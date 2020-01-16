Стратегия победы

Общественный деятель Андрей Ильницкий — о главных задачах, поставленных президентом в послании

Сначала — контекст — то, что называется, с земли. На Рождество я был в гостях. Центральная Россия — центрее не бывает — Владимирская область, Меленковский район. Большая старая деревня в 500 дворов. Школа в 10 км от деревни — хорошая, комплектная — одна на семь деревень. Уровень зарплат учителей — а они почти все ветераны труда — примерно 15 тыс. рублей. ФАП в деревне есть — дом и одна старушка-фельдшер. За медициной серьезной ездят в район, что в 30 км, или в областной центр в 150 км.Электричество в деревне есть. Дорога так себе — асфальт щербатый, но вполне проезжий. Водопровод обещают провести через год-два. Газ — не ранее чем через пять лет. У той семьи, что я был в гостях, четверо детей — старшей 14 лет, младшей меньше года. Семья дружная, в доме бедно, но ухожено и опрятно. Совокупное пособие — примерно 8000 рублей в месяц. Вот так и живут. Послание президента в социальной части направленно именно туда — в глубинку, на территории России, именно на такие семьи.Первоочередные задачи, поставленные президентом, — те, что усиливают человеческий потенциал. Это повышение рождаемости, улучшение образования и здравоохранения, наращивание интеллектуального капитала, внутренняя и внешняя безопасность, комплексное развитие территорий.Подчеркивалось — качество жизни — от уровня доходов, социальных гарантий, образования, медицины, инфраструктуры — должно быть единым стандартом для всей страны. Именно в таком — территориальном, «сшивающем» Россию — контексте я услышал социальную часть послания президента.Смысл всех решений — стройная, масштабная и эффективная система поддержки семьи. Качество образования не должно зависеть от места жительства.Президент акцентировано поддержал воспитательную функцию средней школы: «Классный руководитель — это воспитатель». Как разительно это отличается от навязанной нашей школе концепции образования как услуги, где «каленым железом» выжигалась воспитательная миссия учителя.Приоритет — возрождение здравоохранения на местах. Эта задача строго противоположна так называемой реформе по «оптимизации и укрупнению» медицины, что была доминантой еще совсем недавно. В результате ее реализации доступную и разветвленную систему здравоохранения цинично подменила коммерческая индустрия лечения.Фактически президент ставит задачу возрождения традиций «земской медицины», где в центре врач/фельдшер-универсал в шаговой доступности для пациента. Для этого 70% бюджетных мест вузов отныне для врачей общей практики — целевиков из провинции.Разумеется, амбициозные задачи можно решить только вместе. Крайне возрастает роль фактора сплочения общества, способности людей жить и действовать солидарно, ради одних общих целей. Это снижает организационные издержки и позволяет концентрировать силы на прорывных направлениях.Если мы реализуем для наших людей лучшие медицину, образование, безопасность и предъявим этот образец миру, то сможем обеспечить социальную стабильность в стране на десятилетия и завоюем его доверие вдохновляющим примером, а вовсе не танками и ракетами. Хотя таковые «на запАсном пути» лишними точно не будут.Великий русский философ Василий Розанов писал: «Единственный порок государства — это его слабость. Слабое государство не есть уже государство, а просто его нет».Отсюда вытекает политическая, внутренняя и внешняя, стратегия — обеспечение суверенитета России, выдвинутая Владимиром Путиным в послании. Ее суть — сохранение земли и народа, защита нашего русского мира в онтологическом понимании — в этом должен быть смысл Государства Российского. Это трудно, но это великая историческая миссия.Президент предложил создать систему, безусловно гарантирующую суверенитет. «Россия может оставаться Россией только как суверенное государство», — подчеркнул Владимир Путин. И предложил стратегическое решение — а именно запустил процесс конституционной реформы. Решение историческое, чего уж там.Заявлен приоритет Конституции России и национального права над международным. Вводится единая система публичной власти. Повышается роль Государственного совета как органа, формирующего политическую стратегию страны.Политику реализуют люди — от их моральных, профессиональных качеств зависит развитие страны. Президент заявил о радикальном повышении требований к ним. Служение Отечеству, обществу и людям — отныне это базовая установка не только для представителей армии и силовых структур — ее должны будут неукоснительно выполнять все чиновники. «Смысл государственной службы именно в служении. Служить России и ее народу», — подчеркнул президент.Кто не согласен — кто идет на кормление и планирует тихонько «свить уютное гнездышко где-нибудь на Лазурном Берегу», — пусть и не пытается. Актуально, справедливо и давно назрело требование к чиновникам, должностным лицам и представителям власти о невозможности наличия недвижимости и активов за рубежом, гражданства и какого-либо иного вида на жительство там. Браво! Аплодирую стоя!Президент оставил также возможность для расширенной дискуссии по решению и внесения изменений в Конституцию. От себя я бы предложил отменить ст. 13 о недопустимости государственной идеологии.Фактически посланием президент запускает конституционную реформу с элементами политической.И в заключение — португальский политик Мануэл Баррозу как-то сказал: «Россия — цивилизация, притворяющаяся страной». Убежден, наша политика должна носить характер цивилизационной миссии, быть идеологически целостной, увязанной с внутренними и внешними интересами государства. В своем послании президент Путин задал ровно такой — фундаментальный — масштаб планируемых изменений. История творится буквально на наших глазах, и мы участвуем в этом.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9657665.html