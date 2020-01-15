Пара слов о ярчайшем выступлении Президента
17:32. 15 января 2020 412 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Совершенно потрясающая речь Президента! Похоже, что к концу срока своего правления в этой должности, Путин исполнит историческую миссию, которую и сам возложил на себя: обретение Россией максимально возможного уровня суверенитета.
Такие несвободные страны, как Германия, Франция, уже не говоря о прочих русофобских евромоськах, – просто отдыхают.
И надо было видеть среди публики рыла некоторых властных вурдалаков, когда Владимир Владимирович озвучивал предложение о недопустимости занимать высшие государственные должности тем лицам, которые имеют или даже имели ранее не только второе гражданство, но даже и вид на жительство!
А приоритет российской конституции над законами международных организаций – это прямой вызов, причём мощный, всему либеральному Западу. И сказано это было после напоминания западным „партнёрам” о том, что сегодня Россия уже не догоняющая страна в области вооружения: Россия в этой области – мировой лидер!
И будет лидером не только в ВПК, но и в науке, в технологиях. Этому способствуют предложенные меры как относительно увеличения выплат семьям с детьми, как повышение оплаты труда главному школьному воспитателю – классному руководителю, как расширение различных научных, инженерных центров детского творчества, как продолжение и расширение конкурсов на отбор талантливой молодёжи, как стремление мощнее развивать периферийный университеты – так и тиражирование самого опыта ВПК, совершившего безпрецендентный рывок в научную и технологическую высь в условиях вражеского либерального окружения.
Такие несвободные страны, как Германия, Франция, уже не говоря о прочих русофобских евромоськах, – просто отдыхают.
И надо было видеть среди публики рыла некоторых властных вурдалаков, когда Владимир Владимирович озвучивал предложение о недопустимости занимать высшие государственные должности тем лицам, которые имеют или даже имели ранее не только второе гражданство, но даже и вид на жительство!
А приоритет российской конституции над законами международных организаций – это прямой вызов, причём мощный, всему либеральному Западу. И сказано это было после напоминания западным „партнёрам” о том, что сегодня Россия уже не догоняющая страна в области вооружения: Россия в этой области – мировой лидер!
И будет лидером не только в ВПК, но и в науке, в технологиях. Этому способствуют предложенные меры как относительно увеличения выплат семьям с детьми, как повышение оплаты труда главному школьному воспитателю – классному руководителю, как расширение различных научных, инженерных центров детского творчества, как продолжение и расширение конкурсов на отбор талантливой молодёжи, как стремление мощнее развивать периферийный университеты – так и тиражирование самого опыта ВПК, совершившего безпрецендентный рывок в научную и технологическую высь в условиях вражеского либерального окружения.
Сегодняшнее выступление Путина, пожалуй, наиболее сильное, наиболее значащее и содержательное, наиболее конкретизированное и амбициозное. Если говорить об амбициях России – Великой страны Великого народа!
P.S. Обратите внимание на выбор даты Послания: 15.01.2020 года. 1 + 5 + 1 + 2 + 2 = 11. Знак того, что заявленное Президентом не пустое времяпрепровождение, а имеет глобальный уровень значимости и решимости. Т.е. Россия проводит собственную глобальную политику.
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На сайте об этом говорили х/з когда, и не только. Услышал вовремя ? Или своевременный “перехват” ?
Что говорили?
что 1 + 5 + 1 + 2 + 2 = 11
Весомо.
Говорите дальше ))
Говорили о том , что в России Конституция РФ не декларирует суверенитет страны. А 1 + 5 + 1 + 2 + 2 = 11 = 1 + 1 = 2 = Женское начало.)
Суверенитет декларирует Шойгу.
А крнституцией от врагов не отмашешься ))
Грубая лесть глубже проникает. Это же надо так написать. Статья звучит как новый гимн России. Только подобное я где то читал. Бедность это богатство. Война это мир. Потрясающая речь вместо потрясающей реальности.