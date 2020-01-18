Новости Украины и Новороссии 18 января 2020
- 09:43 Послание Президента РФ и посланные.
- 08:58 Киев в стратегии нацбезопасности решил “гасить” конфликт с Россией.
- 07:38 Путин и Зеленский и готовят мир? 2020 год — решающий (ВИДЕО).
- 05:41 Гончарук и команда остаются с нами.
- 04:30 На войну — со школьной скамьи: зачем Зеленский подписал новый указ? (ВИДЕО).
- 03:30 На Украине призывают доносить в нацполицию за русскоязычную рекламу.
- 03:00 Украинцы негодуют: персональные данные граждан попали в Сеть, кто за это ответит?.
- 01:03 Встретились два пустых места.
- 00:00 «Обернётся большим скандалом»: Зеленский поручил разобраться с гигантскими премиями в «Нафтогазе».
- Вчера 22:01 Мэр отвечает нам, мы отвечаем мэру.
- Вчера 20:51 Народный мэр Бердянска Виктор Калаянов: Я рекордсмен по времени, проведенному за украинской решеткой.
Послание Президента РФ и посланные
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Киев в стратегии нацбезопасности решил “гасить” конфликт с Россией
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Путин и Зеленский и готовят мир? 2020 год — решающий (ВИДЕО)
В ночь на 31 декабря «Нафтогаз» и «Газпром» смогли договориться о продолжении транзита на условиях, которые устраивают все стороны. По словам журналистки украинского издания Klymenko Time Армины, «новый транзитный контракт сроком на пять лет, отзыв судебных исков и урегулирование всех взаимных претензий стали маленькой победой здравого смысла и стратегического расчёта».
«Выигрышем и для Москвы, и для Киева», — подчеркнула девушка.
Почему это так важно? Потому, что раньше с этим вопросом было всё плохо. А сами украинцы, как заметила Армина, «покупают тот же российский газ», но по реверсу через другие страны.
«Да, это намного дороже. Да, на схеме сидели и хорошо зарабатывали многие. Но, выражаясь словами Порошенко: «Зато прощай, немытая Россия!», — отметила блогер.
В то же время Зеленский, по её мнению, начинает демонстрировать прагматичный подход в политике. То есть, вопрос транзита решён, вопрос прямых поставок подвешен, но есть основания предполагать, что «коррупционную лавочку с виртуальным реверсом прикроют».
«Прагматизм… Мы так от этого отвыкли, если честно. За пять лет привыкли к тому театру абсурда, что Порошенко из своего больного воображения перенёс в нашу с вами реальность. Вернуться в нормальную жизнь для нас сложно…
Это как стокгольмский синдром: нас так долго держали в заложниках у махрового псевдопатриотизма, что нам сложно вернуться в нормальную реальность и поверить, что мир в Донбассе может всё же наступить и, что мы найдём пути для диалога с нашим северным соседом», — сказала Армина.
Он добавила, что то, что в этом году президенты обеих стран в телефонном разговоре впервые за пять лет поздравили друг друга с Новым годом, — «это однозначно хороший знак».
«Некоторое потепление в отношениях с Россией произошло. Но до оттепели ещё далековато», — отметила девушка.
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Гончарук и команда остаются с нами
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На войну — со школьной скамьи: зачем Зеленский подписал новый указ? (ВИДЕО)
Со школьной скамьи — сразу в армию. Зеленский в армии не служил, но подписал указ, согласно которому на Украине все молодые люди, которым исполнилось 18 лет, должны будут отслужить в армии. Об этом сообщила пресс-служба Офиса (Администрации) президента.
По украинским законам, возраст призывника начинается с 18 лет. Но президенты Украины с 2015 года настаивали на том, чтобы в армию шли всё же парни постарше — то есть, в возрасте от 20 лет.
Украинская журналистка Олеся Медведева напомнила, что «так было (с 18 лет призывали) в СССР, а потом и при “независимой” Украине».
