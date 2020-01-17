Почему Варшава ненавидит Советский Союз за своё освобождение от фашистов

С 14 по 17 января 1945 года проходила операция советских войск по освобождению Варшавы от гитлеровцев. Однако праздновать 75-летний юбилей этого события Польша не собирается.

Вспоминать о том, кто именно освободил польскую столицу, в этой стране в последние годы не любят. Наоборот, роль Советского Союза во Второй мировой войне на государственном уровне в Польше всячески искажается.

В чём кроются причины подобной информационной политики бывшей страны Варшавского договора, «Парламентской газете» рассказал историк и юрист, глава Центра политического анализа Павел Данилин.

— Павел Викторович, почему современные польские политики так люто ненавидят Россию, принижают или даже отрицают освобождение своей столицы Красной Армией?

— Освобождение Варшавы для них является спекулятивной темой. Оголтелые русофобские историки говорят о том, что советские войска якобы специально остановились на подходах к польской столице и ждали, пока будет подавлено восстание в городе, организованное Армией Крайовой.

Добросовестным же историкам прекрасно известно, что к тому времени советские войска провели целый ряд наступательных операций и вышли на границу Советского Союза достаточно уставшими. Необходимо было подтянуть резервы, чтобы не получить удар во фланги. Поэтому остановка перед Варшавой была вполне закономерной и адекватной в сложившейся на тот момент ситуации. Имевшихся сил для штурма довольно крупного и хорошо укрепленного города было недостаточно.

Что касается выступления в это время в Варшаве Армии Крайовой, то оно не было согласовано с советским командованием. Это была «выходка» польских националистов, которые хотели заполучить контроль над Варшавой в пользу Лондона. Конкретно данное восстание было спонсировано и поддержано находившимся там правительством Польши в изгнании.

Эта операция была задумана не для помощи Красной Армии в освобождении Варшавы, а для того чтобы советские войска вошли в польскую столицу, которая была бы уже под контролем польского правительства, находившегося в изгнании. Именно эта несогласованность и привела к тому, что восстание было подавлено. Сегодня поляки в данном разгроме обвиняют Россию.

Это, собственно, и есть вся проблема в данном контексте, но она высосана из пальца и не стоит никакого обсуждения. Добросовестные историки даже в самой Польше никогда не ставили в вину этот момент ни Советскому Союзу, ни его правопреемнице — России.

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— Как с точки зрения историка можно охарактеризовать позицию нынешних польских властей, пытающихся поставить в один ряд Гитлера и Сталина, не признавать роль Красной Армии в деле освобождения Европы и даже в освобождении Освенцима?

— Касаясь исторического контекста, который они постоянно используют в своих инсинуациях в отношении нашей страны, надо отметить, что у Польши крайне слабые позиции. Все дело в том, что независимая политика Польши 1918–1939 годов являлась жёсткой политикой националистически настроенного государства, направленной на подавление всех «чужих» национальностей, живущих внутри Польши.

Она имела идею «расширения от можа до можа», то есть создания той Речи Посполитой, которая существовала на момент её максимального расцвета — в XVII веке. Проводившаяся в те годы массовая ассимиляция белорусского населения, уничтожение преподавания на белорусском языке и уничтожение белорусских школ являются теми фактами, с которыми никто поспорить не сможет.

Что касается евреев, то в отношении них Польша проводила политику настоящего апартеида. Хоть этот термин и касается негров в ЮАР, и был изобретён гораздо позднее, Польша была именно такой. Евреи изгонялись из многих сфер общественной жизни. Неоспоримым фактом является то, что евреи бежали из Польши в Германию, хотя там в 1937 году были приняты ограничительные меры в отношении евреев. В Польше было ещё хуже!

Политика тогдашней Польши рассматривала нашу страну как территорию, которую требуется частично разделить: отторгнуть от нас западные территории и вернуть их в состав Речи Посполитой. Поэтому по отношению к нам Польское государство всегда вело себя крайне агрессивно. Длительное время Москва серьёзно рассматривала возможность войны с Польшей. Только в начале 1930-х годов опасения того, что Польша сама начнет войну с СССР, развеялись, поскольку советская армия стала намного сильнее польской.

Попытки обвинить Москву в развязывании Второй мировой войны со стороны Польши выглядят цинично и довольно глупо, особенно учитывая, что именно Польша вместе с фашистской Германией в 1938 году в Мюнхене в результате сговора разделила Чехословакию. Именно Польша вместе с Германией отторгла от этой страны часть её территорий. Не зря Черчилль называл Польшу гиеной Европы. Гиена, как известно, — это животное, подбирающее падаль за крупными хищниками. Это было абсолютно адекватное на тот момент определение.

— Чем мотивирован всплеск желания поляков изменить историю в свою пользу, наблюдающийся в последние годы?

— Он целиком завязан на внутреннюю политику. Некоторое время назад к власти в стране пришла новая генерация политиков, которые связывают свою политическую карьеру напрямую с Соединёнными Штатами и рассматривают Россию как «империю зла». Такая позиция находит достаточно широкую поддержку среди польского электората. Недаром эти политики выигрывали выборы, а один из них — Лех Качинский, был президентом страны. За годы его правления политика страны кардинально изменилась.

Надо понимать, что созданный в Польше институт исторической памяти как раз к этому времени набрал достаточно серьёзное влияние и воспитал несколько поколений историков. Если во времена Советского Союза с Польшей были определённые договоренности по поводу преподавания истории этого сложного периода, то сейчас ничего подобного нет, побуждая поляков искать на стороне тех, кто виноват в их собственном неуспехе.

И нельзя отрицать, что в геополитическом неуспехе Польши Россия была виновата. Именно Россия сломала хребет геополитическим амбициям Речи Посполитой, после чего это образование было разделено между тремя государствами. Однако все это было давно, поэтому попытки ревизионизма сейчас приводят только к росту неприязни между нашими странами, а не к решению стоящих на повестке вопросов.

— Что бы могло восстановить историческую справедливость: надо ли нам открыть какие-то дополнительные архивные документы и представить их миру?

— Доступ ко всем необходимым документам, позволяющим историкам понять суть происходивших в те времена процессов, и так открыт. Проблема в том, что полякам они не нужны. Их интересуют только свои собственные измышления.

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Александр Собина