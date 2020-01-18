Что должен говорить сыну настоящий мужик
10:30. 18 января 2020 162 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Анатолий Черных не смог пройти мимо статьи «Что все мальчики хотели бы слышать от своих отцов», и прислал в редакцию Привет родитель свой список того, что все отцы должны говорить сыновьям, чтобы вырастить настоящего мужчину. Анатолий не психолог, не педагог по образованию, он обыкновенный родитель, «традиционный мужик», как он сам себя называет, и воспитание, которое получил от отца, считает самым правильным. Он с благодарностью вспоминает все родительские слова и напутствия, сформировавшие его характер, и делится ими с читателями. С позволения Анатолия, орфография и пунктуация автора не сохранена.
1|| Играй, чтобы выиграть
Сейчас так много этой компромиссной психологии: мол, главное не победа, главное – участие. Чушь! «Салавату Юлаеву» или СКА это скажите. Главное – победа! Иначе зачем ввязываться в игру или соревнование, если нет установки на победу, а только на кайф от процесса? Нет, дети не дураки, они хотят выигрывать и правильно делают, не нужно тормозить это стремление. Оно отлично формирует характер бульдозера, который видит цель и идет к ней, невзирая на препятствия. В жизни установка на победу пригодится в любой сфере.
2|| Уважай себя и заслуживай уважение
По умолчанию уважать нужно всех незнакомых тебе людей, разумеется. Но когда ты с кем-то долго общаешься и узнаешь его не с самых лучших сторон, становишься свидетелем не самых лучших его поступков, то это выданное заранее уважение начинает стремительно таять. Я уважаю людей за дела и поступки, за сдержанные обещания, за то, что могу на них положиться. И я слишком уважаю себя, чтобы портить свою репутацию. Когда мой 6-летний избалованный племянник кричит на меня: «Ты меня не уважаешь!», то я ему честно говорю: «А что ты сделал, чтобы заслужить мое уважение? Ты специально портишь мебель в доме, не слушаешься маму, обманываешь, не прибираешь за собой игрушки, обижаешь собаку, за что мне тебя уважать? Эти поступки тебя не красят, уважай себя сначала сам, а потом и я начну».
3|| Меньше говори, больше делай
Отец никогда не хвалился, что что-то умеет делать, не сравнивался в мастерстве с кем-либо, не обещал больше, чем может выполнить. Если в доме что-то ломалось, он молча брал инструмент и шел чинить. Современные мужики сначала постонут, что им приходится что-то делать, отвлекаться от телека, от своей работы, что кому-то что-то от него надо. Если кто-то просил отца помочь, он говорил: хорошо, смогу. Шел и помогал. Или просто говорил: не смогу. А не сообщал всей улице, что у него у самого много дел, и сбрую надо латать, и телегу перебирать, и косу точить. Однажды на деревенском стадионе упали ворота, и коровы стали туда ходить, оставлять лепешки прямо на футбольном поле. Мои друзья жаловались родителям, а те говорили: и куда только администрация села смотрит. А мой отец ничего такого не говорил, он выслушал меня, взял инструменты, и мы вместе пошли чинить ворота. Там делов-то было на полчаса, но другой родитель весь бы исхвалился, а мой, когда его кто-то на улице встретил и спросил: «Гена, ты что ли починил ворота на стадионе?», только буркнул: ну я, и что с того?
4|| Делай одинаково хорошо то, что любишь, и то, что не любишь
Сейчас много гуру, которые подбадривают, мол, делай то, что тебе нравится, и тебя ждет успех. Занимайся тем, что ты любишь. Выглядит так, словно на все остальное можно наплевать. «Есть слово ‘хочу’, а есть слово ‘надо’», говорил мой отец. А еще говорил: «Делай одинаково хорошо то, что любишь, и то, что не любишь». Сразу была установка, что без труда не вытащишь рыбку из пруда, что придется переделать много неприятного и скучного, но просто по-другому жизнь не работает. И качественно сразу надо делать все, за что берешься. Это само собой.
Картина "Отец и сын", художник Елена Флерова
5|| У меня большие надежды на тебя…
Вот некоторые боссы психологии ругают родителей за то, что они дают им какие-то определенные установки, а потом у ребенка ничего не получается. Согласен, если ты все время называешь ребенка «дебилом». Отец говорил на этот счет: «Если человека все время называть свиньей, он когда-нибудь захрюкает». Но он тоже давал мне установки, только другие, он говорил: «Сын, учись хорошо, у меня большие надежды на тебя…». И я не хотел обмануть этих надежд, я был уверен, что смогу достичь определенного уровня его ожиданий, ведь папа уверен, что у меня получится, если я не буду халявить.
