Новости Украины и Новороссии 24 августа 2020

МИД Украины рассказал Минску о «пути в никуда»

МИД Украины рассказал Минску о «пути в никуда» и дал белорусским властям непрошеные дружеские советы. «Для нас Беларусь — соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся иметь дружеские отношения. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской Революции достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда. Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию», — говорится в заявлении украинских дипломатов. Оно стало ответом на заявление МИДа Белоруссии, в котором подчёркивалось, что Минск сегодня нуждается в поддержке и понимании, а не в «заезженных советах». Так белорусские власти отреагировали на непрошеные рекомендации украинского президента Владимира Зеленского провести в республике новые выборы. Читайте также: Внимание, опасность! — Олег Царёв озвучил сенсационные сведения о немецкой клинике, в которую привезли Навального

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Пальчевский напомнил, как Украина получила Новороссию и Крым

Украина – синтетически сшитая территория, и это одна из главных ее проблем. Но власть будто не помнит, что многие части страны были присоединены к ней не так давно, например Закарпатье, Одесская область, те части, которые называют Новороссией, а также Крым. Такого мнения придерживается телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский, пишет НА «Харьков».

Украина сегодня отмечает главный государственный праздник – День независимости. Впервые страна отпраздновала его 16 июля 1991 года, ровно через год после того, как Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. А уже 24 августа Верховный Совет УССР принял постановление о провозглашении независимости республики, а также Акт о провозглашении независимости Украины.

Сейчас значение слова «независимость» приобрело на Украине совершенно другой смысл. Политики кричат о том, что это независимая страна на каждом шагу, однако ни о какой независимости и самостоятельности на самом деле не может быть и речи. После государственного переворота 2014 года Украиной правят с Запада, а практически все решения Киев согласовывает с США и Евросоюзом. Государственные предприятия продают западным компаниям, лес-кругляк – в ЕС, а украинцам ничего не остается, кроме как ехать на заработки в Польшу и другие европейские страны, чтобы прокормить семьи.

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей статье, посвященной Дню Независимости Украины, подвел итоги 29 лет провозглашенной на всеукраинском референдуме независимости. Оппозиционер написал, что только 47,1% украинцев считают День независимости праздником. Такое отношение Медведчук объясняет тем, что в последние годы страна стала терять суверенитет, уже 48,6% граждан Украины не считают свою родину независимой.

По словам Медведчука, украинская экономика в 1991 году была пятой в Европе, а сейчас Украина возглавила антирейтинг самых бедных стран Европы и стала единственной страной из ранее входивших в СССР, которые не достигли по экономическим показателям уровня 1990 года. Политик добавил, что сегодня в стране идет тотальная деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация.

Телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский очень точно описал происходящее сегодня в стране, которая называет себя независимой. По его словам, захватив власть осле развала СССР, на Украине сделали все, чтобы украинцы перестали думать. А недумающий народ очень легко обмануть и ограбить.

«Независимость – это прекрасно. Мы могли бы сказать, что мы «браття козацького роду» и сами управляем процессом. Вот только так мы сказать не можем, потому что мы остались в стадии зависимости», – сказал телеведущий.

Куда бы страна ни двигалась 29 лет, пока не будет переписана ее конституция, считает Пальчевский, ничего хорошего Украину не ждет: «Главная наша проблема – это Конституция Украины. Президент – султан Украины, своим вассалитетом он разрешает грабить и наживаться». Были надежды, напомнил он, что при Зеленском все изменится, но нынешний президент так и не стал Василием Голобородько – персонажем сериала «Слуга народа», круто меняющим жизнь украинцев.

На Украине не понимают, заметил Пальчевский, что в стране очень много серьезных проблем. Например, ее прошлое, то, что Украина – синтетически сшитая территория.

«Они не понимают, что многие части Украины были присоединены к ней Иосифом Сталиным. Я имею ввиду Закарпатье, Одесскую область, те части, которые называют Новороссией, тот же Крым. За 29 лет мы должны были консолидироваться и понять, что мы единый организм. Но политики нас разделили, поделили церковь, поделили нас по языковому признаку», – сказал бизнесмен.

