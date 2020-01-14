Заметки на полях: „Файненшиал тайм – аут”
20:14. 14 января 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Financial Times по-своему описывает внутрироссийские процессы преобразования: “Российские олигархи скоро должны решить, как передавать свои империи”.
Financial Times живёт мире иллюзий, где рост зелёной макулатуры двигает торговлю, а законы "свободного" рынка (свободного от тех, кого назначили в вассалы) незыблемы. Но "вассалы" уже не вассалы, доллар уже не доллар, и впереди – перестройка мировой экономической системы в сторону сталинской экономики.
FT только остаётся срабатывать как механический будильник от затянутой раз от раза пружины, пока за каждое слово не заставят платить золотом, и рупоры пропаганды останутся без довольствия. Война при отсутствии зелёной бумаги, в том числе информационная, станет очень дорогим занятием.
Что касается олигархата, то по сути процесс находится в положении “Наигрались дети и хватит”. Пришли взрослые “дяди”. “Дядям”, конечно, лучше всего не менять эту алгоритмику детского сада, но среда давит, “царевна” просыпается, а в мире все ждут “ревизора” (“антихриста для Запада”). Задача – предстать с человеческим лицом перед всеосвещающей эпохой и как бы надёжно спрятать концы.
С России-то спрос невелик, она выживает из поколения в поколение, и для неё методы выживания не меняются тысячелетиями, когда Запад и Восток видят только то, что она им показывает, и не видят то, что есть на самом деле. “Умом Россию не понять” – как раз из этой темы. Поэтому можно смело предполагать, что олигархат – это агенты с фамилиями, у них своя легенда, которую надо поддерживать.
И вопрос сегодня для олигархата на самом деле стоит не в том, как передать по наследству. Наследники (также указано в статье) не хотят отцовского копошения. Вопрос в том, как бы за средства приватизации отвечать не пришлось, причём не в России, а в США и Лондоне. Посему, чтоб отмыться от “украденного” есть два пути.
FT только остаётся срабатывать как механический будильник от затянутой раз от раза пружины, пока за каждое слово не заставят платить золотом, и рупоры пропаганды останутся без довольствия. Война при отсутствии зелёной бумаги, в том числе информационная, станет очень дорогим занятием.
Что касается олигархата, то по сути процесс находится в положении “Наигрались дети и хватит”. Пришли взрослые “дяди”. “Дядям”, конечно, лучше всего не менять эту алгоритмику детского сада, но среда давит, “царевна” просыпается, а в мире все ждут “ревизора” (“антихриста для Запада”). Задача – предстать с человеческим лицом перед всеосвещающей эпохой и как бы надёжно спрятать концы.
С России-то спрос невелик, она выживает из поколения в поколение, и для неё методы выживания не меняются тысячелетиями, когда Запад и Восток видят только то, что она им показывает, и не видят то, что есть на самом деле. “Умом Россию не понять” – как раз из этой темы. Поэтому можно смело предполагать, что олигархат – это агенты с фамилиями, у них своя легенда, которую надо поддерживать.
И вопрос сегодня для олигархата на самом деле стоит не в том, как передать по наследству. Наследники (также указано в статье) не хотят отцовского копошения. Вопрос в том, как бы за средства приватизации отвечать не пришлось, причём не в России, а в США и Лондоне. Посему, чтоб отмыться от “украденного” есть два пути.
Первый: отдать материю в лучшем состоянии, чем взял, да ещё доказать бывшим владельцам ваучеров, что взял для того, чтобы улучшить, т.е. провести ряд мер, после которых люди поверят в ваше мессианство. По сути это означает – вернуть людям назад достояние, воздвигнутое предками, да ещё так, чтобы никто не усомнился в правильности развала СССР.
А для этого нужно объяснить многоходовочку, в которой проявились и троцкисты с конвергенцией по-троцкистки – с потерей управления, и либерал-буржуины с желанием всю собственность передать банкстерам.
После перехвата власти у либерал-буржуинов (спасибо Борису за загогулину), снова нанайская национальная забава между троцкистами и либерал-буржуинами и т.д., пока США и Россия не вернутся к договорённостям Сталина и Рузвельта. А это требует усилий и готовности с обеих сторон.
