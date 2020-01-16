Советы святых отцов: как бороться со страстями?

Святитель Игнатий Брянчанинов

Что такое страсть и чем она опасна?

Какие бывают страсти?



Чревоугодие. В данном случае речь идет не только об обжорстве, но и вообще о незнании меры в чем бы то ни было. Упомянутый нами выше алкоголизм есть не что иное, как запущенная форма чревоугодия. Вместо умеренного употребления еды или пищи, необходимого для поддержания сил и здоровья, человек изрядно налегает на продукты и напитки, вредя самому себе. А еще чревоугодие открывает дорогу следующим страстям. Именно поэтому одной из составляющих христианского поста является ограничение себя в пище.

Блуд. Бог создал человека для любви, а вот блуд и прелюбодеяние эту любовь попирают самым мерзким образом. Вместо соединения с одним любимым человеком навечно в наши дни люди часто выбирают дорогу блуда. Соитие мужчины и женщины деноминировалось и перестало быть сакральным. В наши дни секс стал предметом, выведенным за скобки понятия брак. Но никакой пользы человечеству это не принесло: подтверждение мы видим в кризисе института семьи, накрывшем всю планету, вслед за распадом традиционных обществ и легализацией блуда в общественном сознании.

Сребролюбие. Кажется, о вреде излишней любви к деньгам наслышаны все. Но любить средства, за которые многое в мире людей покупается и продается, меньше не стали. Считается, что деньги открывают все двери и даруют их обладателям ряд возможностей. Чем больше денег – тем больше счастья. Увы, в погоне за наживой человек теряет самого себя. Блеск монет ослепляет людей и заставляет переступать через незыблемый фундамент нравственности. В погоне за красным рублем люди предавали друг друга, калечили, убивали, лишали состояний, ненавидели и разрушали семьи. Очевидно, что жадность до денег, имущества и красивой жизни извращает природу человека, делает несчастным его и окружающих людей.

Гнев. Бывает праведным, но это редко. Чаще человек использует гнев как оружие агрессии против другого человека. Мы пытаемся оправдать себя тем, что ближний вынудил нас на него рассердиться. На самом деле нет. Мы уже имеем в сердце такое отношение к людям, что считаем себя в праве конфликтовать с ними по любому поводу. Но это начало ненависти и презрения. Гневливый человек словно горит внутри огнем, а через него будто проходят электрические разряды. Никакого душевного покоя в гневливом сердце нет и в помине. А еще от последствий гнева страдают люди вокруг.

Печаль. В это состояние человека вводят внешние факторы. Например, можно печалиться от того, что нет дорогой машины или нет возможности съездить на отдых. Может даже успехи ближнего заставляют переживать: а у меня ведь все совсем не так хорошо, как у него! И сердце омрачается вот такими скорбями, что мы чего-то не имеем или у нас что-то не получается. На самом деле у нас будет все и получится все, что угодно Богу и полезно для нашего спасения. Нам нужно лишь в этой призме смотреть на происходящие события, и тогда мы будем не печалиться, а радоваться.

Уныние. В отличие от печали, уныние выражается как чувство опустошенности, порой без видимой причины. Как правило, оно становится следствием греха. То есть, душа чувствует, что ее носитель, человек, ничего хорошего не делает. Например, злится на кого-то или блудит. К обретению вечного счастья грех не приводит. Зато порождает в душе самые скверные чувства. Уныние может привести к отчаянию, а там недалеко и до самоубийства. Можно сказать, что уныние выступает своеобразным духовным индикатором. При внешнем благополучии человек не испытывает чувства радости, а, наоборот, грустит и мучается.

Тщеславие. Желание прославиться любым путем и стремление к похвале сгубило не одно поколение людей. Можно вспомнить Герострата, который ради славы поджег храм Артемиды в Эфесе. Злоумышленника осудили, ему пришлось перенести страдания и расстаться с привычным образом жизни, попав в заключение. Его имя сохранилось в веках, но это не имеет ровным счетом никакой ценности. Человеческая слава называется у христиан тщетной, то есть пустой, потому что не приводит к Царству Небесному.

