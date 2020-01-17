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Владимир Бортко: Разговор про Конституцию давно назрел

16:12. 17 января 2020 100 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: Изборский клуб

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил расширить полномочия Госдумы и наделить российский парламент правом назначать премьера, а также всех остальных членов кабинета министров. Депутат Владимир Бортко в разговоре с корреспондентом ФАН назвал эти инициативы главы государства взаимным и давно назревшим желанием народа, отраженным в деятельности депутатов.

«Разговор про Конституцию давно назрел, – поделился своим мнением Бортко. – В 2012 году я задал тогда ещё не президенту – он был премьер-министром – вопрос о Конституции. То, что он сказал сейчас – это ответ на тот мой вопрос».

По словам Владимира Бортко, который уже не в первый раз присутствует на ежегодном послании президента, в этот раз выступление было «конкретным, направленным к людям».

Владимир Владимирович Бортко (р. 1946) — известный российский режиссер, сценарист и продюсер. Народный артист Российской Федерации (2000), Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994), Народный артист Украины (2003), лауреат Государственной премии РСФСР (1988), кавалер ордена Почёта (2006). Депутат Государственной Думы VI созыва от КПРФ, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. Постоянный член Изборского клуба

Источник: https://nstarikov.ru/vladimir-bortko-razgovor-pro-konstituciju-davno-nazrel-112378

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 200 84
    397 17 января 2020 в 17:03

    Восемь лет на ответ )) Владимир Владимирович Бортко: В 2012 году я задал тогда ещё вопрос о Конституции. То, что он сказал сейчас – это ответ на тот мой вопрос».

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