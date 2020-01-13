Слово «бистро» — это искаженное русское «быстро»?

Магистр, младший научный сотрудник ИВИ РАН Валентина Пруцакова разоблачает миф, что слово «бистро» произошло от крика «Быстро, быстро!», которым русские казаки подгоняли парижских кабатчиков в 1814 году

Бистро — небольшое кафе с повседневной кухней, традиционно ассоциирую­щееся с Францией. Среди туристов распространено мнение, что привычное сегодня название появилось в период первой оккупации Франции, когда Париж впервые встретил русских казаков. Тех самых казаков, легенды о которых уже давно бродили по Европе. Тех самых казаков, которые, не отличаясь терпением, требуя выпивки, кричали вслед: «Быстро! Быстро!» На стене одного из ресторанов Монмартра «Мамаша Катрин» даже висит мемориальная доска, рассказывающая о том, как в 1814 году сюда зашли русские казаки и, не имея возможности тратить время в ожидании своего заказа, закричали: «Быстро! Быстро!» Сам ресторанчик, согласно официальной версии, появился в 1793 году на месте бывшей церкви Святого Петра.

Как бы ни радовала русский глаз эта легенда, она остается легендой. Согласно историческому словарю французского языка Le Petit Robert, слово bistro («бистро») появилось во французском языке не ранее 1884 года и связано с французским bistouille («скверный алкоголь, отрава»). Значение слова приведено в двух вариантах:

1. Marchand de vin tenant café. «Les prolétaires qui s’empoisonnent chez le bistrot». (Пер.: Торговец вином, содержащий кафе. «Пролетарии, отравляющие себя у бистро».)

2. Café. «Petits bistrots de chez nous, où trois bougres rigolent en sifflant du piccolo». — Var. Bistroquet. (Пер.: Кафе, скромный ресторан. «Маленькие районные бистро, где три пропойцы зубоскалят, попивая пикколо». Иногда употребляется «бистроке».)

По мнению автора, легенда о русском происхождении слова «бистро» нежизнеспособна прежде всего из-за хронологического несоответствия: в оборот слово вошло уже во второй половине XIX века, и вероятность того, что оно могло просто не употребляться три четверти века, мала. Очевидно также сходство с употреблявшимися bistraud («маленький слуга продавца вин») и bistingo («кабаре»), которые тоже вошли в оборот значительно позже.

Источники

Dictionnaire historique de la langue française. Paris, 1998.

Dictionnaire alphabétique & analogique de la langue française par Paul Robert. Paris, 1977.

Источник: https://arzamas.academy/mag/133-bistro