«Но тогда дети в школе учились по 10-11 лет и выпускались из школы в 17. А сейчас при 12-летним образовании это создаёт целый ворох проблем в первую очередь тем, кто планировал выйдя из школы сразу поступить в вуз и тем самым отсрочить службу. Получается, что выпускники, которые будут учиться 12 лет, будут из школы идти прямо в армию», — пояснила блогер.
Она также сказала, что подписанный Зеленским указ вступает в силу с 1 марта 2020 года. Однако даже сами украинские военные, те, кто работают в военкоматах, сомневаются в том, что родители согласятся отдать своих чад в армию. Во-первых, жалко, а во-вторых, война.
«Я напомню, что последние годы фактически каждый призыв сопровождался заявлениями о серьёзном недоборе в ВСУ. Так, в 2018 году, к примеру, осенний призыв назвали самым худшим за всю историю Украины — худшим по результативности», — заметила Медведева, добавив, что на этот призыв в том же Киеве откликнулось «всего восемь процентов будущих солдат от запланированного числа».
Главный вопрос — зачем с 18 лет? Почему не с 20, как было раньше? Потому что, как пояснил источник «Страны» в ВСУ, так проще, чем потом вылавливать призывников на улицах.
«У нас катастрофическая дыра в планах по количеству призывников — до 70 процентов недобора. Служить никто не хочет», — сказал он.
Источник добавил, что «в городах те, кому исполнилось 20 лет, тут же прячутся. Поэтому основной контингент сотрудникам военкоматов приходится набирать из сельской местности и в основном это те, кто не уехал по глупости или потому что не нашёл работу в городе или не поступил учиться».
Другой источник уверен, что «новый призыв 2020 года будет скандальным, родители призывников завалят военкоматы исками в суд, а их дети будут сдавать ВНО и сразу же подавать документы в вузы».
Ещё один заявил, что «сдвиг по возрасту призыва ничего толкового не даст», потому как в 18 лет парни ещё не готовы к службе.
«Даже среди контрактников огромное количество дезертиров и тех, кто месяцами находится в СВЧ (самоволках — прим. ред). А эти призывники 18-летние не дойдут даже до областного центра комплектования, как сейчас называются военкоматы», — отметил он.
По словам этого бывшего «атошника», «теперь начальство будет зарабатывать ещё больше денег на взятках, а армия лучше от призыва восемнадцатилеток всё равно не станет, ведь давно все уже понял, что срочная служба ничего не даёт и срочников ничему не учат кроме умения подметать плац и красить кровати в казарме».
Мнения в соцсетях, как добавила к выше сказанному Олеся Медведева, «очень сильно разделились». Во-первых, никто не хочет отдавать своих детей в армию, когда в стране война.
«С другой стороны — это гражданский долг каждого украинца мужского пола служить в армии. Также стоит отметить, что с 18 лет на самом деле в армию призывает большинство стран. Ну, те, у кого есть срочная служба. Это, конечно же, дело лично каждого, как мне кажется, и как к этому относиться. Моё дело рассказать вам, а вы там уже делайте выводы», — резюмировала украинская журналистка.
Между тем, как сообщала «Русская Весна», украинские вооруженные формирования продолжают нести небоевые потери в результате бездарных действий украинских командиров, которые, желая выслужиться перед вышестоящим командованием, отправляют своих подчиненных на убой.
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На Украине призывают доносить в нацполицию за русскоязычную рекламу
Ни для кого не секрет, как в нынешней Украине относятся к русскому языку.
Однако со вчерашнего дня это отношение изменилось, правда, не в лучшую сторону. Дело в том, что с 16 января вступили в силу новые нормы закона.
Согласно им, любая реклама на русском языке на территории «незалежной» запрещена, а увидевший её украинец должен немедленно сообщить о нарушении в полицию. Об этом общественность узнала из заявления юриста Сергея Мельнийчука, сделанного в ходе пресс-конференции.
Во время выступления юрист весьма одиозно подошел к данному вопросу. Он призывал граждан вести себя бдительно и при обнаружении нарушения обращаться в национальную полицию, которая, согласно закону о полиции, обязана провести как предотвращение, так и расследование правонарушения.
