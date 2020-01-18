В Петербурге раскритиковали законопроект о насилии над семьей

Решительное «нет» законопроекту «О профилактике семейно-бытового насилия» сказали участники круглого стола, организованного Общественным уполномоченным по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (ОУЗС) совместно с Координационным советом патриотических сил Петербурга и Ленобласти, 16 января сообщает ИА Красная Весна.

Круглый стол собрал более пятидесяти представителей православного и мусульманского духовенства, военных, юристов, ученых, врачей, депутатов, членов общественных организаций.

Эксперты привели всесторонний анализ законопроекта, показали историю разработки, зарубежные истоки кампании по внедрению. Была раскрыта юридическая несостоятельность концепции законопроекта и возможные негативные последствия в случае принятия, представлены данные о зарубежном финансировании кампании.

ОУЗС Ольга Баранец проиллюстрировала на примере, к чему может привести закон. Она рассказала о случае, когда в семье муж заявил жене, что выселит её из квартиры как только примут закон.

Как подчеркнула Баранец, закон направлен не на профилактику, а на наказание. Уже за одно то, что концепция закона запрещает примирение сторон (ведь в случае принятия предлагаемого в законе немедленного запрета на общение, люди даже не смогут сообщить о раскаянии и извиниться), закон принимать ни в коем случае нельзя.

«Закон, а мы его называем закон о насилии над семьей, должен быть похоронен. А мы, общество специалистов, в спокойном режиме должны собраться, выявить причины семейного насилия и наметить комплекс мер», — сказала Баранец.

Напомним, в 2019 году началась кампания по продвижению законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Для популяризации закона его разработчики искажали данные о насилии в семье. В настоящее время одна из версий законопроекта опубликована на сайте Совета Федерации ФС РФ и по всей стране проходит его обсуждение.

Как утверждала одна из разработчиков законопроекта, депутат Государственной думы Оксана Пушкина, ей придется оправдываться в Страсбурге за то, что закона до сих пор нет.

Фото: Участники круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия». Санкт-Петербург. 16.01.2020 © ИА Красная Весна

Источник: https://nstarikov.ru/v-peterburge-raskritikovali-zakonoproekt-o-nasilii-nad-semej-112410