначался, прежде всего, для промышленных нужд, — отмечает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. — Теперь «незалежная» получает газ по реверсу из Восточной Европы. И это автоматически увеличивает его стоимость на $ 20−30 за тысячу кубометров. Мало того, стоимость голубого топлива для украинских предприятий дополнительно возросла из-за требований МВФ. Поэтому нет ничего удивительного, что предприятия газ не покупают. Экономит на газе и украинское население. Причем, не всегда добровольно. В ноябре в Кривом Роге без тепла остались 2011 домов, 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, а также воинская часть. Все они обслуживались госпредприятием «Криворожская теплоцентраль», котельные которого работали на газе. Дошло до бунта — люди сорвали пломбы с котельных и самостоятельно запустили их. Пикантность ситуации в том, что на Украине ведется собственная добыча газа — в объеме 15−20 млрд. кубометров в год. Этот газ — в теории! — можно было бы продавать населению по льготным ценам. Но ничего подобного не происходит — с 2014 года стоимость газа для населения в той же Киевской области выросла в 10 раз. Разумеется, такая политика ведет к деградации промышленности и повышает социальную напряженность. Но на дорожающем газе наживаются, в основном, фирмы, которые его транспортируют и продают населению. А все они аффилированы с кабмином Украины. Плюс — хороший профит получает государство. Так что менять эту политику Киев не станет. «СП»: — Киев готовится таким способом закрывать выпадающие доходы из-за сворачивания газового транзита? — Украина перестает быть транзитным государством — это очевидная тенденция. Но, безусловно, в Вашингтоне будут стремиться сохранить этот транзит, поскольку это один из самых простых способов финансировать Киев. Напомню, еще Збигнев Бжезинский писал, что «новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках России». Ситуация с украинским транзитом относится как раз к пункту «за счет России». Сюда же примыкают, я считаю, несправедливые решения международных судов по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза». Тем не менее, транзит в любом случае будет сокращаться. Сейчас уже невозможно остановить строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока». В конце концов, Европа заинтересована в бесперебойных поставках российского трубопроводного газа, а Украина показала себя рискованным транзитером. Как показывает жизнь, «незалежная» превращается в пространство, которое зачастую слабо контролируется Киевом. На этом пространстве всегда может появиться «полевой командир» или губернатор со своей личной армией, который решит самостоятельно поуправлять газовым транзитом. И который перекроет «трубу», либо даже ее показательно взорвет. В конце концов, Украина насыщена правыми радикалами, она находится в состоянии вооруженного конфликта с Донбассом, и для нее реалистичным остается сценарий дезинтеграции. Поэтому сколько бы США не давили на Европу с целью сохранить украинский транзит, полного успеха они не добьются. «СП»: — Что ждет Украину, которая все меньше потребляет газа и будет все меньше прокачивать его через свою территорию? — Думаю, «незалежной» уготована участь «великой аграрной державы». Скорее всего, под эгидой западных компаний на Украине будут выращиваться экологически вредные культуры, а с промышленностью окончательно покончено. Что до украинского населения, ему будет предоставлена возможность отапливаться зимой дровами или кизяками. Я считаю, это вполне реальная перспектива. — Потребление газа на Украине сокращается на протяжении 15 лет, — говорит директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Но в последнее время падение сильно ускорилось. Промышленность «незалежной» закрываются из-за дороговизны голубого топлива. Все же европейские поставщики скидок Киеву за ненависть к России не делают. Это негативно отражается на экономике, но политический расклад сил внутри Украины не меняет. Да, люди в такой ситуации во множестве теряют работу. И в теории число недовольных киевским режимом должно расти. Но катастрофы не происходит. Прежде всего — потому, что украинцы уезжают из своей страны на заработки. Кто в Европу, кто — в Россию. И поскольку политический режим поддерживается извне, агония продолжается. Эта агония может продолжаться очень и очень долго. США в такой ситуации достаточно каким-то образом не давать озлобленным украинцам свергать режим. Сделать это нетрудно, поскольку уезжает из страны наиболее активная часть населения. Тем, кто остается, достаточно небольших подачек. В дополнение, так сказать, к подножному корму. Именно поэтому в 2019-м я не ожидаю на Украине каких-то крупных перемен. Андрей Полунин