Второй путь: бежать с награбленным на “Дикий Запад” и молиться, чтобы не обобрали по дороге. Ну это в том случае, если олигархи заигрались в олигархов и уверовали, что это только их талант создал промышленно\финансовые империи. «Нам дали временно подержать», - слова Рубена Варданяна о частной собственности, грязных деньгах и наследии.
А если всё-таки взглянуть на человечество с уровня поВыше, то задача и для “элит”, и для “быдла” стоит общая – выжить в новых условиях нестабильности и не дать цивилизации самонавернуться. Эти условия нестабильности не легче тех условий нестабильности, что были столетие назад.
При таком замаячевшем на горизонте конце времён “дяди” хорошо осознают, что требуется подключать к участию в спасении всю команду – коллективный интеллект всего человечества. Это одно из условий прохождения в будущее. Отсюда и появление технологий связи.
Условия для каждого таковы: требуется овладеть навыками добывания и реализации в практике жизни того, что Истинно. По-русски это называется “смекалка”.
А как пробудить к творческому труду большую часть человечества? Только через создание условий для проявления творческого труда большинства – снижения до нуля экономического давления. Условия, при которых человеку ничего не остаётся, кроме как заниматься развитием, всё остальное – продолжение рода, жильё, питание, одежда, трансфер – всё является необходимым, но не требующим от человека экономических усилий для обретения и содержания.
Бытует такое мнение, что Сталин опередил свою эпоху на сто лет. Но это не Сталин опередил, а эпоха опаздывает, т.к. он загодя выстраивал суперсистему, адекватную вызовам сегодняшнего дня.
И нам, чтобы прийти к вышеописанному жизнеукладу для творца, остаётся вернуться (ещё вчера) и продолжить дело снижения цен, начатое в 1947-м году, как первый шаг на пути к высвобождению времени для творческого труда и развития народа. За 70 лет, если перестроиться на рельсы сталинской экономики, цены на товары и продукты упадут во много раз, ибо цели экономики поменяются.
Если цель в ростовщической системе – это потребление и отсос прибыли, то цель в экономике для развития, а следовательно и спасения человечества – это сам человек, удовлетворение его потребностей, обеспечение человека всем необходимым для реализации своего творческого и генетического потенциала.
Для Русской цивилизации такой подход к человеку есть огромное благо, ибо наша цивилизация – это культура творческого уклада, когда свободное время не щадит бездельника, но пробуждает все творческие эволюционные силы. За ними пробудятся все остальные: своё предназначение почувствуют и воины, и пахари.
И чем раньше начать процесс возврата к сталинской экономике, тем лучше для самих “элитариев” – все в одной лодке. Можно с уверенностью сказать, что реализация вышеуказанной цели подарит всенародное прощение вчерашним олигархам. Конечно, большинство из них люди лавочные и будут торговаться до последнего, пытаясь откупиться от народа подешевле, но это лишь очередная глупость лавочника, в текущих условиях – самоубийственная1.
Отказ от старой системы мы испытывали в конце 80-х и 90-х годах. Система СССР меняла концепцию развития на концепцию развития США. Сегодня масштабы преобразований уже глобальные, альтернативы в виде “Штатов” нет. Но можно попробовать предсказать, опираясь на преобразования, которые происходили в 90-х годах.
Один из критериев послесталинского СССР – это культ потребления и искусственный дефицит, разгоняющий ажиотаж. Люди копили предметы быта, которые сегодня годятся разве что для украшения кафе в стиле “ретро-СССР”. В текущее время мы живём в отсутствии дефицита на товары народного потребления, у нас профицит.
А в чём у нас дефицит сегодня? Какой дефицит мы можем назвать искусственным созданным?
Недвижимость. Земля. Трансфер. Качественные продукты питания. Хорошее образование…
Можно смело предсказывать, что после удаление из мировой экономики ничем не обеспеченных денег и перехода на управление экономикой на основе цифровых технологий (от 4-го приоритета ОСУ на 3-й), доступность перечисленного увеличится в разы. Вылезет на поверхность понимание прейскуранта цен в экономике, который и есть ошибка управления.
