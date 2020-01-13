Польша не будет отмечать освобождение Варшавы от нацистов

Польша не планирует официально отмечать 75-летие освобождения Варшавы от нацистской оккупации. Вполне логичное решение от государства, которое в союзе с нацистской Германией расчленило Чехословакию и до сих пор не выплатило компенсации за соучастие в геноциде европейских евреев.PS. На днях президенту Польши отказали в праве выступать на мемориале в честь 75-я холокоста в Израиле, после чего он заявил, что вообще туда не поедет. Вот заплатит компенсации и покается, тогда дадут выступить.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5564307.html