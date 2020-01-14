Следующий шаг — убийство главы Пентагона?

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон признается террористической организацией, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Проект представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле 2019 года закону, в рамках которого запрещенной организацией было признано Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США. Теперь в число террористов включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации.

До этого проект был одобрен Советом стражей конституции Ирана — органом, который проверяет законопроекты на соответствие конституции страны и исламским нормам.

Меджлис проголосовал за признание Пентагона террористической организацией 7 января. Законопроект поддержали 228 депутатов из 238. Инициатива стала ответом на ракетный удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Иранский законопроект прокомментировал в телефонном интервью «Русской народной линии» писатель и историк, лидер общественного движения «Патриоты великого Отечества» Николай Викторович Стариков:

«Принятие закона должно быть обусловлено не только красотой фразы, но и возможностью его выполнить. Иначе законотворцы будут выглядеть несколько смешно. В качестве примера таких «юридических клоунов» приведу депутатов Украины, которые постоянно издают законы, связанные с Крымом и Донбассом. Ситуация между Пентагоном и Корпусом стражей исламской революции (КСИР) выглядит неоднозначно. Американцы не только признали КСИР террористической организацией, но и злодейски убили её руководителя. Если Иран вслед за признанием Пентагона террористической организацией ликвидирует его главу, тогда можно говорить о какой-то симметрии. А пока перед нам всего лишь факт информационной войны Ирана. Внутри страны – громкие аплодисменты, а по факту – ничего. Поэтому неважно, какие законы, а важно, может ли государство заставить исполнять закон тех, кто его собирается нарушить. Мне же представляется, что у Ирана не хватит ни возможностей, ни потенциала для того, чтобы вслед за признанием Пентагона террористической организацией поступить, как Трамп.»

Источник: https://nstarikov.ru/sledujushhij-shag-ubijstvo-glavy-pentagona-112315