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Кудрин назвал главную заслугу Медведева

19:20. 16 января 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Кудрин назвал главную заслугу Медведева | Русская весна

Когда Дмитрий Медведев был президентом, он инициировал существенную декриминализацию законодательства, сказал в эфире «России-24» глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он назвал это главной заслугой чиновника, хотя и добавил, что можно было сделать больше. К отставке Медведева с поста премьер-министра Кудрин отнесся «нейтрально».

По мнению Кудрина, на посту президента Медведев должен был больше сделать для развития судебной системы.

«Будучи на посту председателя правительства, я думал, что он больше должен сделать для экономического роста, структурных инвестициональных реформ. Но должен сказать, что были и успехи. Когда он был президентом, он внес изменения в законодательство и существенно провел декриминализацию законодательства», — сказал он.

Он напомнил, что в 2008 году, когда Медведев стал президентом, в местах лишения свободы находилось около миллиона человек. К окончанию его президентского срока их оставалось около 600 000.

«Целый ряд уголовных наказаний был переведен в административные. Это существенное смягчение, которое нужно прямо отнести к его заслугам», — сказал Кудрин.

Алексей Кудрин руководил Минфином почти 11 лет, но в сентябре 2011 года тогдашний президент Медведев его уволил после того, как министр узнал, что тот снова возглавит правительство, и заявил, что не сможет с ним больше работать. Ранее он выражал несогласие с экономической политикой Медведева, особенно в части расходов на оборону.

Медведев ушел в отставку 15 января 2020 года, после того, как президент Владимир Путин анонсировал изменение Конституции и перераспределение властных полномочий.

«Мне трудно прокомментировать это. Я абсолютно нейтрально к этому отношусь. Мы с Медведевым после тех событий давно уже сели за стол переговоров, перевернули эту страницу. Никто из нас не испытывает какую-то обиду друг к другу. Так что об этом, мне кажется, говорить не стоит», — сказал Кудрин.

Он также сказал, что в новое правительство его не приглашали, и он останется председателем Счетной палаты, которую возглавляет уже полтора года.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1579191296

Метки: Новости

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