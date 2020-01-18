Новости Украины и Новороссии 18 января 2020

Со школьной скамьи — сразу в армию. Зеленский в армии не служил, но подписал указ, согласно которому на Украине все молодые люди, которым исполнилось 18 лет, должны будут отслужить в армии. Об этом сообщила пресс-служба Офиса (Администрации) президента.

По украинским законам, возраст призывника начинается с 18 лет. Но президенты Украины с 2015 года настаивали на том, чтобы в армию шли всё же парни постарше — то есть, в возрасте от 20 лет.

Украинская журналистка Олеся Медведева напомнила, что «так было (с 18 лет призывали) в СССР, а потом и при “независимой” Украине».

«Но тогда дети в школе учились по 10-11 лет и выпускались из школы в 17. А сейчас при 12-летним образовании это создаёт целый ворох проблем в первую очередь тем, кто планировал выйдя из школы сразу поступить в вуз и тем самым отсрочить службу. Получается, что выпускники, которые будут учиться 12 лет, будут из школы идти прямо в армию», — пояснила блогер.

Она также сказала, что подписанный Зеленским указ вступает в силу с 1 марта 2020 года. Однако даже сами украинские военные, те, кто работают в военкоматах, сомневаются в том, что родители согласятся отдать своих чад в армию. Во-первых, жалко, а во-вторых, война.

«Я напомню, что последние годы фактически каждый призыв сопровождался заявлениями о серьёзном недоборе в ВСУ. Так, в 2018 году, к примеру, осенний призыв назвали самым худшим за всю историю Украины — худшим по результативности», — заметила Медведева, добавив, что на этот призыв в том же Киеве откликнулось «всего восемь процентов будущих солдат от запланированного числа».

Главный вопрос — зачем с 18 лет? Почему не с 20, как было раньше? Потому что, как пояснил источник «Страны» в ВСУ, так проще, чем потом вылавливать призывников на улицах.

«У нас катастрофическая дыра в планах по количеству призывников — до 70 процентов недобора. Служить никто не хочет», — сказал он.

Источник добавил, что «в городах те, кому исполнилось 20 лет, тут же прячутся. Поэтому основной контингент сотрудникам военкоматов приходится набирать из сельской местности и в основном это те, кто не уехал по глупости или потому что не нашёл работу в городе или не поступил учиться».

Другой источник уверен, что «новый призыв 2020 года будет скандальным, родители призывников завалят военкоматы исками в суд, а их дети будут сдавать ВНО и сразу же подавать документы в вузы».

Ещё один заявил, что «сдвиг по возрасту призыва ничего толкового не даст», потому как в 18 лет парни ещё не готовы к службе.

«Даже среди контрактников огромное количество дезертиров и тех, кто месяцами находится в СВЧ (самоволках — прим. ред). А эти призывники 18-летние не дойдут даже до областного центра комплектования, как сейчас называются военкоматы», — отметил он.

По словам этого бывшего «атошника», «теперь начальство будет зарабатывать ещё больше денег на взятках, а армия лучше от призыва восемнадцатилеток всё равно не станет, ведь давно все уже понял, что срочная служба ничего не даёт и срочников ничему не учат кроме умения подметать плац и красить кровати в казарме».

Мнения в соцсетях, как добавила к выше сказанному Олеся Медведева, «очень сильно разделились». Во-первых, никто не хочет отдавать своих детей в армию, когда в стране война.

«С другой стороны — это гражданский долг каждого украинца мужского пола служить в армии. Также стоит отметить, что с 18 лет на самом деле в армию призывает большинство стран. Ну, те, у кого есть срочная служба. Это, конечно же, дело лично каждого, как мне кажется, и как к этому относиться. Моё дело рассказать вам, а вы там уже делайте выводы», — резюмировала украинская журналистка.

Между тем, как сообщала «Русская Весна», украинские вооруженные формирования продолжают нести небоевые потери в результате бездарных действий украинских командиров, которые, желая выслужиться перед вышестоящим командованием, отправляют своих подчиненных на убой.

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