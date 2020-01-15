Правительство Медведева все
16:55. 15 января 2020 295 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Правительство Медведева в полном составе ушло в отставку.
Путин предложил Медведеву должность зам.главы Совета Безопасности РФ.
Несколько ранее были анонсированы изменения в Конституцию РФ через референдум.
До формирования нового правительства, правительство Медведева будет исполнять свои обязанности.
Контуры изменений структуры исполнительной власти очевидно станут понятны, когда будут озвучены изменения в Конституцию.
PS. А теперь викторина – угадай, кто будет премьер-министром?! А может быть и не только премьер-министром…
Собянин, Кудрин, Шувалов, малоизвестная широкой общественности фигура…
PS2. В ЦИК заявили, что референдум об изменении Конституции возможно и не потребуется. Поправки просто утвердят, а народ проинформируют через "обсуждения".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5569118.html
Ожидаемо. Вот оно то, что ждали наши Серые. Пришло время.
Правильно. Время пришло. Быт устроен, детки или разъехались или пристроены. Можно и на заслуженный отдых. А то ведь даже спать приходилось урывками… На заседаниях.
Правительства Медведева не могло уйти в отставку, его и не было, Медведев ничего не решал, только спал урывками и выполнял распоряжения как получится. Потом нагоняй, потом дальше, теперь отставка, смена конституции а что была конституция… Не заметно, всё шло по течению и дальше туда же плывёт. Но самый смех – толкнул самую крутую речь в жизни, ну всё, тогда пик карьеры. Добиться максимального суверинета России… Тогда нужно добавить от кого добиваться хотят суверинета.