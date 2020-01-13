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Есть мясо или не есть? Вот в чём вопрос… Алексей Орлов и Михаил Ять

14:16. 13 января 2020 26 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Нужно ли есть мясо.

Алексей Орлов и Михаил Ять

В редакцию Народного Славянского Радио пришло такое сообщение: “Очень интересен вопрос про мясо. У меня трое знакомых жили какое-то время без мяса. Одна до тех пор, пока суставы сильно хрустеть не начали, другая после беременности почему-то начала есть курицу, а третья была очень идейной, прям веганом, пока у неё кости и суставы не полетели…”

До этого мы уже разбирали вопросы питания в передаче: “Влияние еды на духовность среды” https://youtu.be/NO9zjmhUqPw

Однако, чтобы уточнить наше мнение о мясе мы, решили записать эту передачу…

Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QUJe321Znuo

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