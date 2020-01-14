Израиль хранит молчание о таинственном нефтепроводе Эйлат-Ашкелон.

За раскрытие информации грозит пятнадцать лет.

Комитет израильского Кнессета по внешней политике и обороне продлил еще на пять лет запрет на раскрытие какой-либо информации о работе предприятия, которое изначально создавалось для транспортировки нефти из Ирана в Израиль. Лица, разглашающие какие-либо данные о деятельности совместного предприятия Eilat-Ashkelon Pipeline Company (EAPC) или новой компании с таким же наименованием, могут быть привлечены к ответственности и лишены свободы на срок до пятнадцати лет, сообщает западная пресса.

Таинственный проект является результатом совместного соглашения, подписанного между Израилем и Ираном еще в 1968 году. Его целью было передать иранскую нефть в Средиземное море через территорию Израиля. Оба правительства создали совместное предприятие EAPC в качестве равных партнеров, после того как Египет заблокировал прохождение кораблей, направляющихся в Израиль через Суэцкий канал. Компания построила трубопровод, соединяющий порт Эйлат, в Красном море, с портом Ашкелон, в Средиземном море, в обход канала. Как сообщается, пропускная способность нефтепровода составляла до 400 тыс баррелей в сутки.

Саму работу компании попросил засекретить шах Ирана, и правительство Израиля издало распоряжение, поставившее информацию о компании, источниках ее финансирования, поставщиках и покупателях нефти под контроль военной цензуры.

Известно, что трубопровод должен был использоваться для снабжения Израиля нефтью, а также для гарантии экспорта иранской нефти в Европу. Однако тесные связи между двумя государствами были разрушены после революции 1979 года, когда была установлена Исламская республика, существующая до сих пор. После свержения шаха Израиль национализировал трубопровод. Тем не менее к этому времени в трубопровод уже было закачано 800 тыс т иранской нефти. В 2015 году швейцарский суд приговорил Израиль к выплате компенсации в размере 1,1 млрд долл за его закрытие в отношении Ирана. Израиль отказался выплачивать эту сумму.

С тех пор Тель-Авив делает все возможное, чтобы избежать выплаты компенсации Исламской Республике, подчеркивает французский портал TTU. Одно из таких решений – создание новой компании для управления трубопроводом, Europe Asia Pipeline Co. Израильские официальные лица надеются, что это изменение позволит им не быть вынужденными соблюдать финансовые обязательства перед Ираном. Впрочем, в последние годы компания и так спокойно диверсифицировала свою деятельность. Трубопровод был модернизирован, чтобы обеспечить обратный поток нефти, позволяя грузить нефть из Черного и Каспийского морей в Азию с терминала в Красном море.

Что примечательно, с 1979 года и до распада СССР в 1991 году трубопровод использовался и для поставок российской нефти из черноморского порта Новороссийск на НПЗ в бассейне Красного моря - на территории Эфиопии, Эритреи, Египта, Иордании и Судана, которые строились при участии СССР и были рассчитаны на нефть Urals.

У нефтепровода и сегодня есть свои перспективы, полагают эксперты. Он вполне мог бы соединиться с трубопроводом Баку-Джейхан для транзита каспийской нефти в направлении стран Юго-Восточной Азии. «Это, несомненно, гораздо более удобный путь между Средиземноморьем и Азией, чем транспортировка через Суэцкий канал, который не пропускает суда грузоподъемностью выше 130 тыс т, или перевозка нефти супертанкерами вокруг Африки», - не исключают аналитики рынка.

Тем не менее, некоторые эксперты сомневаются в том, что этот путь существенно пополнит нефтяную логистику. «Подсчитано - транзит российской нефти через этот нефтепровод может иметь смысл лишь для таких поставок, когда разница в стоимости нефти в Азии и Европе покрывает стоимость дополнительных транспортных услуг. Что бывает в период конфликтов в Персидском заливе», - резюмируют они.

Для Израиля модернизированный нефтепровод – хорошая возможность заработать на транзите, при условии урегулирования конфликтной ситуации с Ираном, считает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. «А для России и для российско-израильских отношений новый нефтепровод не несет серьезных рисков: Израиль не присоединился к антироссийским санкциям, и российские нефтегазовые компании активно используют израильские технологии в этой сфере», - напоминает он. Тем не менее, уже сегодня виден перевес в сторону Азербайджана, ввиду недостаточного развития российских портов на Каспии, признает эксперт. «Впрочем, некоторые российские нефтяные компании сегодня активно разрабатывает участки в Черном и Каспийском морях, так что есть вариант, что Россия сможет предложить Израилю интересный вариант и поставок, и транзита», - не исключает Андриевский.

Источник: http://www.ng.ru/economics/2018-01-15/100_eilat_ashkelon.html