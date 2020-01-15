“Американцам даже не снилось”

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков подчеркнул, что Су-57 уже запущен в производство, а американские заявления о недостаточности проведенных испытаний являются безосновательными.

"Автор NI вообще не в курсе, как в России военная техника запускается в серийное производство. А Су-57 уже запущен в производство. Их будет закуплено 76 единиц – все они будут поставлены российским ВКС. Прежде чем получить литеру "О1", это так называемая литера, допускающая изделие в серийное производство, самолет проходит ряд серьезных испытаний. По какой программе военной приемки, государственных испытаний, войсковой эксплуатации наши вооружения допускаются к производству, американской технике даже и не снилось", – рассказал Леонков порталу Baltnews.

Ранее американское издание The National Interest раскритиковало российский истребитель Су-57, назвав его "не готовым к полномасштабной войне против высокотехнологичного противника". Кроме того, заявляется, что самолет якобы не поступил в серийное производство. Также автор материала отмечает, что Россия практически не проводила испытаний оружия Су-57, а сам самолет "был и остается прототипом истребителя".

"Если бы американский F-35, которым США так гордятся, попал бы на российскую военную приемку, он бы ее не прошел", – подчеркнул Алексей Леонков.

"Дело в том, что F-35 поступает в войска только с 50-процентной боевой готовностью, то есть до ума их еще доводят войска, исправляя многочисленные неисправности, и готовят их до состояния хотя бы летной годности, а затем только боевой. Это длительный процесс обработки напильником, я бы это так назвал", – добавил военный аналитик.

Леонков напомнил, что американские эксперты то хвалят, то, наоборот, критикуют российские самолеты, поскольку сами США не могут создать подобную боевую технику.

"Либо нужно чем-то восторгаться и пугать обывателей, чтобы они, испугавшись, не воспрепятствовали такому раздутому военному бюджету. Напугали – деньги выбили. А если люди скажут, что, мол, почему ваш самолет такой плохой, обывателю скажут, что у русских он тоже плохой, а мы деньги у вас выбили, и мы все построили, наша техника самая лучшая и так далее", – заключил эксперт.