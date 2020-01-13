Есть мясо или не есть? Вот в чём вопрос… Алексей Орлов и Михаил Ять
Нужно ли есть мясо.
Алексей Орлов и Михаил Ять
В редакцию Народного Славянского Радио пришло такое сообщение: “Очень интересен вопрос про мясо. У меня трое знакомых жили какое-то время без мяса. Одна до тех пор, пока суставы сильно хрустеть не начали, другая после беременности почему-то начала есть курицу, а третья была очень идейной, прям веганом, пока у неё кости и суставы не полетели…”
До этого мы уже разбирали вопросы питания в передаче: “Влияние еды на духовность среды” https://youtu.be/NO9zjmhUqPw
Однако, чтобы уточнить наше мнение о мясе мы, решили записать эту передачу…
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