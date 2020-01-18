Главная » История, Невероятное в мире, Политика

Польша грубо ответила на рассекреченные Россией документы об освобождении Варшавы

01:01. 18 января 2020 202 просмотра 5 коммент. Опубликовал:
Польша грубо ответила на рассекреченные Россией документы об освобождении Варшавы | Русская весна

Заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что публикация Министерством обороны России рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы якобы является попыткой «переписать» историю.

«Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат», — утверждает замминистра иностранных дел.

Реакция экспертов

Доктор исторических наук Евгений Кожокин, комментируя заявление Варшавы, подчеркнул, что России не стыдно за свою историю. Он пояснил, что историки, говоря о недопустимости фальсификаций, ищут правду о поведении советских военных в Польше.

«Те документы, которые все больше и больше становятся доступными, позволяют сказать, что нам не стыдно. Это действительно не пропаганда», — подчеркнул он.

Директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, в свою очередь, отметил, что опубликованные Минобороны документы свидетельствуют о том, как тепло красноармейцев встречали в то время простые поляки.

«К сожалению, нам приходится признавать, что сегодня в Польше этот праздник (день освобождения Варшавы. — Прим. ред.) не отмечается»,  — отметил он.

Эксперт Европейского центра геополитических исследований Томаш Янковский рассказал, что в Польше сейчас очень сильны прозападные СМИ. По его мнению, Варшаву нельзя назвать независимой. Польша — это часть западного мира, «которой очень важно показать антироссийскую политику», подчеркнул Янковский.

Рассекреченные в России документы

Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные документы из архивов к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. На интернет-портале ведомства появился новый исторический раздел. Он, среди прочего, содержит подборку документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года. 

По оценкам военных историков, в боях на польском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат.

Власти России неоднократно указывали на то, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что Польша вступила в сговор с фашистской Германией. В распоряжении России есть документы о том, как разные страны вели переговоры с Третьим рейхом. 

По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что это нельзя оставлять без внимания. В пятницу и. о. главы МИД России Сергей Лавров заявил, что «попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться».

Читайте также: «Порнозвезда с куриными мозгами»: Милонов предложил сослать Водонаеву на Новую Землю (ВИДЕО)

Источник: https://rusvesna.su/news/1579298511

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мифы о СССР
... в советские времена. - Ответ на второй вопрос очевиден. Что ...совместно с ней напал на Польшу и разделил её, согласно...найдено (есть только несколько грубых фальшивок). Тем не менее...ядерного удара по СССР. Рассекреченные документы показывают, что дважды...
МИФ О СТАЛИНЕ: РАЗОБЛАЧЕНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ
.... Почему? Может быть ответ на поверхности – в феномене ...1939 года нападением Гитлера на Польшу, и войну развязывал ..., помимо рукописи Тухачевского — рассекреченные советские, немецкие, британские документы... слов, причем с грубейшим искажением смысла. Если ...
Секретные протоколы, которых не было
...труп поверженной Польши Гитлер ринулся дальше на восток, на земли ... на самом деле не было, он является грубой фальшивкой... не на досужие домыслы фальсификаторов истории, а на рассекреченные и ...гитлеровской агрессии! А в ответ слышал только пренебрежительные, ...
Scofield: Передел мирового наркотранзита. Война систем
... "Карлос Шакал". В рассекреченной записке председателя КГБ СССР ...здесь присутствует экс-президент Польши Александр Квасьневский и два ...и стран АСЕАН, предпочитающих грубой конкуренции мирное разделение сфер.... Куда там! В ответ на запрет прямой торговли ушлые ...
Новости Украины и Новороссии 20 февраля 2017
...КГБ о преступлениях УПА Рассекречен архив госбезопасности о ...в США уже назвал это грубым нарушением Конституции», — отметил...иностранных дел Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер ... и ввела запрет на поставки в ответ на российское продуктовое эмбарго,...
Российские СМИ начинают по-серьёзному смывать демократическую личину с бандитского государства США
..., как следует из рассекреченных документов Агентства национальной безопасности...это решило все. На следующий день в ответ на „агрессивные акции”..., по его словам, грубо искажены — там и ...на польском языке. На следующий день фашистская Германия напала на Польшу...

5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 221 93
    397 18 января 2020 в 10:15

    Мало победить, надо потом ещё доказывать, что победили? Это трудная задача, для тех, кто отмечает День Победы под власовским флагом предателей, закрыв мавзолей фанерой!

    Ответить
       
  • 6477 5655
    Валерий 18 января 2020 в 10:28

    “Заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что публикация Министерством обороны России рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы якобы является попыткой «переписать» историю.” – такое заявление сродни заявлению путаны о том, что опубликование ее похождений порочит ее честь как скромной и добропорядочной женщины.

    Ответить
    1
  • 8242 2504
    krikunoleg 18 января 2020 в 11:16

    “Польша грубо ответила…” – а что им остается делать…;))

    “Гордая” шляхта не может признать, что было время когда она вела себя “плохо”.

    Вот и огрызаются…;))

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)