В случае, если она не действует необходимым образом и не восстанавливает правопорядок, то необходимо жаловаться на правоохранительные органы в административный суд, добавил Мельнийчук.
Под нововведения попадает абсолютна вся внутренняя и наружная реклама, в частности рекламные плакаты в магазинах и на прочих плоскостях, например, на билбордах. Также под «санкции» попадает реклама на русском языке и в интернете, например, в Google, Youtube и т. д.
Самое легкое, чем можно отделаться за нарушение, — предупреждение и требование убрать рекламу. Однако при повторном нарушении закона предусмотрен денежный штраф в размере от 3,4 тыс. гривен до 5,1 тыс. гривен.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинцы негодуют: персональные данные граждан попали в Сеть, кто за это ответит?
Персональные данные украинских граждан теперь свободно гуляют по Сети. В Офисе омбудсмена пожимают плечами, там не знают, почему так вышло и как исправить ситуацию.
Сканы паспортов и другие важные документы украинцев попали в открытый доступ после сбоя на портале вакансий государственной службы.
В пресс-службе Офиса омбудсмена отметили, что сейчас брошены все силы для установления обстоятельств данного инцидента. Также там заявили, что Уполномоченный работниками Департамента в сфере защиты персональных данных проводит мониторинговый визит в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. В соответствии с законодательством проводится администрирование Единого портала вакансий государственной службы.
Для устройства на работу в госструктуру соискатели заполняли на портале анкету, где указывали свои личные данные, загружали резюме и все имеющиеся документы. Но, видимо, созданный при поддержке ЕС сайт дал сбой. Случайность это или нет — сейчас разбираются.
Украинцы негодуют. Они опасаются, что их документами воспользуются мошенники.
«Не удивляйтесь, если на ваше имя случайно возьмут кредит», — пишут в комментариях пользователи.
Эксперт по кибербезопасности Андрей Перевезий написал следующее: «Дмитрий Дубилет, что у нас с диджитализацией? Наверное, данную уязвимость в рамках #FRD стоит продемонстрировать европейскому омбудсмену, чтобы Европа понимала, что она поддерживает».
Так или иначе, но пока не известно, как будут решать данную проблему и насколько быстро это произойдет. Единственное, что на сегодняшний день успели сделать — это «бросили все силы на поиск виновного». Виновного можно и потом определить, а сейчас главное предотвратить дальнейшие утечки и удалить из Сети документы, которые успели просочиться.
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Ирина Скрипко, для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Встретились два пустых места
Человек не разбирающийся в экономике не стал увольнять другого человека не разбирающегося в экономике за то, что тот назвал его пустым местом, которому надо объяснять элементарные вещи.
Произошедшее позорище решили прикрыть небольшим спектаклем для плебса в стиле встречи Порошенко и Коломойского в 2015 году.
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«Обернётся большим скандалом»: Зеленский поручил разобраться с гигантскими премиями в «Нафтогазе»
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку разобраться с выплатами высоких премий руководству НАК «Нафтогаз».
Как ранее сообщала «Русская Весна», согласно контракту, топ-менеджеры «Нафтогаза» получат премию в размере 1% от 2,9 млрд долларов, которые «Газпром» выплатил по решению Стокгольмского арбитража.
«Я хочу разобраться с ситуацией, которая тоже обернется большим скандалом в НАК “Нафтогаз” по поводу их процентов, которые они получают с $2,9 млрд, которые мы получили от РФ», — заявил Зеленский.
По словам президента Украины, «они должны быть не только прагматическими менеджерами, но и оставаться людьми».
«Или они вас услышат, или не слышат вас, тогда они услышат людей или юристов», — резюмировал Зеленский, допустив «полную перезагрузку» компании.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Мэр отвечает нам, мы отвечаем мэру
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Народный мэр Бердянска Виктор Калаянов: Я рекордсмен по времени, проведенному за украинской решеткой
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