Вопрос будет в другом: Как и кто готов приводить форму в состояние развития, а не в состояние деградации? Где творческая мысль, труд, сами носители, готовые преобразить форму? Возможно и поэтому власть пытается вдохнуть жизнь в НКО.
Сегодня люди, нахапавшие в 90-е, не знают, что делать с нахапанным, кому отдать хотя бы на баланс, независимо от целей и качества использования. Скоро станет невозможно переформатировать собственность для поднятия своего статуса в обществе, как ранее – через прибыль. Инвестиционный банковский инструмент перестанет закапывать деньги в недвижимость.
Материальная собственность становится невыгодной обузой, как и сама индивидуальная собственность; институт частной собственности подходит к своему оправданному концу через попытки наложить лапы на интеллектуальную (информационную) собственность.
Только творческий труд способен вывести человека в уважаемые люди, только качественные навыки работы с информацией. Навыки работы с потребительской материей опустятся на низкий уровень, нечто похожее сегодня можно увидеть на рынке барахолки.
Ещё один главный дефицит, который следующая формация не даст, а только послужит катализатором приобретения и накопления – это Любовь. Всё может предложить государственная система, кроме Человеческого отношения друг к другу. Гармония – это то, что человек не может переложить на что-то или кого-то.
Именно воспитание в Любви каждого отдельного человека и человечества в целом даст фору в развитии общих систем – культуры в целом.
Качественное содержание может родить только человек, выросший в среде активных, мыслящих с Любовью людей. Материя и Мысль должны жить в гармонии Любви, ибо это катализатор всего развития. Без Любви – лишь попытки имитации, приводящие к томлению духа и к суете перед поражением.
Если цель – это выстраивание созидательной экономики, т.е. экономики на службе у творца\созидателя, то это запрос на передовую культуру. Ибо он – творец/созидатель будет опираться на Любовь к делу, к людям, к реальности в целом.
Насколько далеки Financial Times от целей развития человечества, от народа, можно понять из самОй их статьи. Но в чём с ними не поспоришь, так это в том что "Грядущий переход для них будет критическим”.
При таком замаячевшем на горизонте конце времён “дяди” хорошо осознают, что требуется подключать к участию в спасении всю команду – коллективный интеллект всего человечества. Это одно из условий прохождения в будущее. Отсюда и появление технологий связи.
Условия для каждого таковы: требуется овладеть навыками добывания и реализации в практике жизни того, что Истинно. По-русски это называется “смекалка”.
А как пробудить к творческому труду большую часть человечества? Только через создание условий для проявления творческого труда большинства – снижения до нуля экономического давления. Условия, при которых человеку ничего не остаётся, кроме как заниматься развитием, всё остальное – продолжение рода, жильё, питание, одежда, трансфер – всё является необходимым, но не требующим от человека экономических усилий для обретения и содержания.
Бытует такое мнение, что Сталин опередил свою эпоху на сто лет. Но это не Сталин опередил, а эпоха опаздывает, т.к. он загодя выстраивал суперсистему, адекватную вызовам сегодняшнего дня.
И нам, чтобы прийти к вышеописанному жизнеукладу для творца, остаётся вернуться (ещё вчера) и продолжить дело снижения цен, начатое в 1947-м году, как первый шаг на пути к высвобождению времени для творческого труда и развития народа. За 70 лет, если перестроиться на рельсы сталинской экономики, цены на товары и продукты упадут во много раз, ибо цели экономики поменяются.
Если цель в ростовщической системе – это потребление и отсос прибыли, то цель в экономике для развития, а следовательно и спасения человечества – это сам человек, удовлетворение его потребностей, обеспечение человека всем необходимым для реализации своего творческого и генетического потенциала.
Для Русской цивилизации такой подход к человеку есть огромное благо, ибо наша цивилизация – это культура творческого уклада, когда свободное время не щадит бездельника, но пробуждает все творческие эволюционные силы. За ними пробудятся все остальные: своё предназначение почувствуют и воины, и пахари.
И чем раньше начать процесс возврата к сталинской экономике, тем лучше для самих “элитариев” – все в одной лодке. Можно с уверенностью сказать, что реализация вышеуказанной цели подарит всенародное прощение вчерашним олигархам. Конечно, большинство из них люди лавочные и будут торговаться до последнего, пытаясь откупиться от народа подешевле, но это лишь очередная глупость лавочника, в текущих условиях – самоубийственная1.