Евгения Александрова

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День «незалежности»: марши неонацистов, молебны и русофобские речи (+ВИДЕО, ФОТО)

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Сегодня, 24 августа, на Украине отмечается 29-я годовщина обретения так называемой «независимости». В связи с этим по всей стране запланированы различные праздничные мероприятия. Самая «насыщенная» программа, естественно, ожидает киевлян. С утра пораньше на Софийской площади начались основные торжества, в которых в том числе принимает участие президент страны Владимир Зеленский. Он уже обратился с поздравительной речью к украинцам, не забыв «поздравить» и жителей Донбасса и российского Крыма. «Сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. Они не узнают страну! Страну, где самая главное ценность — здоровье и жизнь, а не то, за кого человек голосовал на выборах…» — пафосно заявил Зеленский, забыв, очевидно, скольким жителям Народных республик Донбасса регулярные «приветы» от украинских карателей стоили здоровья и жизни. Но зачем омрачать праздник, лучше в очередной раз сказать пустые слова о единстве и территориальной целостности Украины. Не забыл пан Зе припугнуть «врагов» «незалежной», напомнив, что те, кто грабил страну и сдал территории, понесут ответственность. Он также заявил, что «дрим-тим» Украины — это 25 областей. «Создавать страну мечты мы можем только вместе, все 25 областей. Это наша дрим-тим. Кому вершить судьбу региона? Тебе! Украина — это ты! Почувствуй, что ты — не телезритель, а творец страны», — призвал президент. Почему тогда за 20 с лишним лет «незалежная» с этими территориями не совершила никакого прорыва, Зеленский не уточнил. Отметим, что с «Днем независимости» Крым и Донбасс поздравил не только Зе-президент. Ранее свои поздравления этим территориям направил экс-депутат Рады Алексей Журавко. Он пояснил, что Крыму и Донбассу удалось добиться настоящей независимости — у них нет заокеанских кураторов, им не навязывают чуждые псевдоценности, по улицам их городов не ходят извращенцы, пропагандирующие «свободную любовь». Хотя гей-парадов в «День независимости» на Украине не запланировано, традиционного парада киевляне и жители других городов тоже не увидят. Зеленский пообещал, что парад обязательно будет, но «когда вернут все территории и всех людей». Видимо, это будет долгожданный «парад ВСУ в Севастополе», которым они грозят и грезят уже не первый год. Ну, а пока приходится довольствоваться «освободительными маршами», тем более, что их запланировано сразу несколько. Самый крупный пройдёт от Киевского национального университета им. Шевченко до Администрации президента. В 9 утра от университета выдвинулась колонна «ветеранов АТО». Это шествие носит название «Марш защитников Украины». Только вот многие «защитники» отказались участвовать в этом марше из-за его политизированности — колонну возглавил нардеп от партии Порошенко, командующий десантно-штурмовыми войсками Михаил Забродский. Так называемые «ветераны» не хотят идти в политизированном марше, зато к защитникам примкнули националисты-центурионы из скандальной Centuria, которые всего несколько дней назад установили в Киеве «виселицы для ваты». Как говорится, какое государство, такие у него и «защитники». Кроме того, в этот день в столице и в регионах запланированы молебны, церемонии возложения цветов к памятным знакам и могилам «борцов за независимость», погибших участников «революции достоинства» и карателей «АТО». Стоит отметить, что праздник только недавно начался, но уже не обошлось без скандалов. Так, например, руководство горсовета Днепропетровска проигнорировало протокольные мероприятия по случаю «Дня независимости». Мэр города, известный русофоб Борис Филатов ограничился формальным поздравлением на сайте горсовета, и почему-то не присутствовал на церемонии возложения цветов к памятнику Шевченко. Впрочем, «День независимости» игнорируют не только известные политики и мэры городов. Согласно недавним социологическим исследованиям, меньше половины украинцев считают этот день праздником. Читайте также: В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко (ВИДЕО)

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Десятки «больных» украинцев рвались в Россию, — ФСБ (+ВИДЕО)

