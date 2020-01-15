Пара слов о ярчайшем выступлении Президента

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Сегодняшнее выступление Путина, пожалуй, наиболее сильное, наиболее значащее и содержательное, наиболее конкретизированное и амбициозное. Если говорить об амбициях России – Великой страны Великого народа!P.S. Обратите внимание на выбор даты Послания: 15.01.2020 года. 1 + 5 + 1 + 2 + 2 = 11. Знак того, что заявленное Президентом не пустое времяпрепровождение, а имеет глобальный уровень значимости и решимости. Т.е. Россия проводит собственную глобальную политику.