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Без США в момент крушения Boeing не обошлось? Эксперты убеждены, что от нас скрывают правду, признание Ирана — тоже ход

14:17. 13 января 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Источник: tsargrad.tv

Несмотря на признание Ирана в причастности к уничтожению украинского Boeing, у экспертов всё равно возникли сомнения в официальной версии из-за ряда несостыковок. Они не исключают, что в сложной ситуации Тегеран выбрал «меньшее зло», а от общественности скрывают правду.

Несмотря на то что Иран взял на себя вину за сбитый самолёт Boeing компании «МАУ», в деле есть множество несостыковок,  а также остаются вопросы. Об этом заявили эксперты, комментирующие инцидент.

Что произошло?

Напомним, на борту самолёта Boeing компании «МАУ» находились 176 человек из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. 8 января авиалайнер рухнул, а иранская сторона сообщила о том, что самолёт загорелся ещё в воздухе. 11 января Тегеран официально признал, что лайнер был сбит по ошибке (западные СМИ утверждают, что был задействован комплекс «Тор»).

Как подчеркнул президент Ирана Хасан Рухани, все виновные будут привлечены к ответственности. Он пояснил, что в условиях угрозы со стороны США военные были приведены в полную боевую готовность. Однако человеческого фактора избежать не удалось.

Рухани также принёс соболезнования семьям и близким жертв и потребовал устранить все недостатки в системе ПВО страны.

«Принять необходимые меры, чтобы никогда такие катастрофы не повторялись», - цитирует его слова ИРНА.

Ситуацию прокомментировал командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде, который пояснил, что пока не стоит никого обвинять. Вместо этого следует дождаться выводов следственной комиссии.

Признание под давлением?

Однако не все верят в вину Тегерана на 100%. Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев не исключает, что признание иранцев было выбито под давлением Запада.

Нужно понимать, что в похожих случаях причастная к крушению самолёта сторона может годами не признавать свою вину.

Так поступила Украина, уничтожившая российский Ту-154 над Чёрным морем в 2001 году. Странность заключается и в том, что первой версию о ракете озвучила почему-то Канада, не имеющая средств космической разведки.

Версию поддержали и американцы, однако непонятно, как спутники смогли зафиксировать за секунды пуск сразу двух ракет.

«Это не диверсия, это подстроено под то, чтобы во всём обвинить Иран и заставить его признаться. Возможно, иранцы оценили ситуацию и пошли на меньшее зло, чтобы не идти на большее», — заявил эксперт в интервью «Взгляду».

Хатылев не исключает, что в зоне полёта мог находиться американский БПЛА, по которому и вёлся огонь.

Целили в американский дрон?

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков добавил, что Иран пошёл на политическую сделку со следствием, поэтому все стороны остались при своих мнениях.

При этом он сомневается в использовании ЗРК «Тор». Куда логичнее выглядит версия о применении ПЗРК.

Неудобные вопросы задал и лидер движения «Патриоты великого Отечества» Николай Стариков.

«От признания Ирана вопросов стало ещё больше. Какие основания были у иранской ПВО считать украинский „Боинг“ „неизвестным самолётом“? Почему он летел в сторону, куда с точки зрения ПВО лететь нельзя? Очень похоже на сознательную провокацию и желание подставить самолёт под удар», — написал он в Twitter.

Украина винит Россию

Ожидаемо в данной ситуации поступили только украинские политики, начавшие искать во всём «русский след». Такую версию озвучил уже бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

Политик потребовал созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, на котором будет обсуждаться задача по обеспечению проведения непредвзятого расследования авиакатастрофы. Он также призывает привлечь к ответственности не только Тегеран, но и Москву, которая якобы поддерживает терроризм и «нарушает международные санкции», поставляя Ирану смертоносное оружие.

«Готовила военных специалистов и, не исключено, оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, состоявшейся 8 января», — заявил он, не предоставив никаких доказательств.

Риторика Турчинова сильно напоминает высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко. Последний считает, что Киев якобы не может не доверять разведывательной информации, которую предоставили его западные партнёры. Однако необходимо не допустить втягивания Украины в геополитические конфликты.

Он также предложил создать совместную межгосударственную комиссию. Но Порошенко не хочет, чтобы в процессе участвовала Россия.

«Речь идёт о защите национальных интересов и имиджа Украины. И это именно тот случай, где власть и государственная оппозиция должны вместе защищать Украину», — заявил он.

Запад требует покаяться

Как пояснил журналист Андрей Медведев, в последние несколько дней шли закулисные переговоры между Ираном и странами Запада, посредником в которых мог выступить Ирак. Поэтому Франция и Германия так осторожно комментировали ситуацию. В самом Тегеране также искали оптимальный выход из кризиса.

Однако журналиста интересует развязанная информационная война. Речь идёт об очень вовремя опубликованном Bellingcat видео момента попадания ракеты в авиалайнер. Дело в том, что его достоверность до сих пор вызывает вопросы, но западные СМИ поспешили верифицировать ролик. При этом момент съёмки и ракурс были выбраны подозрительно удачно, а ведущий съёмку вообще не проявил эмоций.

Журналист уверен, что происходящее нельзя назвать финалом, ибо вскоре может быть предпринята попытка разыграть новую карту по крушению Boeing в Донбассе.

«Сейчас будет так: вот видите,  Bellingcat и Conflict Intelligence Team по Ирану видео опубликовали, и вон Тегеран признался. Значит, и по Донбассу они были правы. Русские! Признайтесь и покайтесь! Или как вариант: вот вам новые санкции», — предположил он.

Обложка: Фото: Rouzbeh Fouladi/Globallookpress

Источник: https://nstarikov.ru/bez-ssha-v-moment-krushenija-boeing-ne-oboshlos-jeksperty-ubezhdeny-chto-ot-nas-skryvajut-pravdu-priznanie-irana-tozhe-hod-112259

Метки: чит.клуб

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