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Библия о «Детях Богов»

09:18. 17 января 2020 395 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Дословно:

Согласно Книге Бытияпотоп (в Библии ивр. ‏הַמַּבּוּל‏‎, ха-мабу́льномер Стронга — 3999) явился Божественным возмездием за нравственное падение человечества.

Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь [Бог]: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками [сими], потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди.

Кроме канонических книг Библии, рассказ о потопе содержится также в поздних апокрифах. Наибольшую известность получила Первая Книга Еноха. Рассказ в основных линиях совпадает с изложенным в Книге Бытия, однако причина потопа указана более подробно. Согласно Первой Книге Еноха, смешение ангелов («Сынов Божиих») с дочерьми людей привело к появлению исполинов, что вызвало социальное неравенство и угнетение, войны, распространение среди людей магии и колдовства, падение нравов.

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