Правительство Медведева все

Правительство Медведева в полном составе ушло в отставку.Путин предложил Медведеву должность зам.главы Совета Безопасности РФ.Несколько ранее были анонсированы изменения в Конституцию РФ через референдум.До формирования нового правительства, правительство Медведева будет исполнять свои обязанности.Контуры изменений структуры исполнительной власти очевидно станут понятны, когда будут озвучены изменения в Конституцию.PS. А теперь викторина – угадай, кто будет премьер-министром?! А может быть и не только премьер-министром…Собянин, Кудрин, Шувалов, малоизвестная широкой общественности фигура…PS2. В ЦИК заявили, что референдум об изменении Конституции возможно и не потребуется. Поправки просто утвердят, а народ проинформируют через "обсуждения".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5569118.html