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Пограничники ФСБ задержали в пункте пропуска Суджа два десятка заробитчан, которые пытались въехать в Россию по поддельным документам о необходимости лечения в России. «Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области в автомобильном пункте пропуска через госграницу РФ Суджа выявлены граждане Украины, нарушившие правила пересечения государственной границы с использованием документов (копий документов), подтверждающих приглашение на лечение, приобретённых за денежное вознаграждение либо иным незаконным способом. Выявленными лицами оказались 23 гражданина Украины, которые пытались пересечь государственную границу РФ с использованием медицинских справок, полученных незаконным путём, с целью дальнейшего трудоустройства на территории РФ. Вышеуказанные граждане Украины сообщили, что предъявленные ими справки в медицинских учреждениях не выдавались, а приобретены у неустановленных лиц на территории Украины по объявлениям в сети Интернет за денежное вознаграждение в размере от 300 до 450 долларов США за одну справку. При этом на самом деле в медицинской помощи они не нуждаются. Примечательно, что на момент выявления одной из таких справок, дата её выдачи ещё не наступила. Все выявленные лица привлечены к административной ответственности по ч. 2 статьи 18.1 КоАП РФ к административным штрафам, на территорию РФ не пропущены и возвращены на территорию Украины», — сообщили в ведомстве. Читайте также: «Вы красавцы!» — Лукашенко поблагодарил силовиков и пообещал разобраться с противниками (ВИДЕО)

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Крах «АвтоКрАЗа» и «Криворожстали»: Украина развалила наследие СССР

Киевские власти одно за другим методично уничтожают отечественные промышленные предприятия, доводя их до состояния банкротства.

Про ГП «Антонов» и «Мотор Сич» сказано было уже немало. Однако можно вспомнить и другие украинские предприятия. К примеру, Кременчугский автомобильный завод в годы СССР выпускал огромное количество грузовиков, поставлявшиеся во все союзные республики. В последнее же время «АвтоКрАЗ» практически всю свою продукцию выпускал на внутренний рынок.

В частности, ключевое значение в жизни предприятия играли заказы, оформленные по линии Минооборны Украины. Так, одна из моделей грузовых автомобилей послужила в качестве основы для создания самоходной артиллерийской установки «Богдана». Но в последнее время оборонзаказ из-за поставок иностранной военной техники значительно снизился, в результате чего предприятие находится на грани банкротства. Статистика производства говорит сама за себя, за весь 2018 год с конвейера было спущено порядка 540 автомобилей. Этот показатель в 55 раз меньше того, что был 30 лет назад, передает «КП».

На текущий момент «АвтоКрАЗ» имеет огромное количество долгов. Одним лишь кредиторам руководству предприятия нужно вернуть свыше 100 млн в рублевом эквиваленте. Недаром еще в июне финансовый директор завода Дмитрий Новицкий призывал службу занятости готовиться принять большой поток сотрудников «АвтоКрАЗа».

Металлургический комбинат «Криворожсталь» также не может похвастаться большими успехами. Сегодня он находится в собственности крупнейшей сталелитейной компании мира – Mittal Steel. Однако этот факт не помешал предприятию в минувшем году «сработать в минус». Иностранные инвесторы пока еще вкладывают в него деньги, однако падение цен на металл и существенный рост расходов из-за повышения цен на энергоносители и стоимости железнодорожных тарифов может заставить поменять их свою точку зрения на счет комбината.

Ранее сообщалось, что компания, выпускающая российские вездеходы «Шерп», намерена перенести производство с Украины в другую страну.

Николай Коперник





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Внезапно: Украинцы за Лукашенко и стабильность 6 лет спустя после Евромайдана

В эфире украинского телеканала «НАШ» на днях был проведён интерактивный опрос, его результаты должны шокировать местных неонацистов. Вопрос телезрителям был задан такой: «Кого вы поддерживаете? — Лукашенко — Протестующих — Никого, мне всё равно». Спустя шесть лет после победы «революции достоинства» украинцы потрясающе единодушны: 92% за Лукашенко, 8% за протестующих, равнодушных нет. По большому счёту, эти самые 8% и взбаламутили воду в 2013 году в «незалежной», навязав свою волю молчаливому большинству, а у Виктора Януковича не обнаружилось и десятой доли той политической воли, которую сейчас демонстрирует Лукашенко. Читайте также: Чёрные ящики украинского Boeing натолкнули эксперта на неожиданную версию о крушении MH17

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Правдивые истории про желтое и синее

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Чёрные ящики украинского Boeing натолкнули эксперта на неожиданную версию о крушении MH17