Гордость. Иоанн Лествичник писал, что главная человеческая страсть выражается в отвержении Бога и презрении людей. В центре жизни гордеца оказывается собственное «я», а интересы ближних абсолютно не учитываются. Бог и служение ближним не представляют для гордого ценность. Но это становится главной ошибкой, потому что нарушает принцип любви. Любовь предполагает способность принести себя в жертву за Бога или ближнего, что по евангельским понятиям равноценно: «истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (МФ 25:40). Гордость культивирует эгоизм и отвергает в той или иной степени саму мысль о бескорыстной помощи ближнему. Гордость − страсть дьявола.



Как бороться со страстями?

Вот что говорили святые отцы о борьбе со страстями:

Чем опасны обжорство, самолюбование и раздражительность? В чем причина постоянной неудовлетворенности жизнью? И чем страсти отличаются от грехов? Начинаем цикл статей о советах святых отцов по духовному совершенствованию и рассказываем, чем опасны страсти. Спойлер: главный рецепт − в конце текста.Страстью православные христиане называют привычку совершать грех. Если чрезмерное употребление алкоголя − грех, то безудержное влечение к бутылке есть самая настоящая страсть. Можно сказать, что страсть сродни зависимости. Она толкает человека на совершение греха. Он может, уже и не хочет пить, употреблять наркотики или ругаться по поводу и без с окружающими. Но страсть, поселившаяся в душе, становится его частью. Да и окружающие люди порой начинают воспринимать страстную черту человека как неотъемлемую составляющую характера. «Злой человек» ведь тоже носитель образа Божия. Он не злой, просто недоброе отношение к людям настолько в нем укоренилось, что он уже и не может по-другому.Опасность страсти как раз и состоит в том, что убивает душу. Алкоголики, любители плотских утех, жадные стяжатели, озлобленные завистники и самовлюбленные эгоисты на самом деле очень несчастливы. Страсть приносит им невыносимую боль, от которой они способны только на время закрыться через смену деятельности. Но греховная привычка никуда не уходит, и еще сильнее терзает пораженную душу. Человек в таком состоянии перестает видеть Бога и фокусируется на духовной тьме. Страшно представить, что можно умереть вот с такой душевной болью и остаться с ней один на один навечно. Это и есть ад.«Имя им легион» (Мк. 5:9), но, несмотря на это, святитель Игнатий Брянчанинов сумел свести множество страстей в классификацию из 8 крупных параграфов.«С какою страстью человек не борется мужественно, не противится ей всеми мерами и услаждается ею, та привлекает его и держит как бы узами какими»«К нашей жизни не имели бы и доступа страсти, если бы с самого начала распознавали мы хорошее»«Великое дело одолеть самому собственные страсти, но гораздо важнее убедить и других принять тот же образ мыслей»«Восстань против тирании, гордости; восстань против нападений гнева, против мук вожделения; и это — раны, и это — мучения»«Неистовые и бешеные плотские страсти надлежит укрощать, делать послушными и смирными; а если не повинуются, то и наказывать, сколько можно»«Признак того, что страсть исторгнута из сердца, есть — когда сердце начинает питать к страсти отвращение и ненависть»Подробнее о том, как святые отцы Церкви советовали бороться с той или иной из восьми главных человеческих страстей, мы расскажем Вам в наших ближайших материалах.Полнота и радость нашей жизни всецело зависит от качества духовной жизни. Бушующие в сердце страсти не только не дают нам радоваться, но и толкают нас на совершение грехов. «Сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17:21), говорит нам Священное Писание. Если Вы стремитесь победить страсть в себе или помочь близким, то нужно начать с молитвы.Псалтырь всегда считался универсальной книгой, молитва по которой помогала изменить трудные ситуации и победить грех. Вы можете обратиться за молитвенной помощью к инокам монастырей и попросить их включить имя близких людей в список поминовения за чтением Неусыпаемой Псалтыри:

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9656195.html