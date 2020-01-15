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Пара слов о ярчайшем выступлении Президента

17:32. 15 января 2020 412 просмотров 5 коммент. Опубликовал:
Совершенно потрясающая речь Президента! Похоже, что к концу срока своего правления в этой должности, Путин исполнит историческую миссию, которую и сам возложил на себя: обретение Россией максимально возможного уровня суверенитета.

Такие несвободные страны, как Германия, Франция, уже не говоря о прочих русофобских евромоськах, – просто отдыхают.

И надо было видеть среди публики рыла некоторых властных вурдалаков, когда Владимир Владимирович озвучивал предложение о недопустимости занимать высшие государственные должности тем лицам, которые имеют или даже имели ранее не только второе гражданство, но даже и вид на жительство!

А приоритет российской конституции над законами международных организаций – это прямой вызов, причём мощный, всему либеральному Западу. И сказано это было после напоминания западным „партнёрам” о том, что сегодня Россия уже не догоняющая страна в области вооружения: Россия в этой области – мировой лидер!

И будет лидером не только в ВПК, но и в науке, в технологиях. Этому способствуют предложенные меры как относительно увеличения выплат семьям с детьми, как повышение оплаты труда главному школьному воспитателю – классному руководителю, как расширение различных научных, инженерных центров детского творчества, как продолжение и расширение конкурсов на отбор талантливой молодёжи, как стремление мощнее развивать периферийный университеты – так и тиражирование самого опыта ВПК, совершившего безпрецендентный рывок в научную и технологическую высь в условиях вражеского либерального окружения.

Сегодняшнее выступление Путина, пожалуй, наиболее сильное, наиболее значащее и содержательное, наиболее конкретизированное и амбициозное. Если говорить об амбициях России – Великой страны Великого народа!

P.S. Обратите внимание на выбор даты Послания: 15.01.2020 года. 1 + 5 + 1 + 2 + 2 = 11. Знак того, что заявленное Президентом не пустое времяпрепровождение, а имеет глобальный уровень значимости и решимости. Т.е. Россия проводит собственную глобальную политику.


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4838168.html

Метки: 11, впк, глобализация, дети, закон, наука, политика, президент, Путин, Россия, технологии, управление, школа

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