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«Варфоломеевская ночь» и её последствия

«Украинцы тысячи лет ждали этого события!» — добавил в копилку своих афоризмов ещё один перл Пётр Порошенко, выступая с речью в Стамбуле. «Украинцы» и «тысячи лет» соотносятся точь-в-точь как в шутке про незалежных шумеров, но вся атмосфера получения того самого «Томаса» об автокефалии была настолько балаганной, что Петр Алексеевич просто поддался общему настроению, пишет «Журналистская Правда». Главным действующим лицом на арене цирка оказался не Порошенко и Варфоломей, не Епифаний и не Парубий, а некто по кличке Нарик — в миру Александр Петровский (Налекрешвили), который, формально будучи всего лишь бизнесменом из Днепропетровска, вдруг вылез на первый план всех фото украинской делегации с этим самым томосом. За что такая честь обычному, казалось бы, гражданину Украины, даже не политику и уже тем более не выдающемуся церковному благотворителю — такой вопрос моментально озадачил всех, особенно с учётом, что Нарик, вообще-то, устойчиво считается крупным криминальным авторитетом. И единственный вывод, о котором уже высказались в соцсетях, что Нарик попросту получил такие привилегии по праву — томос-то… его собственный! Он на него всеми правдами и неправдами (преимущественно, конечно, второе) собирал деньги для подкупа жадного фанарского хапуги — ему и честь. Это косвенно даёт понять, что сам Порошенко остался верен своей феноменальной жадности и крохоборству — даже выцыганив упоминание своей фамилии в «историческом документе», он не пожелал тратить на это ни копейки из собственного кармана. Кремень, а не человек! Скрудж МакДак! Однако это всё только разминка, а убойный юмор ждал в самом тексте томоса. В принципе, подтвердились все наихудшие подозрения тех, кто не желал расхваливать «новое платье короля» — и даже ещё хуже. Во-первых, не смогли определиться с названием новой Церкви — в тексте её именуют то «ПЦУ», то, извините, «СЦУ» — Святейшая Церковь Украины. Оставим в стороне, что такая аббревиатура может не только расшифровываться как «Стамбульская церковь Украины», но и намекает на весьма неприличные ассоциации, дело в другом. В том, что есть устоявшееся наименование поместной православной Церкви — Сербская, Болгарская, Русская и так далее. Неологизм «Святейшая Церковь» звучит очень лестно, но при этом и как-то горьковато — очевидно, что полноценного самостоятельного статуса, несмотря на все уверения Порошенко об автокефалии, «ПЦУ-СЦУ» так и не получила. Во-вторых, стамбульцы крепко облажались даже с такими нешуточными вещами, как источники собственного авторитета. В 17-м пункте канонов 4-го Вселенского собора идёт речь не о праве Константинопольского патриарха раздавать томосы, а о запрете монахам вступать в брак. Как-то, гм, очень по-дилетантски вышло, чтобы не сказать резче. Так, может, вы вообще себе такое право выдумали? В-третьих, и в самых вкусных, финансовый вопрос — все заграничные приходы и монастыри УПЦ КП теперь переходят в личное подчинение Варфоломею. Пока их список не афишируется, но ходит цифра в 12 позиций. Немного, да, но каждый из них теперь будет отчислять денежку чётко в Стамбул. И, помимо этого, на территории Украины Варфоломею же подарили Андреевскую церковь. И, наконец, в последних — специально для болезненных «незалежников»: по правилам томоса Епифаний теперь ОБЯЗАН молиться на богослужении за патриарха Кирилла, упоминая его среди прочих глав поместных церквей. И никуда не деться от этого неодобряемого паствой шага: Варфоломей не теряет надежды помириться с Москвой и продолжает играть в миротворца. А Епифаний будет зубами скрипеть. В УПЦ КП мог не молиться, а теперь — всё, воленс-ноленс. Как всё это вкупе можно считать хоть какой-то независимостью, когда даже у раскольничьей УПЦ КП было на порядок больше возможностей и самостоятельности — видно одному только Порошенко. Здравый смысл тут не помощник. Зато фамилия в «историческом документе» есть! И отметим в скобках, что неверно думать, будто «то, что мертво, умереть не может» — то есть, находящемуся на дне якобы некуда деградировать. Есть! Есть куда! На «ПЦУ-СЦУ» уже положил свой загребущий глаз глава украинских греко-католиков Святослав (Шевчук) и предложил в перспективе объединиться — дескать, Владимир принимал христианство до раскола церкви на православную и католическую, так что велкам хоум. И не исключено, что ПЦУ в итоге додрейфует из фанарского в ватиканское подчинение, то есть совсем уж полное рабство. Однако здесь юмор кончается и начинается преддверие трагедии. «правосеки»* (подзабылось словечко? а зря, как выясняется!) запланировали всеукраинскую акцию давления на УПЦ МП — в Сумской, Тернопольской, Львовской, Ровенской, Винницкой областях их банды будут осаждать кафедральные соборы этих городов и требовать перехода их в Стамбульскую церковь. И это явно только начало террора. Порошенко через три месяца уйдёт в небытие. А вот последствия его иудиного славолюбия будут аукаться ещё очень долго всем верующим Украины… Читайте также: «И тут штаны не глажены»: в Сети высмеяли семейное фото Порошенко (ФОТО) Григорий Игнатов * запрещенная в РФ экстремистская организация.

