Стратегия победы
15:15. 16 января 2020 254 просмотра 25 коммент. Опубликовал: feedmatic
Общественный деятель Андрей Ильницкий — о главных задачах, поставленных президентом в послании
Сначала — контекст — то, что называется, с земли. На Рождество я был в гостях. Центральная Россия — центрее не бывает — Владимирская область, Меленковский район. Большая старая деревня в 500 дворов. Школа в 10 км от деревни — хорошая, комплектная — одна на семь деревень. Уровень зарплат учителей — а они почти все ветераны труда — примерно 15 тыс. рублей. ФАП в деревне есть — дом и одна старушка-фельдшер. За медициной серьезной ездят в район, что в 30 км, или в областной центр в 150 км.
Электричество в деревне есть. Дорога так себе — асфальт щербатый, но вполне проезжий. Водопровод обещают провести через год-два. Газ — не ранее чем через пять лет. У той семьи, что я был в гостях, четверо детей — старшей 14 лет, младшей меньше года. Семья дружная, в доме бедно, но ухожено и опрятно. Совокупное пособие — примерно 8000 рублей в месяц. Вот так и живут. Послание президента в социальной части направленно именно туда — в глубинку, на территории России, именно на такие семьи.
Первоочередные задачи, поставленные президентом, — те, что усиливают человеческий потенциал. Это повышение рождаемости, улучшение образования и здравоохранения, наращивание интеллектуального капитала, внутренняя и внешняя безопасность, комплексное развитие территорий.
Подчеркивалось — качество жизни — от уровня доходов, социальных гарантий, образования, медицины, инфраструктуры — должно быть единым стандартом для всей страны. Именно в таком — территориальном, «сшивающем» Россию — контексте я услышал социальную часть послания президента.
Смысл всех решений — стройная, масштабная и эффективная система поддержки семьи. Качество образования не должно зависеть от места жительства.
Президент акцентировано поддержал воспитательную функцию средней школы: «Классный руководитель — это воспитатель». Как разительно это отличается от навязанной нашей школе концепции образования как услуги, где «каленым железом» выжигалась воспитательная миссия учителя.
Приоритет — возрождение здравоохранения на местах. Эта задача строго противоположна так называемой реформе по «оптимизации и укрупнению» медицины, что была доминантой еще совсем недавно. В результате ее реализации доступную и разветвленную систему здравоохранения цинично подменила коммерческая индустрия лечения.
Фактически президент ставит задачу возрождения традиций «земской медицины», где в центре врач/фельдшер-универсал в шаговой доступности для пациента. Для этого 70% бюджетных мест вузов отныне для врачей общей практики — целевиков из провинции.
Разумеется, амбициозные задачи можно решить только вместе. Крайне возрастает роль фактора сплочения общества, способности людей жить и действовать солидарно, ради одних общих целей. Это снижает организационные издержки и позволяет концентрировать силы на прорывных направлениях.
Если мы реализуем для наших людей лучшие медицину, образование, безопасность и предъявим этот образец миру, то сможем обеспечить социальную стабильность в стране на десятилетия и завоюем его доверие вдохновляющим примером, а вовсе не танками и ракетами. Хотя таковые «на запАсном пути» лишними точно не будут.
Великий русский философ Василий Розанов писал: «Единственный порок государства — это его слабость. Слабое государство не есть уже государство, а просто его нет».
Отсюда вытекает политическая, внутренняя и внешняя, стратегия — обеспечение суверенитета России, выдвинутая Владимиром Путиным в послании. Ее суть — сохранение земли и народа, защита нашего русского мира в онтологическом понимании — в этом должен быть смысл Государства Российского. Это трудно, но это великая историческая миссия.
Президент предложил создать систему, безусловно гарантирующую суверенитет. «Россия может оставаться Россией только как суверенное государство», — подчеркнул Владимир Путин. И предложил стратегическое решение — а именно запустил процесс конституционной реформы. Решение историческое, чего уж там.
Заявлен приоритет Конституции России и национального права над международным. Вводится единая система публичной власти. Повышается роль Государственного совета как органа, формирующего политическую стратегию страны.
Политику реализуют люди — от их моральных, профессиональных качеств зависит развитие страны. Президент заявил о радикальном повышении требований к ним. Служение Отечеству, обществу и людям — отныне это базовая установка не только для представителей армии и силовых структур — ее должны будут неукоснительно выполнять все чиновники. «Смысл государственной службы именно в служении. Служить России и ее народу», — подчеркнул президент.
Кто не согласен — кто идет на кормление и планирует тихонько «свить уютное гнездышко где-нибудь на Лазурном Берегу», — пусть и не пытается. Актуально, справедливо и давно назрело требование к чиновникам, должностным лицам и представителям власти о невозможности наличия недвижимости и активов за рубежом, гражданства и какого-либо иного вида на жительство там. Браво! Аплодирую стоя!
Президент оставил также возможность для расширенной дискуссии по решению и внесения изменений в Конституцию. От себя я бы предложил отменить ст. 13 о недопустимости государственной идеологии.
