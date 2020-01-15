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Dzintars все

09:46. 15 января 2020 198 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Крах Dzintars: производство остановлено, магазины распродают остатки продукции

Большинство магазинов латвийского производителя косметики Dzintars уже закрыты, производство не работает, в конце 2019 года прекратились поставки продукции в розничные сети, а магазины распродают оставшиеся запасы продуктов Dzintars.

Администратор неплатежеспособности Dzintars Янис Берзиньш рассказал порталу Delfi.lv, что последний производственный цикл на Dzintars завершился в ноябре 2019 года, когда предприятие было признано неплатежеспособным. "Производство на предприятии возобновлять не планируется", – отметил Берзиньш.

Продукцию Dzintars пока еще можно купить в супермаркетах розничных сетей и в трех фирменных магазинах в Риге: на ул. Кр.Барона, 78, на ул. Аудею, 9 и на ул. Малу, 30. Эти магазины будут закрыты после завершения распродажи оставшихся товаров.

Договоры с супермаркетами расторгнуты
Розничная сеть Maxima 18 декабря получила информацию о расторжении договора от администратора Dzintars, сообщила представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

Сейчас продукты Dzintars в супермаркетах Maxima доступны в ограниченном объеме, а новых поставок не планируется, поскольку договор с поставщиком был расторгнут. "Мы не получили от предприятия информации о дальнейших планах", – пояснила Лиене Дупате-Угуле.

Представитель Rimi Latvija Регина Икала рассказала, что пока в магазинах Rimi еще можно приобрести продукцию Dzintars. "В Rimi продается доступная на складе продукция, новые поставки производитель не осуществляет", – пояснила она.

Продолжается процесс неплатежеспособности

В настоящий момент идет процесс, оговоренный в законе о неплатежеспособности. По словам Берзиньша, 13 января кредиторам отправлен план продажи имущества, выявлены активы и т. д. Теперь у кредиторов есть 15 дней для того, чтобы отреагировать. Следующий шаг может быть предпринят в конце января или начале февраля текущего года.

Накануне в СМИ появилась информация, что Герчиков заключил со своей супругой Верой брачный договор. Пара вступила в официальные отношения в 1971 году.

В публичном пространстве также циркулируют разговоры о будущем предприятии, например, о том, что продукцию фабрики в будущем будут продавать уже другая компания. В пользу этой версии говорит тот факт, что в конце октября Герчиков зарегистрировал новое предприятие Dzintars Beauty.

Напомним, оборот Dzintars за 2017 год составил 6,284 млн евро, убытки – 1,766 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv. Годовой отчет за 2018 год пока не подан.

Общая сумма налоговых долгов Dzintars в декабре прошлого года составляла 8,8 млн евро, свидетельствует информация Crediweb.lv, хотя первоначально в плане правовой защите речь шла о долге в 3,5 млн евро.

План правовой защиты был утвержден Судом Земгальского предместья Риги еще 17 октября 2016 года. Тогда представители предприятия пояснил, что два экономических кризиса (в 2008 и 2014 года) привели к снижению традиционных рынков сбыта Dzintars, падению продаж и нехватки оборотных средств, а как следствие — накоплению долговых обязательств.

https://rus.delfi.lv/biznes/bnews/krah-dzintars-proizvodstvo-ostanovleno-magaziny-rasprodayut-ostatki-produkcii.d?id=51795787 – цинк



Теперь одни шпроты  да бальзам остались. Все остальное эффективно уничтожили.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5568080.html

Метки: капитализм, Латвия, прибалтика, русофобия, эффективные собственники

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2570 2154
    Женечка 15 января 2020 в 12:26

    Записывайте по каким брендам можно ещё статьи писать: Кодак, ДжиЭм, Крайслер, Акай, Полароид, Нокия, Пан Американ и даже спонсор кремлёвских курантов Оливетти.
    Зато у нас все ровно. Бизнес процветает.

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