Совсем недавно Иран сообщил весьма любопытные новости об украинском лайнере, который в начале года потерпел крушение на Ближнем Востоке. Как выяснилось, бортовые самописцы Boeing не прекратили работать даже после детонации первой ракеты. Они записывали переговоры между членами экипажа самолета на протяжении 19 секунд. Об этом стало известно из сообщения Тураджа Дехгани Зангане, возглавляющего гражданскую авиацию Ирана. Эта новость привлекла внимание российского технического эксперта Юрия Антипова. Он опубликовал пост на своей странице в соцсети, в котором обратил внимание на достаточно любопытную и очень важную деталь. Он сопоставил катастрофу украинского Boeing с крушением малайзийского самолета, которая произошла в небе над Донбассом в 2014 году. Эксперт зацепился за то, что в случае с первым самолетом после попадания ракеты бортовой самописец продолжал функционировать, чего почему-то не произошло с черным ящиком рейса MH17. Там запись обрывается в миг катастрофы. Эксперт считает: эта ситуация является прямым свидетельством того, что западное следствие ошиблось, указав в качестве причины падения малайзийского самолета попадание ракеты «Бук». Если бы все было именно так, то запись бортовых самописцев не прервалась бы в момент попадания ракеты. «Как так получилось, что на рейсе МН17 все записи оборвались одномоментно и в один миг после ЧП? Думаю, ответ очевиден. В случае с МН17 не было никакой ракеты», — отметил он. По мнению Антипова, на борту Boeing мог произойти внутренний взрыв, послуживший причиной падения авиалайнера. Эта теория объясняет причину, по которой черные ящики прекратили запись в момент крушения. Читайте также: Минск резко ответил Зеленскому Игорь Угрев, для «Русской Весны»

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Газманов вступился за Донбасс, раскритиковав ООН из-за манипуляций с Навальным

Двуличие Организации Объединенных Наций поражает — ее гораздо больше волнует история с возможным отравлением Алексея Навального, нежели дети Донбасса, чья жизнь фактически ежедневно находится под угрозой. Накануне в организации заявили, что ситуация с российским блогером вызывает «большую тревогу» и призвали приложить максимальные усилия для его выздоровления. Известный певец Олег Газманов раскритиковал заявление ООН по поводу состояния Навального. Артист припомнил Организации объединённых наций, что ее гораздо меньше интересует тяжёлая обстановка на Донбассе, где дети подвергаются большой опасности почти каждый день, нежели состояние Навального. «А дети Донецка под обстрелами не волнуют?» Местные жители Донецкой и Луганской Народных Республик поблагодарили артиста за поддержку и за то, что он поднял важную тему двойных стандартов ООН. Организация действительно по сути ничего не делает для урегулирования кризиса на Донбассе. Ее сотрудники как будто специально не замечают, как украинская армия и карательные батальоны терроризируют мирное население. От зверств украинских неонацистов гибнут ни в чем не повинные люди, особенно дети. По официальным данным ООН по итогам 2019 года, на Донбассе было убито 147 детей за пять лет военных действий. Но, разумеется, эти цифры ощутимо занижены. В любом случае международную организацию должны больше волновать реальные конфликты, а не здоровье российского блогера, который мог и самостоятельно довести себя до тяжёлого состояния комы из-за неправильного питания или препаратов. Читайте также: Названы шансы Навального «выкарабкаться» после комы Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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По легендарному пути российских «Белых КамАЗов»: потрясающая акция в ЛНР (ФОТО)