Фактически посланием президент запускает конституционную реформу с элементами политической.
И в заключение — португальский политик Мануэл Баррозу как-то сказал: «Россия — цивилизация, притворяющаяся страной». Убежден, наша политика должна носить характер цивилизационной миссии, быть идеологически целостной, увязанной с внутренними и внешними интересами государства. В своем послании президент Путин задал ровно такой — фундаментальный — масштаб планируемых изменений. История творится буквально на наших глазах, и мы участвуем в этом.
Автор — член Совета по внешней и оборонной политике
источник
Сначала — контекст — то, что называется, с земли. На Рождество я был в гостях. Центральная Россия — центрее не бывает — Владимирская область, Меленковский район. Большая старая деревня в 500 дворов. Школа в 10 км от деревни — хорошая, комплектная — одна на семь деревень. Уровень зарплат учителей — а они почти все ветераны труда — примерно 15 тыс. рублей. ФАП в деревне есть — дом и одна старушка-фельдшер. За медициной серьезной ездят в район, что в 30 км, или в областной центр в 150 км.
Электричество в деревне есть. Дорога так себе — асфальт щербатый, но вполне проезжий. Водопровод обещают провести через год-два. Газ — не ранее чем через пять лет. У той семьи, что я был в гостях, четверо детей — старшей 14 лет, младшей меньше года. Семья дружная, в доме бедно, но ухожено и опрятно. Совокупное пособие — примерно 8000 рублей в месяц. Вот так и живут. Послание президента в социальной части направленно именно туда — в глубинку, на территории России, именно на такие семьи.
Первоочередные задачи, поставленные президентом, — те, что усиливают человеческий потенциал. Это повышение рождаемости, улучшение образования и здравоохранения, наращивание интеллектуального капитала, внутренняя и внешняя безопасность, комплексное развитие территорий.
Подчеркивалось — качество жизни — от уровня доходов, социальных гарантий, образования, медицины, инфраструктуры — должно быть единым стандартом для всей страны. Именно в таком — территориальном, «сшивающем» Россию — контексте я услышал социальную часть послания президента.
Смысл всех решений — стройная, масштабная и эффективная система поддержки семьи. Качество образования не должно зависеть от места жительства.
Президент акцентировано поддержал воспитательную функцию средней школы: «Классный руководитель — это воспитатель». Как разительно это отличается от навязанной нашей школе концепции образования как услуги, где «каленым железом» выжигалась воспитательная миссия учителя.
Приоритет — возрождение здравоохранения на местах. Эта задача строго противоположна так называемой реформе по «оптимизации и укрупнению» медицины, что была доминантой еще совсем недавно. В результате ее реализации доступную и разветвленную систему здравоохранения цинично подменила коммерческая индустрия лечения.
Фактически президент ставит задачу возрождения традиций «земской медицины», где в центре врач/фельдшер-универсал в шаговой доступности для пациента. Для этого 70% бюджетных мест вузов отныне для врачей общей практики — целевиков из провинции.
Разумеется, амбициозные задачи можно решить только вместе. Крайне возрастает роль фактора сплочения общества, способности людей жить и действовать солидарно, ради одних общих целей. Это снижает организационные издержки и позволяет концентрировать силы на прорывных направлениях.
Если мы реализуем для наших людей лучшие медицину, образование, безопасность и предъявим этот образец миру, то сможем обеспечить социальную стабильность в стране на десятилетия и завоюем его доверие вдохновляющим примером, а вовсе не танками и ракетами. Хотя таковые «на запАсном пути» лишними точно не будут.
Великий русский философ Василий Розанов писал: «Единственный порок государства — это его слабость. Слабое государство не есть уже государство, а просто его нет».
Отсюда вытекает политическая, внутренняя и внешняя, стратегия — обеспечение суверенитета России, выдвинутая Владимиром Путиным в послании. Ее суть — сохранение земли и народа, защита нашего русского мира в онтологическом понимании — в этом должен быть смысл Государства Российского. Это трудно, но это великая историческая миссия.
Президент предложил создать систему, безусловно гарантирующую суверенитет. «Россия может оставаться Россией только как суверенное государство», — подчеркнул Владимир Путин. И предложил стратегическое решение — а именно запустил процесс конституционной реформы. Решение историческое, чего уж там.
Заявлен приоритет Конституции России и национального права над международным. Вводится единая система публичной власти. Повышается роль Государственного совета как органа, формирующего политическую стратегию страны.
Политику реализуют люди — от их моральных, профессиональных качеств зависит развитие страны. Президент заявил о радикальном повышении требований к ним. Служение Отечеству, обществу и людям — отныне это базовая установка не только для представителей армии и силовых структур — ее должны будут неукоснительно выполнять все чиновники. «Смысл государственной службы именно в служении. Служить России и ее народу», — подчеркнул президент.
