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Польский профессор рассказала, откуда началась ненависть к России

06:30. 16 января 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Польский профессор рассказала, откуда началась ненависть к России | Русская весна

Польша, поддержав государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт на Донбассе, внезапно стала врагом Москвы. Об этом рассказала профессор Ягеллонского университета Анна Разьны в статье польского издания Myśl Polska.

Ученый отметила, что до 2014 года польско-российские отношения были вполне хорошими, а историческая политика перестала выступать предметом ожесточенных споров. Многое указывало на то, что Польша и Россия вступили на путь примирения, и никакие внешние силы не склонят страны с него свернуть.

По ее словам, до 2014 года официальная российская сторона не проявляла признаков антипольского настроя. Четко обрисованная картина мирного сосуществования и сотрудничества разрушилась в 2014 году.

Разьны пишет, что польские атлантисты в ущерб собственной стране решили претворять в жизнь глобальные интересы трансатлантических игроков. Они обратились к безумной концепции восточной политики Ежи Гедройца, согласно которой существование «большой Украины» в сталинско-хрущевском географическом формате гарантирует, что Польше не будет угрожать «опасность» со стороны России.

Автор считает, что с тех пор, как на Украине произошел переворот, все действия Варшавы на международной арене подчинены борьбе с Россией. Признаками польского патриотизма стали русофобия и украинофильство. При этом Варшава призывает подключиться к так называемому «соревнованию» против России в рамках НАТО вместо того, чтобы создавать собственную современную армию и оборонный потенциал.

В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода «Северный поток — 2», а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1579145408

Метки: Новости

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