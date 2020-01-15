Сталин о тайной войне против нас

...быть приурочен к началу войныпротив Советского Союза.«Для ...сообщил Казакову о существовании тайного заговора против советского правительства. Такие..., включал имена советских вождей: Сталина, Ворошилова, Кирова, Менжинского, ... слово Горького у нас в стране и ...
...подавляющего большинства населения геополитика остается тайной за семью печатями, которую никто...лживой голливудской улыбкой и — готовить противнас перевороты, войны, смуты. Что мы можем...на примере одного донецкого вуза Сталин и наше бессознательное Русское ...
...тайный авангард германского верховного командования уже развернул свое наступление против...власти, если у нас не будут подготовлены ...Он означает войну в ближайшей перспективе, войну неизбежную, тем... — это вопрос о Сталине.Сталина нужно физически уничтожить. Он...
...-262 знаю, но возражаю против запуска его у нас в серию, потому..., в результате которого в годы войны (слова Сталина) «фронт получал недоброкачественные самолеты... неоднократно указывает на такую завесу тайны. Есть также пока малоизвестные документы...
...войны. Во все времена многое зависит от руководства страны. Сталин...война». В работу были вовлечены не только государственные тайные ...Ливан – взгляд из России Нас услышали: предмет «Астрономия» ... в свете информационной войныпротив России Читай больше Источник...
... то у нас рассказы о «сталинской агрессии против маленькой миролюбивой Финляндии... Никита Хрущев фактически обвинит Иосифа Сталина в провокации (утверждая, что...для России, Яковлев Евгений НиколаевичТайная Войнапротив Советской России, Сейерс МайклОткровение ...
Общество изобилия порождает и изобилие свободного времени, которое хоть, по идее, и предоставляет возможность для осмысленной организации жизни, в действительности же лишь ещё сильнее способствует проявлению экзистенциального вакуума.
Тайную войну против СССР-России на фронте культуры – никто не отменял со времен Сталина. Она продолжается и сейчас, но мы – только в обороне…
Ты в обороне?
И что обороняешь?
А вот ” Маша и Медведь” покоряют ПЛАНЕТУ.
Борьба была всегда, Но когда Хрущёв выдвинул лозунг -Догоним и перегоним США по жрачке, идеологический посыл в народ стал меняться. Тут где-то рассказывали историю о том, что на одном из хоккейных матчей, иностранцы стали выбрасывать на лёд жвачку, чем вызвали безобразную сцену, когда все бросились подбирать эту жвачку.
С этого момента можно считать что политика ревизионизма победила в душах самой незащищённой части населения, в детях. Тогда погибло 21 человек, из них 13 было меньше 16 лет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Давка_в_«Сокольниках»
С тех пор мы в перманентной обороне в идеологии. Ничего не меняется и сейчас, с одним добавлением: те которых бы не доустили даже на задворки в культурной жизни Советского Союза, теперь командуют, вещают, несут околесицу на всех телеканалах и во всех СМИ, которые занимаются заработком бабла. Нелепо чинить грязное и рваное бельё с чужого плеча,и пытаться натянуть его на свои плечи, и ждать ,что это может украсить унылое существование на задворках истории. Раньше были в авангарде, а теперь в обносках запада.