Кто не согласен — кто идет на кормление и планирует тихонько «свить уютное гнездышко где-нибудь на Лазурном Берегу», — пусть и не пытается. Актуально, справедливо и давно назрело требование к чиновникам, должностным лицам и представителям власти о невозможности наличия недвижимости и активов за рубежом, гражданства и какого-либо иного вида на жительство там. Браво! Аплодирую стоя!
Президент оставил также возможность для расширенной дискуссии по решению и внесения изменений в Конституцию. От себя я бы предложил отменить ст. 13 о недопустимости государственной идеологии.
Фактически посланием президент запускает конституционную реформу с элементами политической.
И в заключение — португальский политик Мануэл Баррозу как-то сказал: «Россия — цивилизация, притворяющаяся страной». Убежден, наша политика должна носить характер цивилизационной миссии, быть идеологически целостной, увязанной с внутренними и внешними интересами государства. В своем послании президент Путин задал ровно такой — фундаментальный — масштаб планируемых изменений. История творится буквально на наших глазах, и мы участвуем в этом.
Автор — член Совета по внешней и оборонной политике
источник
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9657665.html
Общественный деятель Андрей Ильницкий неистово лизнул Президента.
По привычке не спросив себя – а где же я раньше был , констатируя факт столетней давности ?
Что ж у нас за политики такие! Элементарных вещей не понимают! Рост демографии будет после роста промышленности, с/х, науки, логистики и т.п. как следствие создания огромного количества разнообразных рабочих мест с хорошей зарплатой, с возможностями карьерного роста, обучения, развития своих способностей и талантов. И только так, а не наоборот.
А Вы, извините, прямо на станке и в дороге “строгать детей” собрались?
По Вашему , даме не надо нигде работать,- перебрать мужичков, вылавливать их и беременеть от них , подсаживая на алименты, а государство – на выплаты “материнского “капитала ? Сколько разводов в 2018 году по России – уже должно быть известно.
Речь не о том. Хотя, и в Ваших словах есть смысл.
Тогда в чём не права , по Вашему, Дана ?
В том, что она видит счастье в работе у станка или в дороге.
Хм, такого видения я в её комменте не вижу, тем более о “счастье” – это Вы о чём?
…Рост демографии будет после роста промышленности, с/х, науки, логистики и т.п. как следствие создания огромного количества разнообразных рабочих мест с хорошей зарплатой, с возможностями карьерного роста, обучения, развития своих способностей и талантов…
Перевожу – для счастья нам нужно работать.
А зачем работать, и нужны ли будут итоги этого труда кому то – совсем неважно.
В то же время работать можно на огороде за городом, живя в своем доме. На себя и для себя.
Если Вы считаете,что у дам нет мозгов, то я с Вами согласен.
по нашему надо чтобы был такой уровень,что один член семьи мог содержать четверых..тогда одному можно сидеть дом аи заниматься воспитание будущего потомства..а ты видно по улице бегал беспризоником..или садик с интернетом воспитывал.
Это по чьему “по вашему” ? По чеченски , цыгански ? Тогда содержать можно , а работать не обязательно.
Судя по всему в данном случае Главное Желание, все остальное приложиться…
С Уважением, LIBERMAN.
Всё это есть в Европе.
Нет роста демографии.
“Если среда обитания клетки неблагоприятна, она выбирает бессмертие, другими словами, самодостаточность и самоуправление. С другой стороны, если среда обитания благоприятна, она выберет репродукцию – таким образом, когда она умрет, она передаст важную информацию и знание следующей клетке, которая передаст следующей клетке и т.д. Так, знание и обучение передаются сквозь время.”
И безработицы нет ?
Есть конечно.
И с ростом промышленности и науки будет только увеличиваться.
Сегодня ТРЕТЬ ненужных а будет 90%.
Всех заменит робот Фёдор.
Сегодня ТРЕТЬ ненужных а будет 90% и всех вогнать в гробы.
Всех заменит робот Фёдор?
Не всех.
Кто-то ведь должен Фёдоров и создавать и ремонтировать.
Когда-то ТРАКТОР заменил и лошадку и крепостных.
Где лошадки?
А крепостные освободившись помнится так радостно резали друг-друга за коммунидм и другую билиберду.
И циферьки прирезанных и по сегодня секретны и мутны
Спасибо, что не всех, я то я раз волновался, Пойду Фёдора чинить.
Робота Фёдора и русских заменят китайцы. Уже заменяют.
Пошёл вешаться.
Интеренсо а куда прежние послания пошли в какое место? подин с 2004-ого повторяется и все кричат какой он великий какие слова красивые говорит..но они пустые обещалки(((за ними ничего нет..кроме капитализма и рыночка-а те сами все рассудят .
Все правильно президент сказал. И в том году правильно говорил. Что? Да и в позапрошлом. Вот уж двадцать лет из года в год говорит и обещает. Я ни разу плохого от него слышал. Все это время только правильные и верные мысли. Прорывы, ускорение, перестройка. Ой это по-моему кто-то другой говорил. Но надо заметить говорил правильно, верно.