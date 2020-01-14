Заметки на полях: „Файненшиал тайм – аут”

Financial Times по-своему описывает внутрироссийские процессы преобразования: “Российские олигархи скоро должны решить, как передавать свои империи”.

по-своему описывает внутрироссийские процессы преобразования:

Financial Times живёт мире иллюзий, где рост зелёной макулатуры двигает торговлю, а законы "свободного" рынка (свободного от тех, кого назначили в вассалы) незыблемы. Но "вассалы" уже не вассалы, доллар уже не доллар, и впереди – перестройка мировой экономической системы в сторону сталинской экономики.



FT только остаётся срабатывать как механический будильник от затянутой раз от раза пружины, пока за каждое слово не заставят платить золотом, и рупоры пропаганды останутся без довольствия. Война при отсутствии зелёной бумаги, в том числе информационная, станет очень дорогим занятием.



Что касается олигархата, то по сути процесс находится в положении “Наигрались дети и хватит”. Пришли взрослые “дяди”. “Дядям”, конечно, лучше всего не менять эту алгоритмику детского сада, но среда давит, “царевна” просыпается, а в мире все ждут “ревизора” (“антихриста для Запада”). Задача – предстать с человеческим лицом перед всеосвещающей эпохой и как бы надёжно спрятать концы.



С России-то спрос невелик, она выживает из поколения в поколение, и для неё методы выживания не меняются тысячелетиями, когда Запад и Восток видят только то, что она им показывает, и не видят то, что есть на самом деле. “Умом Россию не понять” – как раз из этой темы. Поэтому можно смело предполагать, что олигархат – это агенты с фамилиями, у них своя легенда, которую надо поддерживать.



И вопрос сегодня для олигархата на самом деле стоит не в том, как передать по наследству. Наследники (также указано в статье) не хотят отцовского копошения. Вопрос в том, как бы за средства приватизации отвечать не пришлось, причём не в России, а в США и Лондоне. Посему, чтоб отмыться от “украденного” есть два пути.