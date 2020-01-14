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Глава Пентагона заявил, что решение о ликвидации Касема Сулеймани принималось на основе предположений

13:02. 14 января 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: 1tv.ru

У Вашингтона нет доказательств причастности Касема Сулеймани к подготовке каких-либо атак на американские посольства. Министр обороны США Марк Эспер в интервью CBS признался, что решение о ликвидации высокопоставленного иранского генерала принималось на основании предположений советников президента по нацбезопасности. Основной аргумент — Сулеймани мог организовать нападения на посольства, то есть в духе highly likely — «весьма вероятно, но не факт».

«Вы не могли бы прояснить, была ли какая-то конкретная угроза, о которой говорил президент США? » — спросила журналист.

«Ну, президент сказал, что считает вероятными нападения на ряд наших посольств. Я согласился с этой точкой зрения», — пояснил министр обороны США Марк Эспер.

«Вероятно могли быть нападения» — это звучит, скорее, как оценка, нежели реальные угроза на основе разведданных», — заметила ведущая.

«Президент не сказал, что угроза была реальной, он не представил конкретных доказательств. Все, что он сказал: он считает, что такие атаки могут быть», — уточнил глава Пентагона.

«Вы хотите сказать, что реальной угрозы не было? » — уточнила журналист.

«Я не видел каких-то конкретных угроз в отношении наших посольств», — заявил Марк Эспер.

И это речь идет о решении, которое в итоге всколыхнуло весь Ближневосточный регион.

Власти Ирана тем временем отвергли обвинения в замалчивании причин крушения украинского самолета. Власти узнали о том, что лайнер был случайно сбит системой ПВО лишь 10 января, за день до официального заявления. Об этом заявил представитель правительства Исламской республики. По его словам, данные предварительного расследования решено было обнародовать сразу, как только был получен доклад.

В Тегеране новость о причинах катастрофы вызвала протесты — чиновников заподозрили в сокрытии фактов. В толпе был замечен и британский посол в Иране. Власти обвинили его в подстрекательстве и действиях, не соответствующих статусу дипломатического работника. Акции теперь проходят у британского посольства — против иностранного вмешательства.


Обложка: Фото Thaier Al-Sudani / Reuters

Источник: https://nstarikov.ru/glava-pentagona-zajavil-chto-reshenie-o-likvidacii-kasema-sulejmani-prinimalos-na-osnove-predpolozhenij-112324

Метки: чит.клуб

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