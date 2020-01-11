Не думая о смерти. Как становились героями первой чеченской

Остановить боевиков, выполнить задачу и спасти товарища ценой жизни — ровно 25 лет назад, 20 декабря 1994-го, неподалеку от Грозного завязался бой, в котором погиб прапорщик Виктор Пономарев. Его отряд столкнулся с многочисленной бандой сепаратистов, но обеспечил подход федеральных войск к городу. Пономарева наградили «Золотой Звездой» посмертно. Всего же за годы первой чеченской кампании высшего звания удостоились 175 военнослужащих. О некоторых подвигах — в материале РИА Новости.

Мост через Сунжу

Старшина роты прапорщик Виктор Пономарев прибыл в Кизляр в декабре 1994 года в составе 68-го разведывательного батальона. Отсюда подразделению предстоял марш-бросок до Грозного. Пономарев возглавил группу разведчиков, которая шла в авангарде основной колонны федеральных войск.

В ночь на 20 декабря отряд Пономарева вышел к мосту через реку Сунжу у населенного пункта Петропавловское. Бойцы без потерь оттеснили боевиков, блокировавших переправу. Мост при этом был заминирован — разведчикам пришлось сначала обезвредить мины. Бойцы закрепились на мосту и удерживали его до подхода остальных войск.

Уже на следующий день боевики, обладающие значительным численным превосходством и хорошо вооруженные, решили взять реванш и отбить мост. На разведчиков обрушился шквал огня. Работали гранатометы и минометы. Сложилась критическая ситуация. Пономарев, стремясь избежать неоправданных потерь, приказал подчиненным отойти на безопасное расстояние. А сам вместе с сержантом Арабаджиевым остался оборонять переправу и прикрывать отход группы. В неравном бою Пономарев уничтожил семерых боевиков, подбил автомашину и подавил пулеметную точку.