6|| Все будет хорошо, если…
Про халяву это еще один урок. Мой отец никогда не подбадривал меня этой рафинированной фразочкой «Все будет хорошо, пацан». Сейчас прям повально принято детей утешать, не травмировать, внушать оптимизм. Но это «Все будет хорошо!», сказанное в тот момент, когда у ребенка что-то не получается, когда уехал друг из твоего поселка, когда сломалась удочка и так далее, дает ложное представление, что это «хорошо» случится само собой. Или папа все решит. Нет! Мой отец всегда обозначал условия этого «хорошо». «Сын, все будет хорошо, ты исправишь эту двойку, если подтянешь знания», «Все будет хорошо, если ты не будешь распускать нюни и просто сделаешь еще одну удочку», «Сын, друг приедет на следующие каникулы, и у вас снова все будет хорошо. Если вы раньше не рассоритесь по переписке».
7|| Всему есть цена
Ничего никому просто так не перепадает. Хочешь быть сильным? Тренируйся. Сильными не рождаются. Хочешь быть умным? Тренируй мозги, читай, решай, размышляй. Хочешь быстрее всех кататься на велике? Тренируйся, изучай технику езды. Хочешь двухкассетный магнитофон? Без проблем, сынок. Либо ждешь до дня рождения и это будет подарок от всех родственников, либо ездишь со мной пасти коров односельчан, часть оплаты за них – твоя, копи и покупай. А то так-то я слышу от своей племянницы периодически: надо просто сильно чего-то хотеть, и Вселенная тебя услышит и все пошлет. Это неправильно! Вселенная не будет работать для тебя без твоих усилий! Емеля на печи с волшебной щукой только в сказке был.
8|| Жизнь несправедлива
Может быть, это и жестко звучит для ребенка и кисейных барышень, но это так. Чем раньше ребенок это поймет, тем меньше будет в будущем соплей и требований учитывать только его мнение и его желания. У других они тоже есть. А еще есть независящие ни от кого обстоятельства. И это не кары небесные, это просто жизнь. На завтрак будет каша, а не шоколадный торт. По-твоему, не справедливо? А мама так не думает. Мы поедем к бабушке в соседнюю деревню, а не в город на карусели. Не справедливо? Но бабушке важнее помочь… Попал под машину любимый щенок? Это горько и несправедливо к тебе и щенку, конечно. Но это жизнь, иногда она непредсказуема. И да, несправедлива.
9|| Я не всегда буду с тобой рядом
В детстве кажется, что родители всегда будут рядом. Что детство вообще будет всегда, никогда не кончится. И если расти с уверенностью, что папа всегда защитит, а мама пожалеет, то ты потом не сможешь нормально вписаться во взрослую жизнь, когда вырастешь. Отец всегда говорил: «Сын, учись вот это делать сразу хорошо, я не всегда буду рядом, чтобы исправить», «Сын, учись стоять за себя, я не всегда буду рядом, чтобы разогнать хулиганов», «Сын, запоминай, что я делаю, тебе пригодится, когда вырастешь, а меня не будет, чтоб подсказать». Может быть, это и немного страшно звучит для ребенка, что когда-то родителей не будет рядом, но пусть он с детства учится принимать решения и делать какие-то важные вещи самостоятельно, чем потом будет сидеть в свои 25 лет и паниковать, что без папкиного руководства не знает, как поступить.
10|| Верь в себя. Никто не будет верить в тебя, если ты сам не будешь
Эта установка столько раз спасала меня от отчаяния. Глупости все эти подбадривания типа «Толя, команда в тебя верит, давай, забей гол!». Да хоть команда противника пусть верит, что я ей забью гол, но если я сам в себя не верю, у меня ничего не получится. И наоборот, если ты веришь в какую-то свою удачу, а семья скептически к этому относится, друзья говорят, мол, «фигней не майся, Толян», то главное продолжать верить в себя и не слушать никого. Никто не верил, что я закончу кулинарный техникум после армии. Никто не верил, что я стану лучшим поваром в районе и даже однажды в области. Никто не верил, что я смогу открыть успешный бизнес в своей деревне. А я смог. Потому что верил в себя. Потому что привык не ждать чудес, а вкладывать силы, много работать и делать свою работу хорошо. Как учил отец.
Анатолий Черных
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9663704.html
Что должен говорить сыну настоящий мужик? – Настоящий мужик никому ничего не должен.