Отказ от старой системы мы испытывали в конце 80-х и 90-х годах. Система СССР меняла концепцию развития на концепцию развития США. Сегодня масштабы преобразований уже глобальные, альтернативы в виде “Штатов” нет. Но можно попробовать предсказать, опираясь на преобразования, которые происходили в 90-х годах.
Один из критериев послесталинского СССР – это культ потребления и искусственный дефицит, разгоняющий ажиотаж. Люди копили предметы быта, которые сегодня годятся разве что для украшения кафе в стиле “ретро-СССР”. В текущее время мы живём в отсутствии дефицита на товары народного потребления, у нас профицит.
А в чём у нас дефицит сегодня? Какой дефицит мы можем назвать искусственным созданным?
Недвижимость. Земля. Трансфер. Качественные продукты питания. Хорошее образование…
Можно смело предсказывать, что после удаление из мировой экономики ничем не обеспеченных денег и перехода на управление экономикой на основе цифровых технологий (от 4-го приоритета ОСУ на 3-й), доступность перечисленного увеличится в разы. Вылезет на поверхность понимание прейскуранта цен в экономике, который и есть ошибка управления.
Вопрос будет в другом: Как и кто готов приводить форму в состояние развития, а не в состояние деградации? Где творческая мысль, труд, сами носители, готовые преобразить форму? Возможно и поэтому власть пытается вдохнуть жизнь в НКО.
Сегодня люди, нахапавшие в 90-е, не знают, что делать с нахапанным, кому отдать хотя бы на баланс, независимо от целей и качества использования. Скоро станет невозможно переформатировать собственность для поднятия своего статуса в обществе, как ранее – через прибыль. Инвестиционный банковский инструмент перестанет закапывать деньги в недвижимость.
Материальная собственность становится невыгодной обузой, как и сама индивидуальная собственность; институт частной собственности подходит к своему оправданному концу через попытки наложить лапы на интеллектуальную (информационную) собственность.
Только творческий труд способен вывести человека в уважаемые люди, только качественные навыки работы с информацией. Навыки работы с потребительской материей опустятся на низкий уровень, нечто похожее сегодня можно увидеть на рынке барахолки.
Ещё один главный дефицит, который следующая формация не даст, а только послужит катализатором приобретения и накопления – это Любовь. Всё может предложить государственная система, кроме Человеческого отношения друг к другу. Гармония – это то, что человек не может переложить на что-то или кого-то.
Именно воспитание в Любви каждого отдельного человека и человечества в целом даст фору в развитии общих систем – культуры в целом.
Качественное содержание может родить только человек, выросший в среде активных, мыслящих с Любовью людей. Материя и Мысль должны жить в гармонии Любви, ибо это катализатор всего развития. Без Любви – лишь попытки имитации, приводящие к томлению духа и к суете перед поражением.
Если цель – это выстраивание созидательной экономики, т.е. экономики на службе у творца\созидателя, то это запрос на передовую культуру. Ибо он – творец/созидатель будет опираться на Любовь к делу, к людям, к реальности в целом.
Насколько далеки Financial Times от целей развития человечества, от народа, можно понять из самОй их статьи. Но в чём с ними не поспоришь, так это в том что "Грядущий переход для них будет критическим”.
„- Ребята, сегодня у нас с вами свободная тема. Рисуйте все кто что хочет.
Только тихо, хорошо? Всем всё понятно? Да.
Пожалуйста, можете приступать”.
Только тихо, хорошо? Всем всё понятно? Да.
Пожалуйста, можете приступать”.
________________________________________
________________________________________ ________
1 Ресурсы сосредоточатся в руках большевиков-сталинцев для того, чтобы использовать смерть мировой финансовой системы для взлёта и начала нового пути к Коммунизму/Соборности в их истинном понимании, а не в трактовке журналюг, сидящих на бумажной банкстерской игле. И это станет мировым трендом, ибо других прямых путей нет, этот – единственный.
Русская Ноосфера
***
Источник.
.