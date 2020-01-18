Польша грубо ответила на рассекреченные Россией документы об освобождении Варшавы

Заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что публикация Министерством обороны России рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы якобы является попыткой «переписать» историю.

«Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат», — утверждает замминистра иностранных дел.

Реакция экспертов

Доктор исторических наук Евгений Кожокин, комментируя заявление Варшавы, подчеркнул, что России не стыдно за свою историю. Он пояснил, что историки, говоря о недопустимости фальсификаций, ищут правду о поведении советских военных в Польше.

«Те документы, которые все больше и больше становятся доступными, позволяют сказать, что нам не стыдно. Это действительно не пропаганда», — подчеркнул он.

Директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, в свою очередь, отметил, что опубликованные Минобороны документы свидетельствуют о том, как тепло красноармейцев встречали в то время простые поляки.

«К сожалению, нам приходится признавать, что сегодня в Польше этот праздник (день освобождения Варшавы. — Прим. ред.) не отмечается», — отметил он.

Эксперт Европейского центра геополитических исследований Томаш Янковский рассказал, что в Польше сейчас очень сильны прозападные СМИ. По его мнению, Варшаву нельзя назвать независимой. Польша — это часть западного мира, «которой очень важно показать антироссийскую политику», подчеркнул Янковский.

Рассекреченные в России документы

Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные документы из архивов к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. На интернет-портале ведомства появился новый исторический раздел. Он, среди прочего, содержит подборку документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.

По оценкам военных историков, в боях на польском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат.

Власти России неоднократно указывали на то, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что Польша вступила в сговор с фашистской Германией. В распоряжении России есть документы о том, как разные страны вели переговоры с Третьим рейхом.

По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что это нельзя оставлять без внимания. В пятницу и. о. главы МИД России Сергей Лавров заявил, что «попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться».

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