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Я пoчyвcтвoвал тeплo внyтpи

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Папа Римский обеспокоен ситуацией на Донбассе

Папа Римский Франциск выразил озабоченность в связи с конфликтом на Донбассе, сообщает DW. В длящемся уже пять лет конфликте в последнее время произошли «новые тревожные события в Черном море», указал понтифик в понедельник, 7 января, в ходе новогоднего приема дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле. Глава Римско-католической церкви призвал придерживаться «мирного пути урегулирования конфликта» и выступил за уважение международного права, которое он назвал «фундаментом безопасности и сосуществования во всем регионе». «С этой целью важны инструменты, гарантирующие свободное осуществление религиозных прав», — подчеркнул Папа Римский. Франциск пообещал продолжать начатые уже ранее гуманитарные проекты, направленные на помощь украинского населения, страдающего от конфликта прежде всего на Донбассе. Он заявил о намерении привлечь еще больше внимания и к другим гуманитарным вопросам, один из которых касается участи многочисленных заключенных. Читайте также: Эпический провал Порошенко: Томос отзывают в Стамбул

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«Властолюбцы пытаются принудить Христа делать их земными царями», — послание Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия

Архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Украинской Православной Церкви​ Христос рождается, славите! Сердечно поздравляю всех Вас: боголюбивые Архипастыри и пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры, — с великим и радостным Праздником Рождества по плоти Спасителя нашего и Бога, Господа Иисуса Христа. В эти священные дни вся полнота нашей Святой Украинской Православной Церкви возносит смиренные молитвы, воспоминая и прославляя непостижимую Божественную любовь и благодаря Бога за то, что Он сошел на землю, принял на Себя нашу человеческую природу, чтоб спасти нас. Святой Григорий Неокесарийский говорит, что Ветхий Денми Бог стал Младенцем, чтоб нас сделать Божиими детьми; Сидящий во славе на Небесах ради нас покоится в яслях бессловесных животных; Бесстрастный, Бестелесный, Необъятный повивается пеленами, чтобы разорвать узы греха, которыми было связано человечество. В эти праздничные дни мы с любовью и благоговейным удивлением воспоминаем благословенную Вифлеемскую ночь, под таинственным покровом которой свершилась «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3, 16). Сын Божий родился ночью, чтоб развеять духовную ночь, которой грех объял человечество, и чтоб напомнить нам, что Он, наш Спаситель и Господь, есть «Свет Истинный, Который просвещает всякого человека, грядущего в мир» (Ин. 1, 9), чтоб напомнить, что Он есть Солнце Правды, с Которым ночь становится днем и без Которого день становится ночью. Какими счастливыми были Вифлеемские пастушки, которые слышали Ангельское пение: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2, 14). Они с трепетом ступили в Вифлеемскую пещеру и увидели Дивного Богомладенца, повитого и лежащего в яслях (Лк. 2, 16). Их разум не смог постигнуть, но верой сердца они уразумели, что пред ними лежит Тот, Кто некогда из девственной земли сотворил Адама, и Кто теперь из Пресвятой Девы соткал Себе плоть и пришел Сам на землю как Новый Адам. Пастушки верой сердца уразумели, что перед ними лежит Предвечный