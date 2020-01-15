Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

Правительство Медведева все

16:55. 15 января 2020 295 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Правительство Медведева в полном составе ушло в отставку.
Путин предложил Медведеву должность зам.главы Совета Безопасности РФ.
Несколько ранее были анонсированы изменения в Конституцию РФ через референдум.
До формирования нового правительства, правительство Медведева будет исполнять свои обязанности.



Контуры изменений структуры исполнительной власти очевидно станут понятны, когда будут озвучены изменения в Конституцию.

PS. А теперь викторина – угадай, кто будет премьер-министром?! А может быть и не только премьер-министром…
Собянин, Кудрин, Шувалов, малоизвестная широкой общественности фигура…

PS2. В ЦИК заявили, что референдум об изменении Конституции возможно и не потребуется. Поправки просто утвердят, а народ проинформируют через "обсуждения".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5569118.html

Метки: медведев, Путин, Россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Правительство Медведева: плохая работа — хорошая отставка
...от проведения Медведевым либерального курса в экономике. Итогом всей этой ...должна привести к сохранению правительства Медведева, сохранению Медведева в качестве премьер-министра... состоянии, когда его практически все подзабыли. Запад получает возможность ...
Михаил Делягин: Правительство Медведева загоняет Путина в налоговый капкан
... в России!И при этом все без исключения нефтеперерабатывающие заводы России... была согласована с налоговым маневром правительства Медведева. В результате независимые производители (обеспечивающие...
Правительству Медведева следует понять: Российская Федерация – это не бизнес-структура
... все это одного поля ядовитые ягоды антисоциальных экспериментов правительства Медведева..., полностью игнорируется. Правительству Медведева следует понять простую вещь... последствиям для государства. Правительству Медведева следует понять: Российская ...
О неадекватности целей и предложений правительства Медведева
... «неадекватности целей и предложений правительства Медведева» Политический деятель Николай Стариков ...Удивлены неадекватностью целей и предложений правительства Медведева? А вот вам и ... утверждает Медведев, но, по всей видимости, Николай Стариков не согласен...
Политика импортозамещения – ещё один провал правительства Медведева
...и ногам банками и кредитами. Все помнят, как Альфа-банк .... Мобилизационная экономика – это когда все заточено на укрепление обороноспособности государства...решают всё. Программа импортозамещения провалена правительством Медведева. И этот провал окончательно ...
Пресс-конференция Дмитрия Медведева — развлекательное ток-шоу вместо делового разговора
... очевидным отсутствие методологических подходов правительства Медведева по развитию страны.Доходы ...сигнал для государства и правительства.Мы все эти процессы видим. Работа...труду». Вы уверены, что все российские долларовые миллиардеры способнее, талантливее...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 7724 3264
    BlackCat 15 января 2020 в 17:39

    Ожидаемо. Вот оно то, что ждали наши Серые. Пришло время.

    Ответить
       
  • 2580 2164
    Женечка 15 января 2020 в 18:13

    Правильно. Время пришло. Быт устроен, детки или разъехались или пристроены. Можно и на заслуженный отдых. А то ведь даже спать приходилось урывками… На заседаниях.

    Ответить
    2
  • 1390 980
    Игорь 15 января 2020 в 18:53

    Правительства Медведева не могло уйти в отставку, его и не было, Медведев ничего не решал, только спал урывками и выполнял распоряжения как получится. Потом нагоняй, потом дальше, теперь отставка, смена конституции а что была конституция… Не заметно, всё шло по течению и дальше туда же плывёт. Но самый смех – толкнул самую крутую речь в жизни, ну всё, тогда пик карьеры. Добиться максимального суверинета России… Тогда нужно добавить от кого добиваться хотят суверинета.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)