В ЛНР 22 августа прошёл ежегодный сверхмарафон «Белые КамАЗы», приуроченный ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Общественного движения «Мир Луганщине». Активисты проектов «Молодая Гвардия», «Дружина», «Мы помним!» Общественного движения «Мир Луганщине» пробежали с флагами ЛНР и РФ дистанцию от МАПП «Изварино» до Луганска. Инициировали пробежку активисты проекта «Мы помним!». — Именно шесть лет назад белые КамАЗы из России впервые привезли такой важный для жителей республики гуманитарный груз, преодолев расстояние от Изварино до Луганска, — отметил координатор проектов «Дружина» и «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» Филипп Кобцев. В рамках марафона-эстафеты пятнадцать участников попеременно пробежали расстояние более 70 километров за шесть часов. — В тот день в 2014 году гуманитарная миссия со стороны России была выполнена, и наши ребята тоже преодолели этот длинный и сложный путь. Мы никогда не забудем этого и всегда будем благодарны, — подчеркнул депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Денис Колесников. Активистка проекта «Мы помним!» Валерия Петренко впервые участвовала в марафоне и поделилась своими впечатлениями от пробежки: — Честно, думала не добегу, ведь последние километров пять уже бежала по инерции, как и большинство из нас. Думаешь, устала, нужно остановиться, а потом — нет, ни за что в жизни, тут осталось совсем чуть-чуть и останавливаться просто нельзя. В завершение сверхмарафона в Луганске в сквере имени Героев «Молодой гвардии» активисты раздали флажки РФ и поздравляли жителей ЛНР с этим знаменательным днём. Читайте также: МОЛНИЯ: «Русский витязь» нокаутировал британца Уайта и завоевал чемпионский титул (+ВИДЕО)

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Живи, Донбасс! — звёздный час Республик в столице России (ВИДЕО)

Сергей Лукьяненко, Глеб Бобров, Егор Холмогоров, Сергей Волков, Александр Конторович, Сергей Чекмаев и другие выдающиеся писатели России и зарубежья презентовали в Москве 21 августа 2020 года сборник «Живи, Донбасс», вышедший по результатам проведённого в Донецке в сентябре Первого фестиваля фантастики «Звёзды над Донбассом». На презентации также выступили председатель общественной палаты ДНР и организатор фестиваля фантастики Александр Кофман, историк и политолог Владимир Корнилов, глава союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, старейший политзаключённый Украины, освобождённый недавно по обмену военнопленными, Мехти Логунов. В репортаже Светланы Пикты для News Front TV вы увидите наиболее яркие моменты этого знаменательного исторического события. Читайте также: «Возможна война!» — министр обороны Белоруссии обратился к офицерам (ВИДЕО)

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Медведчук назвал главных врагов Украины (ВИДЕО)

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что по случаю Дня независимости Украины власть должна не рапортовать о каких-то мифических успехах, а открыто признать, что привела Украину на край пропасти. Об этом политик написал в своем обращении к согражданам, в котором указал трех главных врагов Украины. В частности, по мнению Виктора Медведчука, одним из этих врагов является экономическая и социальная деградация. Народный депутат напомнил, что в 1991 году экономика УССР была пятой в Европе. За 29 лет независимости страну довели до того, что валовый внутренний продукт Украины по итогам 2019 года составил всего 65,6% от уровня 1990-го. И Украина является единственной республикой бывшего СССР, которая не вышла на уровень экономики 30-летней давности. «Из-за непрофессионализма власти и, как следствие, деградации экономики украинцы стали самыми бедными в Европе: $3659 — объем валового продукта в расчете на душу населения (122-е место в мировом рейтинге Всемирного банка). У нас самые низкие зарплаты, пенсии и уровень благосостояния граждан среди всех европейских стран», — отметил Виктор Медведчук. По его словам, экономическая деградация привела к деградации социальной. Численность населения падает, общество стареет, молодежь убегает за границу. «Экономические проблемы сопровождаются катастрофическим уменьшением численности населения: за 29 лет население Украины сократилось с 52 млн до 35–32 млн человек. С учетом многомиллионной трудовой миграции и граждан, живущих на неконтролируемых территориях, население Украины, по оценкам экспертов, составляет уже 28–35 млн. А если учитывать тот факт, что на 100 умерших (в январе — июне 2020 года) в Украине приходится только 48 новорожденных, становится понятно: эта тенденция, к сожалению, будет только усиливаться», — написал Виктор Медведчук. Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» констатирует, что украинская государственность в ее нынешнем варианте не имеет ничего общего с независимостью и суверенитетом. «В последние годы страной руководят „команды разрушителей и ликвидаторов”. И свою бурную деятельность они осуществляют в условиях внешнего управления Украиной и под „чутким” руководством заокеанских хозяев, заинтересованных в получении полного контроля над нашей страной и превращении ее в колонию, что ничего общего не имеет с реальной независимостью и суверенитетом», — подытожил народный депутат. Читайте также: «Вы красавцы!» — Лукашенко поблагодарил силовиков и пообещал разобраться с противниками (ВИДЕО)

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