Бог, Который пришел на землю, чтоб спасти человечество, которое Он создал, и чтоб уничтожить смерть, которую Он не сотворял (Прем. 1, 13). Пастушки верой сердца уразумели, что перед ними лежит Великий Пастырь, Который «полагает душу Свою за овец» Своих (Ин. 10, 11), Который оставил много овец незаблудившихся, чтобы найти одну заблудшую (Мф. 18, 12). Пришли к новорожденному Богомладенцу и мудрые Волхвы, три Царя с востока, которые принесли Ему дары: ладан, золото и смирну. Волхвам было открыто, что перед ними лежит «Первосвященник будущих благ» (Евр. 9, 11) и «Царь царей» (Откр. 19, 16). Весть о том, что в мир пришел Царь (Мф. 2, 2), встревожила властолюбивого царя Ирода, а потом, на протяжении всей истории, эта весть тревожила тех, кто, подобно Ироду, был одержим страстью властолюбия. Властолюбцы не хотят иметь над собой Царя, ибо в своей гордыне они считают себя лучшими всех. Властолюбцы не воспринимают власть как Крест, который должен возложить на них Бог, они считают, что власть — это нечто, чего необходимо самому добиваться, употребляя все возможные меры и средства, независимо от их морального наполнения. Властолюбцы, если даже верят во Христа, они не покоряются Христу, а наоборот, пытаются принудить Христа делать их земными царями. Именно этого требовали от Спасителя, как от Мессии, иудейские старейшины; и когда они услышали слова Спасителя, что Его Царство не от мира сего, они возненавидели Христа и распяли Его. Властолюбие — это медаль, на обратной стороне которой находится богоборство. Властолюбие уничтожает всех, кто им одержим, независимо от того, мирской ли это человек, или этот человек облечен в высокий духовный сан; оно уничтожает всех и вся. Об этом необходимо помнить, дорогие братья и сестры. Необходимо помнить, что Сын Божий пришел на землю, чтоб подарить нам Царство вечное, Царство не от мира сего. Сын Божий создал Церковь, которая ведет человека к вечному Царству и вечной жизни. Церковь является таинственным Телом Христовым, а Он, Сын Божий, наш Спаситель, является ее Главой и Великим Кормчим. Все люди, без исключения, должны покоряться Церкви, то есть не руководить ею, а жить по законам Церкви. Кто вносит законы властолюбия и насилия в жизнь Церкви, тот становится в Церкви чужим телом, которое рано или поздно благодать Божия выбросит за Церковный порог. Да не будет сего с нами, ибо Христос родился, чтоб нас объединить в Истине, Которой является Он Сам, чтоб мы во Христе учились познанию того, что есть воля Божия, и старались творить ее, ибо в воле Божией — наша жизнь. Еще раз поздравляю Вас, дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым, с Новым Церковным годом и с праздником святого Богоявления. Пусть Сын Божий, Который родился в мир и сделался Сыном Человеческим, благословит всех нас, весь наш Украинский народ и землю. Пусть Вифлеемская звезда озаряет наши земные пути, чтобы мы в мире, смирении и взаимной любви проводили дни своего земного странствования, а в вечности сподобились жить в радости там, где царствует вечный Царь, Владыка и Господь наш Иисус Христос. Аминь. Смиренный

+ОНУФРИЙ,

Митрополит Киевский и всея Украины

Рождество Христово,

2018/2019

г. Киев Читайте также: Знаки: В ожидании томоса рядом с Порошенко потерял сознание священник (ВИДЕО)

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Андрей Ваджра: славяне в понимании Запада – расходный материал

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