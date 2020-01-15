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Сталин о тайной войне против нас

15:15. 15 января 2020 224 просмотра 3 коммент. Опубликовал:


Полное выступление Иосифа Сталина на встрече с творческой интеллигенцией (1946 год)
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) Об опере «Великая дружба» В. Мурадели от 10 февраля 1948 года.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9654547.html

Метки: Видео, история ссср, Культура, сталин

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 372 288
    Леонид 15 января 2020 в 16:19

    Тайную войну против СССР-России на фронте культуры – никто не отменял со времен Сталина. Она продолжается и сейчас, но мы – только в обороне…

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    -1
    • 13463 1045
      ХОХОЛЛеонид 15 января 2020 в 18:18

      Ты в обороне?
      И что обороняешь?
      А вот ” Маша и Медведь” покоряют ПЛАНЕТУ.

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    • 2017 1713
      прохожийЛеонид 15 января 2020 в 18:43

      Борьба была всегда, Но когда Хрущёв выдвинул лозунг -Догоним и перегоним США по жрачке, идеологический посыл в народ стал меняться. Тут где-то рассказывали историю о том, что на одном из хоккейных матчей, иностранцы стали выбрасывать на лёд жвачку, чем вызвали безобразную сцену, когда все бросились подбирать эту жвачку.
      С этого момента можно считать что политика ревизионизма победила в душах самой незащищённой части населения, в детях. Тогда погибло 21 человек, из них 13 было меньше 16 лет.

      https://ru.wikipedia.org/wiki/Давка_в_«Сокольниках»
      С тех пор мы в перманентной обороне в идеологии. Ничего не меняется и сейчас, с одним добавлением: те которых бы не доустили даже на задворки в культурной жизни Советского Союза, теперь командуют, вещают, несут околесицу на всех телеканалах и во всех СМИ, которые занимаются заработком бабла. Нелепо чинить грязное и рваное бельё с чужого плеча,и пытаться натянуть его на свои плечи, и ждать ,что это может украсить унылое существование на задворках истории. Раньше были в авангарде, а теперь в обносках запада.

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